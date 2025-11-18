FIFA tố giác tội phạm đến 5 nước, 2 môi giới giúp FAM gian lận là ai?

Theo đánh giá của trang New Straits Times, trong tài liệu xử phạt chính thức, dài 64 trang FIFA gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã tiết lộ thêm những chi tiết gây chấn động khác trong vụ bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Thông qua văn bản, FIFA tái khẳng định vẫn hoàn toàn giữ nguyên các án phạt đã được áp dụng ngày 26.9, bao gồm khoản phạt đối với FAM, cũng như các án đình chỉ và phạt riêng đối với từng cầu thủ. Đồng thời, FIFA cho biết sẽ tiến hành điều tra 3 trận đấu của đội đội Malaysia (gặp Cape Verde ngày 29.5, Singapore ngày 4.9 và Palestine ngày 8.9).

Ngoài những cuộc điều tra liên quan đến FAM cũng như đội tuyển Malaysia, FIFA cho biết từng cá nhân liên quan đến vụ việc cũng sẽ chịu trách nhiệm. FIFA nêu rõ: “Trọng tâm ban đầu là cuộc điều tra phải xem xét vai trò của Tổng Thư ký FAM (Datuk Noor Azman Rahman) và hai người môi giới FIFA được cấp phép có tên trong hồ sơ này: ông Nicolás Puppo và ông Frederico Moraes. Sự liên quan của họ đặt ra những quan ngại nghiêm trọng cần được xem xét kỹ lưỡng”.

FIFA cho rằng ông Datuk Noor Azman Rahman là một trong những người liên quan đến vụ việc nhập tịch lậu của Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

FIFA đã tố giác tội phạm đến 5 nước

Trong số này, Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman đã bị FAM đình chỉ chức vụ sau phiên họp báo đặc biệt ngày 17.10. Trong khi đó, ông Nicolás Puppo là người đại diện người Argentina, chuyên làm những công việc môi giới liên quan đến cầu thủ trong nước và quốc tế. Nhân vật còn lại được xác định là Frederico Moraes cũng làm nghề môi giới, chuyên phụ trách những hợp đồng của các cầu thủ đến từ Brazil, Colombia hay cả Tây Ban Nha.

FIFA nhấn mạnh: “Vai trò của họ cần được xem xét kỹ lưỡng hơn vì họ là một phần của chuỗi sự kiện dẫn đến việc tạo ra các tài liệu giả mạo".

Trong phần cuối văn bản FIFA gửi đến FAM, cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định sẽ tiến hành mở rộng điều tra, với mục đích cuối cùng là buộc những người chủ mưu phải chịu trách nhiệm. Hiện FIFA cũng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến 5 nước liên quan.

FIFA thông báo: “Cuối cùng, xét đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của các hành vi — đặc biệt là việc làm giả tài liệu chính thức — Ủy ban của FIFA đã yêu cầu Ban Thư ký thực hiện các bước cần thiết để thông báo cho các cơ quan hình sự có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Việc làm giả tài liệu được coi là hành vi phạm tội ở các quốc gia này, và điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải được thông báo để các cuộc điều tra và tố tụng hình sự phù hợp có thể được tiến hành”.