Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik thở dài: ‘Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Lào, vậy mà vẫn…’

Hồng Nam
Hồng Nam
19/11/2025 21:46 GMT+7

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam chưa thể đá như mong đợi, dù rằng đã thắng Lào để tiếp tục bám đuổi vé dự Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik: 'Lào phòng ngự tốt, nhưng Việt Nam đã thắng' 

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 trước Lào ở màn so tài tối 19.11, trong khuôn khổ lượt đấu thứ năm vòng loại Asian Cup 2027. Hai bàn thắng của Xuân Son và Tuấn Hải giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có chuỗi 3 trận thắng liên tục ở vòng loại, qua đó tiếp tục bám đuổi Malaysia với 3 điểm kém hơn trước lượt trận hạ màn.

Tuy nhiên, đây không phải trận đấu đội tuyển Việt Nam chơi tốt. Học trò ông Kim bị cầm chân 0-0 trong hiệp 1, sau đó mở tỷ số ở phút 68 nhờ công Xuân Son trên chấm phạt đền. Chiến thắng 2-0 được ấn định ở phút 90+3 bởi Tuấn Hải, sau pha bóng thủ môn Lào mắc sai sót. 

HLV Kim Sang-sik thở dài: ‘Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Lào, vậy mà vẫn…’- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò thắng 3 trận liền ở vòng loại Asian Cup 2027

ẢNH: THỤY AN

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Tuyến phòng ngự Lào đã chơi hay. Dù vậy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng trước Lào. Đây là trận cuối cùng của năm 2025 và tôi cảm ơn các cầu thủ lẫn CĐV vì những đóng góp cho đội tuyển".

Trong hiệp 2, HLV Kim Sang-sik sử dụng sơ đồ 4-2-4, với 6 cầu thủ tấn công. Quang Hải và Hoàng Đức sát cánh ở tuyến giữa, Gia Hưng, Hai Long, Tuấn Hải và Xuân Son trên hàng công. Với lực lượng tấn công áp đảo, đội tuyển Việt Nam đã ghi 2 bàn. Song, HLV Kim Sang-sik cho rằng các cầu thủ chưa khớp nhịp chơi, dẫn đến còn rời rạc, thiếu liền mạch.

Chơi không tốt như mong đợi, cần phải cải thiện

"Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn, do đó tôi đã dùng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc. Vậy nhưng, màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện.

Chúng tôi đã phân tích đội tuyển Lào rất kỹ, nhưng từ tập luyện cho tới thi đấu thực tế có sự khoảng cách rõ rệt. Chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nữa màn trình diễn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ. 

HLV Kim Sang-sik thở dài: ‘Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Lào, vậy mà vẫn…’- Ảnh 2.

Ông Kim khẳng định Lào đã phòng ngự tốt

ẢNH: THỤY AN

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2025 với 5 chiến thắng và 1 trận thua. Dù vậy, 5 trận thắng của thầy trò ông Kim đều diễn ra trước những đối thủ yếu hơn như Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và Campuchia (2-1). Trận duy nhất gặp đối thủ ngang tầm (Malaysia), đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4. 

Tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Malaysia ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, Quang Hải cùng đồng đội sẽ có vé dự Asian Cup 2027 ngay lập tức. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào 4 tháng nghỉ ngơi, trước khi tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026 trên sân nhà. 

Tin liên quan

Lịch thi đấu hấp dẫn: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển Việt Nam quyết thắng đậm Lào

Lịch thi đấu hấp dẫn: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển Việt Nam quyết thắng đậm Lào

Đội tuyển VN cần thắng Lào ở cuộc so tài diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (19.11) để giành vé đến Asian Cup 2027.

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào

Mới: HLV Kim Sang-sik chắc chắn dùng Xuân Son đấu Lào, mong anh ghi 1 bàn giúp Việt Nam chiến thắng

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik Lào Xuân Son đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận