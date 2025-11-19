Lịch thi đấu hấp dẫn hôm nay: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển Việt Nam quyết thắng đậm Lào

T HẮNG ĐỂ ÁP SÁT A SIAN C UP 2027

Chiến thắng Lào là nhiệm vụ nằm trong tầm tay đội tuyển VN, dù ở trận đấu tối nay (19.11), thầy trò HLV Kim Sang-sik đá sân khách.

Đội tuyển VN đủ sức tái lập chiến thắng đậm trên sân Lào Ảnh: Thụy An

2 trận gần nhất, học trò ông Kim ghi 9 bàn vào lưới Lào, không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Thành tích toàn thắng trước đội tuyển Lào trong lịch sử chỉ là một trong những yếu tố giúp cán cân nghiêng hẳn về phía VN.

Lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik đã chinh chiến nhiều giải lớn như Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022, từng gặp những đối thủ mạnh hàng đầu như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Iran… Tất cả tạo nên tổng thể chênh lệch, mà chỉ cần đá đúng đẳng cấp, đội tuyển VN được dự đoán sẽ có một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Lào.

Đội tuyển Lào đã tiến bộ từ khi HLV Ha Hyeok-jun nắm quyền. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tận dụng năng lượng của những ngôi sao nhỏ người nhưng khéo léo như Bouphachan Bounkong (2000), Peter Phanthavong (2006)... để xây dựng tập thể đột biến, giàu sức chiến đấu.

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Ha Hyeok-jun, Lào trở nên lì lợm và khó bị đánh bại hơn. Tại AFF Cup 2024, đội bóng xứ triệu voi hòa Philippines (1-1) và Indonesia (3-3), chỉ bại trận trước Myanmar (2-3) bởi bàn thua phút cuối, đồng thời hòa VN 0-0 trong hiệp 1.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, Lào đã thắng Nepal (2-1). Trong 2 trận gặp Malaysia, học trò ông Ha Hyeok-jun dù toàn thua (0-3 và 1-5), nhưng cũng đều giữ tỷ số hòa không bàn thắng ở nửa đầu trận đấu.

Dù vậy, thống kê trên cũng nói lên… điểm yếu của đội tuyển Lào, đó là nền tảng thể lực yếu. Bounkong cùng đồng đội đã thủng lưới tới 8 bàn trong hiệp 2, chỉ trong 2 trận gặp Malaysia. 7/9 bàn thua mà Lào phải nhận trước VN ở 2 trận gần nhất cũng đến từ hiệp 2. Trong khi hiệp 2 là "ác mộng" với Lào, thì đội tuyển VN lại nhạy bén ở khoảng thời gian này, nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt của HLV Kim Sang-sik.

Tại AFF Cup 2024, 19 trong số 21 bàn đội tuyển VN ghi được đến ở nửa sau trận đấu. Đến vòng loại Asian Cup, các bàn thắng trong hiệp 2 của thầy trò ông Kim cũng đến nhiều hơn so với hiệp 1. Bên cạnh khả năng đọc trận đấu và ứng biến linh hoạt của thầy Kim, lực lượng tấn công rất dày cũng đóng vai trò chủ đạo.

Ở màn so tài với Lào, đội tuyển VN sẽ chào đón Xuân Son trở lại. Chân sút 28 tuổi đáp ứng trọn vẹn giáo án trong 1 tuần tập luyện đã qua. "Tôi đủ sức đá cả trận, chỉ còn chờ HLV trưởng", Xuân Son nhấn mạnh.

Dù vào sân ở thời điểm nào, chân sút gốc Brazil cũng sẽ mang tới sinh khí mới cho hàng công VN, nhờ đẳng cấp vượt trội và khả năng tì đè tốt. Đội tuyển VN phải thắng, thậm chí thắng đậm, để đua đến Asian Cup 2027.

Q UYẾT TÂM CỦA ÔNG K IM

HLV Kim Sang-sik tuyên bố trước trận: "Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu gặp Lào. Các cầu thủ đang có phong độ ổn định, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một trận đấu hay và một kết quả tốt".

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định, Xuân Son đủ thể lực và phong độ để ra sân. "Tôi nghe nói rằng không có Xuân Son trong đội hình, CLB Nam Định đã có giai đoạn rất khó khăn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Nam Định vì đã chăm sóc cho Xuân Son. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng cậu ấy (ở trận gặp Lào) là hoàn toàn có thể. Xuân Son đã trải qua 10 tháng để điều trị chấn thương và hồi phục, tôi rất biết ơn điều đó. Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển VN. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ VN. Tôi rất vui khi Xuân Son đã bình phục và trở lại", ông Kim đánh giá.

Thủ quân Đỗ Duy Mạnh tự tin cho biết: "Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng trong trận đấu với Lào. Trận đấu rất quan trọng đối với cá nhân tôi, cũng như đội tuyển VN. Tất cả anh em sẽ cố gắng tập trung cao độ để có thể thi đấu tốt và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra".