Bảng F của vòng loại Asian Cup 2027

Ở lượt trận của bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal được thi đấu trên sân nhà nhưng với điều kiện khó khăn nên họ chọn sân Bukit Jail của Malaysia làm sân nhà. Đây là bất lợi cho đội tuyển Nepal nhưng với việc đã hết cơ hội đi tiếp, đội bóng này hướng đến mục tiêu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đội tuyển Malaysia giữ ngôi đầu bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ẢNH: AFC

Trong khi đó đội tuyển Malaysia vừa có yếu tố "địa lợi" vừa có thực lực mạnh hơn nên được đánh giá sẽ không khó đánh bại đối thủ. Tuy nhiên vấn đề mà người hâm mộ bóng đá nước này lẫn cộng đồng bóng đá quốc tế quan tâm hơn cả là số phận của đội tuyển Malaysia ra sao sau khi bị FIFA trừng phạt vì cáo buộc có 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

“Đội tuyển Malaysia sẽ có nhiều thay đổi ở trận gặp Nepal, đặc biệt là trên hàng công. Chúng tôi biết, việc ghi bàn ở đội tuyển không phải chỉ dành riêng cho hàng tiền đạo, mà mọi vị trí của Malaysia đều có khả năng làm điều đó”, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia chia sẻ trước trận đấu với Nepal.

Trong khi đó không ngoại trừ đội tuyển Nepal tiếp tục duy trì lối chơi phòng thủ nhằm ngăn cản đối thủ ghi bàn trước khi trông chờ vào các cơ hội từ những pha phản công. Tân HLV đội tuyển Nepal, ông Hari Khadka vẫn tuyên bố đầy đanh thép: “Chúng tôi biết hiện đội tuyển Nepal gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu với với Malaysia là rất tốt. Mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng và mục tiêu của Nepal là làm nên bất ngờ ở trận đấu này, giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia”.