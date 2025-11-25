Đội tuyển Việt Nam cần 'quân xanh' cực mạnh để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam thiếu trận giao hữu đủ sức nặng

Không tính 2 trận đầu tháng 1 ở AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã khép lại năm 2025 với 5 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, gồm 4 chiến thắng trước Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và 1 trận thua (0-4 trước Malaysia).

Ở trận địa giao hữu, học trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 1 trận duy nhất, đó là màn thử lửa với Campuchia trên sân vận động Bình Dương hồi tháng 3 (đội tuyển Việt Nam thắng vất vả với tỷ số 2-1). Bên cạnh đó, là 2 trận đấu kín với CLB CAHN và Nam Định vào tháng 9.

Vỏn vẹn 1 trận giao hữu quốc tế trong 5 đợt tập trung FIFA Days (vào các tháng 3, 6, 9, 10, 11), đội tuyển Việt Nam dường như "bỏ quên" mặt trận giao hữu, trong năm 2025 khi trọng tâm được dồn cho U.23 Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thiếu những trận giao hữu đủ sức nặng ẢNH: THỤY AN

Việc thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 không phải lý do khiến đội tuyển Việt Nam đá giao hữu ít. Minh chứng là chỉ có tháng 10, Việt Nam kín lịch với đủ 2 trận chính thức gặp Nepal. Còn các tháng 6, 11, đội tuyển quốc gia chỉ đá tối đa 1 trận chính thức, thậm chí tháng 9 không đá trận chính thức nào. Vậy mà, thầy trò ông Kim vẫn không giao hữu.

Trong tháng 6, đội tuyển Việt Nam không đá trận làm nóng nào trước khi gặp Malaysia (các tuyển thủ như Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hai Long còn cùng HLV Kim Sang-sik đấu giao hữu với Manchester United rồi mới di chuyển sang Malaysia).

Đến tháng 9, khi ông Kim sang làm nhiệm vụ ở vòng loại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

2 trận giao hữu với CLB CAHN và Nam Định dù có chất lượng ổn do đối thủ dùng nhiều ngoại binh đẳng cấp (gần như giao hữu với một đội Nam Mỹ), nhưng vẫn là đóng cửa giao hữu kín.

Còn tháng 11, đội tuyển Việt Nam cũng không tận dụng FIFA Days để đá giao hữu, mà chỉ đấu 1 trận với Lào suốt 2 tuần tập trung.

Lịch giao hữu mỏng trong năm 2025 đối lập với năm 2023 sôi động, khi đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier so tài đội Hồng Kông và Syria (tháng 6), Palestine (tháng 9), Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan (tháng 10).

Đội tuyển Việt Nam cần những trận đấu khó để nâng tầm ẢNH: MINH TÚ

Đến năm 2024, khi đội tuyển Việt Nam được tiếp quản bởi HLV Kim Sang-sik, số trận giao hữu có suy giảm nhưng chất lượng vẫn chấp nhận được. Đội tuyển Việt Nam đã gặp Nga, Thái Lan (tháng 9), Ấn Độ (tháng 10), rồi sang Hàn Quốc tập huấn và giao hữu với 3 CLB trước khi dự AFF Cup.

Cần 'thử lửa' nhiều hơn

Việc ít thi đấu giao hữu ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Học trò ông Kim sẽ tiến bộ thế nào nếu chỉ đá với Lào, Nepal và Campuchia trong suốt 1 năm?

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 là bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2026 và xây dựng lực lượng cho Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030.

Đối thủ chủ chốt của thầy trò ông Kim sẽ là những đội nằm trong tốp 20 châu Á, mạnh như Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Iran, Jordan, Qatar, hoặc tối thiểu cũng như Oman, UAE, Kyrgyzstan, Iraq, Indonesia, Thái Lan...

Hãy nhìn Indonesia. Dù bị loại ở vòng play-off World Cup, nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã chạm trán Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Trung Quốc ở vòng loại ba, rồi Ả Rập Xê Út, Iraq ở vòng play-off. Đó là trải nghiệm đội tuyển Việt Nam đã có vào năm 2021, dưới thời HLV Park Hang-seo. Phải cọ xát liên tục với đối thủ mạnh, đội mới giữ được cường độ chơi bóng đẳng cấp châu Á, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Vậy nhưng, đội tuyển Việt Nam hiện tại gồm 100% quân số đá V-League, và thầy trò ông Kim cũng chẳng gặp đối thủ nào mạnh, ngoài những đội loanh quanh từ hạng 140 đến 185 châu Á. Sự tiến bộ sẽ đến từ đâu?

Đội tuyển Việt Nam cần lịch thi đấu dày đặc và nhộn nhịp hơn trong năm 2026, để ít nhất là duy trì, sau đó là tiến lên trình độ mới.