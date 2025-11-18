Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Nepal 0-0 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027: Chiến thắng trong tầm tay

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
18/11/2025 19:00 GMT+7

20 giờ hôm nay (18.11) trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia đấu với đội tuyển Nepal ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Bình luận Diễn biến trận đấu

Bảng F của vòng loại Asian Cup 2027

Ở lượt trận của bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal được thi đấu trên sân nhà nhưng với điều kiện khó khăn nên họ chọn sân Bukit Jail của Malaysia làm sân nhà. Đây là bất lợi cho đội tuyển Nepal nhưng với việc đã hết cơ hội đi tiếp, đội bóng này hướng đến mục tiêu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. 

Vòng loại Asian Cup, Malaysia đấu Nepal: 3 điểm trong tầm tay - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia giữ ngôi đầu bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027

ẢNH: AFC

Trong khi đó đội tuyển Malaysia vừa có yếu tố "địa lợi" vừa có thực lực mạnh hơn nên được đánh giá sẽ không khó đánh bại đối thủ. Tuy nhiên vấn đề mà người hâm mộ bóng đá nước này lẫn cộng đồng bóng đá quốc tế quan tâm hơn cả là số phận của đội tuyển Malaysia ra sao sau khi bị FIFA trừng phạt vì cáo buộc có 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. 

“Đội tuyển Malaysia sẽ có nhiều thay đổi ở trận gặp Nepal, đặc biệt là trên hàng công. Chúng tôi biết, việc ghi bàn ở đội tuyển không phải chỉ dành riêng cho hàng tiền đạo, mà mọi vị trí của Malaysia đều có khả năng làm điều đó”, HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia chia sẻ trước trận đấu với Nepal. 

Trong khi đó không ngoại trừ đội tuyển Nepal tiếp tục duy trì lối chơi phòng thủ nhằm ngăn cản đối thủ ghi bàn trước khi trông chờ vào các cơ hội từ những pha phản công. Tân HLV đội tuyển Nepal, ông Hari Khadka vẫn tuyên bố đầy đanh thép: “Chúng tôi biết hiện đội tuyển Nepal gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu với với Malaysia là rất tốt. Mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng và mục tiêu của Nepal là làm nên bất ngờ ở trận đấu này, giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia”.

Khám phá thêm chủ đề

Asian Cup Đội tuyển Malaysia đội tuyển Nepal vòng loại asian cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận