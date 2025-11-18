Nóng: FIFA đã hồi đáp FAM vụ nhập tịch lậu, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia

FIFA khẳng định giấy tờ FAM nộp là giả và 7 cầu thủ cũng không có ý định xác minh lại nguồn gốc của chính mình ẢNH: NGỌC LINH

Theo New Straits Times, FIFA nhấn mạnh rằng FAM đã làm việc thiếu trách nhiệm, thể hiện sự tắc trách trong việc xử lý quá trình nhập tịch. Cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới cũng chỉ ra những hồ sơ mâu thuẫn, những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên chưa được xác minh. Đồng thời, trong nhiều lần FIFA yêu cầu FAM làm rõ các vấn đề trên, quan chức của FAM cũng không thể giải quyết.

Trang New Straits Times nhấn mạnh: “Các tài liệu giả mạo giúp cầu thủ có hộ chiếu Malaysia. Vì thế họ được khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia, bao gồm chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Đáng chú ý, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch đã ghi bàn.

Ủy ban kháng cáo FIFA cho biết hành vi làm giả đã mang lại cho Malaysia "lợi ích thể thao không đáng có" và bác bỏ lập luận rằng hành vi làm giả này chỉ là nhỏ hoặc chỉ mang tính hành chính”.

“Lời tuyên bố của FAM rằng phán quyết cuối cùng của FIFA không hợp lệ vì chỉ được đưa ra bởi Ủy ban duy nhất cũng bị bác bỏ. FIFA cho biết quá trình kỷ luật đã được thực hiện đúng. Đồng thời, họ kết luận rằng tính toàn vẹn của giải đấu đã bị xâm phạm và "không thấy có cơ sở" nào để giảm nhẹ hình phạt”, New Straits Times nhận xét.

Hành vi gian lận đã giúp Malaysia giành chiến thắng trong 2 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi chính thức nhận kết quả xử phạt bằng văn bản từ FIFA, dự kiến FAM sẽ có thêm 21 ngày để xem xét. Trong thời gian này, nếu không đồng ý với phán quyết cuối cùng của FIFA, FAM sẽ chuẩn bị thêm hồ sơ, gửi đơn kiện đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trang Metro nhận định: “FIFA đã chính thức đưa ra câu trả lời cho FAM về việc từ chối đơn kháng cáo của FAM. FIFA còn có cả giấy khai sinh gốc của nhóm 7 cầu thủ, chứng minh FAM hoàn toàn sai trái. Thậm chí, cơ quan này còn chỉ rõ FAM làm việc thiếu trách nhiệm và gần như không thể biện minh cho những việc mình làm sai. Vì thế, nếu FAM đưa vụ kiện đến CAS, chúng ta gần như có thể dự đoán đến kết cục sau cùng. Với những lý lẽ yếu ớt, thật khó để FAM giành chiến thắng trước FIFA”.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã từng tuyên bố, dù CAS có kết luận thế nào, AFC cũng sẽ xử lý vụ bê bối mà bóng đá Malaysia gây ra. Có thể hiểu, đội tuyển Malaysia sẽ bị trừng phạt rất nặng, với nguy cơ gần như chắc chắn bị xử thua đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup.



