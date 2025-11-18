FIFA yêu cầu Malaysia điều tra nóng để vạch trần kẻ chủ mưu, FAM vẫn tuyên bố kiện lên CAS

Tài liệu FIFA gửi dài 64 trang, yêu cầu FAM phải tiến hành 2 cuộc điều tra nội bộ

Theo trang Metro, tài liệu mới nhất mà FIFA gửi đến FAM dài đến 64 trang. Cơ quan quan đứng đầu của bóng đá thế giới giải thích rõ nguyên vì sao từ chối đơn kháng cáo mà FAM đã gửi, giữ nguyên mức xử phạt đã công bố ngày 26.9. Theo FIFA, những hành vi của FAM là vô trách nhiệm và không có bất kỳ cơ sở nào để xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Chưa dừng lại ở đó, FIFA đã yêu cầu FAM tiến hành hai cuộc điều tra nội bộ chi tiết liên quan đến các vấn đề hành chính của Ban thư ký. Theo FIFA, chính Ban thư ký FAM đã gây ra vụ gian lận, dẫn đến bóng đá Malaysia phải chịu án phạt.

“Các hướng dẫn và khuyến nghị đã được FIFA đưa ra ngày 18.11. Tài liệu dài 64 trang nêu rõ vai trò của Ban thư ký FAM cần được điều tra ngay lập tức. Điều này bao gồm việc FIFA muốn FAM tiết lộ kẻ chủ mưu thực sự đã làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ”, trang Metro bày tỏ.

FIFA yêu cầu FAM phải tiến hành điều tra nội bộ ẢNH: REUTERS

Trang Metro giải thích: "FIFA chỉ rõ các mục đích: Thứ nhất, cuộc điều tra nhằm xác định những cá nhân chịu trách nhiệm về việc làm giả tài liệu. Thứ 2, phải đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các cơ chế tuân thủ và quản trị nội bộ của FAM. Thứ 3, phải xác định liệu có nên áp dụng biện pháp kỷ luật bổ sung đối với các quan chức FAM hay không”.

Ngoài việc yêu cầu điều tra nội bộ FAM, Ủy ban kỷ luật của FIFA cũng bất ngờ nhắc đến những nhà môi giới, liên quan đến vụ việc.

“Trọng tâm ban đầu của cuộc điều tra là xem xét vai trò của Tổng thư ký FAM và hai người đại diện được FIFA cấp phép bị nêu tên trong các thủ tục này là ông Nicolás Puppo và ông Frederico Moraes. Sự liên quan của họ làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng”, trang Metro nhấn mạnh.

FIFA muốn FAM chỉ ra những chủ mưu thật sự, dẫn đến sự việc nghiêm trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





FAM chính thức lên tiếng, sẽ đưa vụ việc đến CAS

Ngay sau khi nhận quyết định xử phạt bằng văn bản từ FIFA, FAM cũng chính thức lên tiếng: “FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã nhận được toàn bộ tài liệu về quyết định của FIFA, liên quan đến việc từ chối đơn kháng cáo trong vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch”.

FAM cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị hồ sơ, gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS): “Trong tình thế này, FAM sẽ bắt đầu quy trình đưa vụ việc đến CAS. Bước này được thực hiện để đảm bảo sự công bằng có thể được nâng cao và để duy trì sự toàn vẹn của quy trình nhập tịch cầu thủ do Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan đề ra. FAM vẫn cam kết chiến đấu vì quyền lợi của tất cả những cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đất nước. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mỗi hành động đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và phù hợp với các kênh pháp lý”.