Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á: CLB CAHN quyết thắng chủ nhà Úc để giữ vững ngôi đầu

Lịch thi đấu gian nan của CLB CAHN

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đang chơi tương đối tốt trong lần đầu tiên bước đến sân chơi AFC Champions League 2, khi hòa Bắc Kinh Quốc An (2-2) và Macarthur (1-1), đồng thời thắng Tai Po (3-0). Lịch thi đấu khó khăn đã được đại diện V-League giải quyết tốt.

Ngôi đầu bảng E với 5 điểm sau giai đoạn lượt đi là thành quả đáng khen của thầy trò Alexandre Polking.

CLB CAHN (áo đỏ) tái đấu Macarthur trên sân khách lúc 14 giờ 45 hôm nay (6.11) ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, để bảo vệ vị trí trong giai đoạn lượt về không đơn giản, khi thực tế ở bảng E, các đội có thực lực gần như ngang bằng nhau. CLB CAHN thi đấu tốt, nhưng không vượt trội Macarthur hay Bắc Kinh Quốc An.

Ở lượt trận trước, CLB CAHN dù ép sân, nhưng lại để Macarthur cầm hòa 1-1 với sai sót ở tình huống bóng bổng. Khoảnh khắc gỡ hòa cũng cho thấy đẳng cấp của đội bóng Úc. Không cần cầm bóng nhiều, mà chỉ cần một tình huống để xô đổ công sức trước đó của Quang Hải cùng đồng đội.

Đá trên sân Macarthur lúc 14 giờ 45 hôm nay (6.11), thử thách dành cho CLB CAHN lớn hơn nhiều. Bên cạnh phải đá sân khách ở nơi có điều kiện thời tiết đối nghịch Hà Nội (hiện Úc đang bước vào mùa hè), thực lực của CLB CAHN có lẽ không còn là "ẩn số" với Macarthur.

Đại diện Úc từng thắng Bắc Kinh Quốc An 3 bàn không gỡ ở lượt hai. Chỉ một trận đấu, nhưng cho thấy Macarthur lợi hại và ổn định thế nào khi được đá sân nhà. Trong khi đó, CLB CAHN đã đá một trận sân khách và để hòa 2-2.

Vượt ngưỡng

CLB CAHN phải chuẩn bị cho cuộc chiến thể lực khốc liệt, trước đối thủ bền bỉ và mạnh mẽ bậc nhất bảng E. Dưới thời HLV Polking, thể lực vẫn là vấn đề với CLB CAHN, khi đội hay mắc sai lầm trong những phút cuối.

Để trụ vững trước Macarthur, CLB CAHN cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và tập trung giữ nền tảng thể lực tốt. Với triết lý chơi kiểm soát cùng những miếng đánh chớp nhoáng, CLB CAHN vẫn đủ mảng miếng để gây bất ngờ.

Một chiến thắng sẽ đưa CLB CAHN tiến sát vòng 16 đội AFC Champions League 2 ẢNH: MINH TÚ

"Chúng tôi đã sẵn sàng và hoàn toàn tập trung cho trận đấu ngày mai. Mục tiêu của đội là có kết quả tốt để giữ vững vị trí đầu bảng.

Dù phải thi đấu trên sân khách với những điều kiện khác biệt, tôi tin rằng toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi hoàn toàn tập trung để cạnh tranh, có một trận đấu tốt và bảo vệ vị trí đầu bảng. Một kết quả tốt vào sẽ là bước tiến lớn giúp chúng tôi tự tin tiến vào vòng tiếp theo", HLV Polking chia sẻ.

Nếu thắng Macarthur, CLB CAHN có ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội Cúp C2 châu Á.