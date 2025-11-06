Đề cử Quả bóng vàng Việt Nam: Thủ môn 1,91 m của HAGL có tên, vắng bóng Xuân Son

Buổi họp báo công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra sáng 6.11 tại tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng. Giải thưởng năm nay gồm 14 hạng mục: quả bóng vàng, bạc, đồng nam; quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải cống hiến; cầu thủ được khán giả yêu thích nhất.

Tại sao Nguyễn Xuân Son không nằm trong danh sách đề cử?

Danh sách đề cử hạng mục giải thưởng cao quý nhất - quả bóng vàng nam gồm 23 cái tên: Trương Tiến Anh, Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Vũ Văn Thanh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình), Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex TP.HCM/CLB Công an TP.HCM), Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND), Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng) Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phông, Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định).

Lễ công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra sáng 6.11 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tại buổi họp báo, phía nhà báo/phóng viên đã đặt câu hỏi với ban tổ chức về việc danh sách đề cử giải thưởng quả bóng vàng nam 2025 không có sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son.

Đại diện VFF – Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết: "Xuân Son đã dính chấn thương trong hiệp 1 của trận chung kết AFF Cup 2024 (tháng 1.2025 - PV). Xuân Son góp công lớn trong chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên anh không tham dự giải đấu nào trong năm 2025. Chính vì vậy, nếu đưa Xuân Son và danh sách đề cử các danh hiệu là hơi khiên cưỡng. Xuân Son được gọi lên đội tuyển Việt Nam đợt này và có thể ra sân ở trận Lào, nhưng cũng chỉ thi đấu được 1 trận. Trong năm 2026, Xuân Son nếu tiếp tục thi đấu tốt thì chắc chắn sẽ có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam".

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra khi nào?

Trong tháng 11, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu, là các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB thi đấu tại V-League, các CLB bóng đá nữ, các CLB futsal, đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Lễ trao giải giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12.2025 tại TPHCM.

Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại lễ công bố ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Để tăng mức độ lan tỏa của giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025 đến đông đảo người hâm mộ, năm nay, giải "Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất" sẽ được bình chọn thông qua hình thức khảo sát trực tuyến trên ứng dụng MoMo. Thời gian bình chọn từ ngày 9 đến 22.12 năm 2025 (cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33 tại Thái Lan). Cùng với bình chọn "Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất", ban tổ chức kết hợp tổ chức "mini game" với 30 phần quà dành cho người hâm mộ có kết quả dự đoán đúng nhất. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng giới thiệu chương trình ý nghĩa và nhân ái "Áo ấm đến trường" do báo khởi xướng và tổ chức với mục đích chăm lo cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, thường xuyên phải đối phó với sự bất thường của thời tiết, mùa giá rét, mùa nắng hạn, mùa mưa bão. Trong đó, hàng năm, các ngôi sao thể thao và bóng đá Việt Nam sẽ chung tay, góp sức để cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh này.

Danh sách đề cử các hạng mục còn lại

Quả bóng vàng nữ: Khổng Thị Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam), Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản Việt Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Hoàng Thị Loan (Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội), Huỳnh Như (TP.HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), Trần Thị Thu Thảo (TP.HCM), Trần Thị Kim Thanh (Thái Nguyên T&T), Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T), Trần Thị Thùy Trang (TP.HCM), Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Quả bóng vàng futsal nam: Vũ Ngọc Ánh (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam TP.HCM), Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc), Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam TP.HCM), Trần Quang Nguyên (Thái Sơn Bắc), Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM), Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM), Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc), Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc), Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TP.HCM).

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Leonardo Artur (Công an Hà Nội), Caio Cesar (Thép Xanh Nam Định), Patrik Lê Giang (Công an TP.HCM), Pedro Henrique (Thể Công Viettel), Lucao – Goncalves Silva Lucas Vinicisus (Hải Phòng/Thể Công Viettel), Adou Minh (Hà Tĩnh/Công an Hà Nội), Lucas Ribamar (Thanh Hóa), Alan Sebastiao (Công an Hà Nội).

Cầu thủ trẻ nam (U.21) xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Lê Phát (PVF/Ninh Bình), Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), Lê Văn Thuận (Thanh Hóa).

Cầu thủ trẻ nữ (U.21) xuất sắc: Nguyễn Thị Minh Ánh (Phong Phú Hà Nam), Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Ngân Thị Thanh Hiếu (Phong Phú Hà Nam), Trần Nhật Lan (Than Khoáng Sản Việt Nam), Tạ Thị Hồng Minh (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (Thái Nguyên T&T), Lê Thị Thu (Phong Phú Hà Nam), Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam), Lê Hồng Yêu (Phong Phú Hà Nam).

Mùa thứ 30 của giải thưởng

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Thương hiệu quốc gia do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 đến nay đã trở thành sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống bóng đá nước nhà.

Giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những cống hiến của nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá tài năng, mà còn trở thành động lực phấn đấu và khát khao vươn tới của tất cả các cầu thủ khác. Năm 2025, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước vào mùa trao thưởng lần thứ 30, tiếp tục nhận được tình cảm, sự yêu mến và tin tưởng của giới chức bóng đá, của các chuyên gia, huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ cả nước.

