U.23 Việt Nam: Mang đội mạnh đấu giải 'U.23 châu Á thu nhỏ' khi nào, ở đâu?

Lực lượng ấn tượng của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách U.23 Việt Nam cho chuyến tập huấn tại Trung Quốc, với đầy đủ hảo thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia.

Toàn bộ lực lượng mạnh nhất, với bộ khung vô địch U.23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U.23 châu Á, đều đã sẵn sàng nhập cuộc. Ông Kim cũng triệu tập bổ sung trung vệ Đinh Quang Kiệt (cao 1,96 m) của HAGL, đồng thời đón chào Bùi Vĩ Hào trở lại.

Với đội hình phong phú và giàu sức cạnh tranh, U.23 Việt Nam sẽ bước vào tháng chạy đua nước rút để chuẩn bị cho SEA Games 33. Điểm nhấn của tháng này là giải U.23 quốc tế tại Trung Quốc, nơi học trò ông Kim sẽ gặp các đội mạnh châu Á.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc) ẢNH: VFF

Cụ thể, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 12.11. Sau đó, lúc 14 giờ 30 ngày 15.11, U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan. Ở trận hạ màn diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 18.11, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc. Các trận đấu diễn ra tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), với cấp độ khó tăng dần cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Lịch trình bận rộn

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9.11 dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc dự giải.

Ngay sau khi kết thúc giải, U.23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23.11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu (TP.HCM), sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2.12 để tham dự Đại hội.

Sở dĩ, U.23 Việt Nam tập luyện tại Vũng Tàu, bởi điều kiện thời tiết nắng nóng tại đây tương đồng với Thái Lan, nơi sẽ diễn ra SEA Games 33.

Còn trước giải giao hữu quốc tế, đội tập ở Hà Nội, nơi đang có thời tiết lạnh giống Trung Quốc. Việc bố trí điều kiện ăn ở dựa trên độ tương đồng thời tiết sẽ giúp U.23 Việt Nam dễ dàng thích nghi hơn.

Tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam chung bảng U.23 Lào và U.23 Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, rồi chạm trán U.23 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 11.12. Các trận đấu diễn ra tại Songkhla.

Còn ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam chung bảng A với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Jordan ở trận ra quân.

Tại giải châu Á cấp độ U.23, bóng đá Việt Nam có 2 lần gặp Jordan, với kết quả 1 hòa (0-0 năm 2020) và 1 thua (1-3 năm 2016).