FIFA phơi bày sự thật bất ngờ, 'sếp lớn' đội tuyển Malaysia thực chất chỉ là...

Thu Bồn
Thu Bồn
18/11/2025 16:33 GMT+7

Bản quyết định dài 64 trang của FIFA hé lộ chi tiết đầy bất ngờ: Rob Friend – người được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giới thiệu là Giám đốc điều hành (CEO) dự án đội tuyển Malaysia, nhưng thực chất chỉ đóng vai trò cố vấn từ xa. Dư luận Malaysia cũng đang đặt nhiều nghi vấn về vấn đề này.

Lúc này, khán giả Malaysia càng sốc nặng sau khi FIFA công bố tài liệu về bê bối nhập tịch sai quy định của FAM. Tuy nhiên, tâm điểm lần này không phải chỉ nằm cầu thủ hay lãnh đạo FAM, mà còn liên quan Rob Friend - nhân vật được FAM giới thiệu rầm rộ với chức danh Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia. Theo báo chí Malaysia, ông Rob Friend được công bố là người đứng đầu trong dự án đội tuyển quốc gia – một dự án vận hành độc lập với FAM vào cuối năm 2024, dẫn dắt chiến lược cải tổ mạnh mẽ của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia).

Chỉ đến Malaysia khi đội tuyển quốc gia có trận đấu

Khi được FIFA triệu tập để lấy lời khai, Friend khẳng định ông không phải CEO, cũng không hề điều hành dự án một cách toàn diện. Ông mô tả mình chỉ là "một cố vấn, vẫn sinh sống tại Canada và thỉnh thoảng bay đến Malaysia khi đội tuyển quốc gia có trận đấu". Friend thừa nhận rằng nhiệm vụ của mình là hỗ trợ dự án này, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện và khâu kỹ thuật.

"Friend cho biết toàn bộ quá trình nhập tịch cầu thủ được FAM tại Malaysia xử lý hoàn toàn, và ông chỉ được giao hỗ trợ thủ tục này kể từ khi quy trình mở vào ngày 22.8.2025. Ông cũng khẳng định mình không biết bất kỳ sai phạm nào và không liên quan đến bất kỳ quy trình nào trước thời điểm đó", FIFA nêu trong văn bản gửi đến FAM.

FIFA phơi bày sự thật bất ngờ, 'sếp lớn' đội tuyển Malaysia thực chất chỉ là...- Ảnh 1.

Bản tài liệu từ FIFA đang khiến giới mộ điệu bóng đá Malaysia xôn xao

ẢNH: NGỌC LINH

Điều này đã dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận bóng đá Malaysia. Trang Metro có bài viết với tiêu đề: "Liệu Rob Friend thực chất chỉ là một cố vấn, chứ không phải là CEO của đội tuyển Malaysia?".

"Tiết lộ này của FIFA khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Malaysia bất ngờ và càng thêm bối rối. Trước đó, FAM từng công bố Friend là CEO của Harimau Malaya, chịu trách nhiệm quản lý đội tuyển quốc gia và hoạt động độc lập với bộ máy của FAM. Thậm chí trong nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông từ đầu năm 2025, Friend cũng từng khẳng định trước hàng triệu người hâm mộ rằng ông đang điều hành đội tuyển quốc gia, với sự hỗ trợ của cựu CEO CLB Kuala Lumpur City – Stanley Bernard, trong vai trò Phó CEO của Harimau Malaya", trang Metro đặt câu hỏi.

Kể từ khi FIFA công bố quyết định xử phạt chính thức với FAM, nhiều sự thật đã được phơi bày. Việc quy trách nhiệm cho những ai tham gia, kẻ chủ mưu… cho hàng loạt hồ sơ sai phạm lúc này cũng đang trở nên vô cùng rối rắm.

Malaysia Đội tuyển Malaysia FIFA
