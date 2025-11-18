Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: FIFA đã hồi đáp FAM vụ nhập tịch lậu, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia

Văn Trình
Văn Trình
18/11/2025 10:58 GMT+7

Theo New Straits Times, ngày 18.11 Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nhận được kết quả xử phạt bằng văn bản cũng như lời giải thích từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

FAM tắc trách, 7 cầu thủ nhập tịch cũng không cố gắng xác minh dòng dõi của chính mình

Ngày 3.11, FIFA chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của FAM về vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Theo FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật về hành vi làm giả và gian lận, bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), Trong khi đó, 7 cầu thủ liên quan là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.
“Ngày 18.11, FIFA đã vạch trần hành vi làm giả, gây tổn hại đến danh tiếng bóng đá Malaysia của FAM. Cơ quan điều tra của FIFA giải thích, họ đã nhận tài liệu do FAM nộp có ghi ông bà của các cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ dân sự họ thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan hoàn toàn trái ngược. Các hồ sơ của FIFA thu thập đều cho thấy cả bảy người đều thực sự sinh ra ở nước ngoài. Vì vậy, đây là lý do đầu tiên để Ủy ban kháng cáo FIFA bác bỏ tuyên bố của FAM và các cầu thủ rằng họ đã hành động một cách thiện chí. Thậm chí, FIFA còn cho biết các cầu thủ đã ký giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ và họ cũng không hề cố gắng xác minh dòng dõi Malaysia của chính mình”, New Straits Times bình luận.
Nóng: FIFA đã hồi đáp FAM vụ nhập tịch lậu, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia- Ảnh 1.

FIFA khẳng định giấy tờ FAM nộp là giả và 7 cầu thủ cũng không có ý định xác minh lại nguồn gốc của chính mình

ẢNH: NGỌC LINH

Theo New Straits Times, FIFA nhấn mạnh rằng FAM đã làm việc thiếu trách nhiệm, thể hiện sự tắc trách trong việc xử lý quá trình nhập tịch. Cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới cũng chỉ ra những hồ sơ mâu thuẫn, những tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên chưa được xác minh. Đồng thời, trong nhiều lần FIFA yêu cầu FAM làm rõ các vấn đề trên, quan chức của FAM cũng không thể giải quyết.

Trang New Straits Times nhấn mạnh: “Các tài liệu giả mạo giúp cầu thủ có hộ chiếu Malaysia. Vì thế họ được khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia, bao gồm chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Đáng chú ý, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch đã ghi bàn.

Ủy ban kháng cáo FIFA cho biết hành vi làm giả đã mang lại cho Malaysia "lợi ích thể thao không đáng có" và bác bỏ lập luận rằng hành vi làm giả này chỉ là nhỏ hoặc chỉ mang tính hành chính”.

“Lời tuyên bố của FAM rằng phán quyết cuối cùng của FIFA không hợp lệ vì chỉ được đưa ra bởi Ủy ban duy nhất cũng bị bác bỏ. FIFA cho biết quá trình kỷ luật đã được thực hiện đúng. Đồng thời, họ kết luận rằng tính toàn vẹn của giải đấu đã bị xâm phạm và "không thấy có cơ sở" nào để giảm nhẹ hình phạt”, New Straits Times nhận xét.

Nóng: FIFA đã hồi đáp FAM vụ nhập tịch lậu, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia- Ảnh 2.

Hành vi gian lận đã giúp Malaysia giành chiến thắng trong 2 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal

ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi chính thức nhận kết quả xử phạt bằng văn bản từ FIFA, dự kiến FAM sẽ có thêm 21 ngày để xem xét. Trong thời gian này, nếu không đồng ý với phán quyết cuối cùng của FIFA, FAM sẽ chuẩn bị thêm hồ sơ, gửi đơn kiện đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Trang Metro nhận định: “FIFA đã chính thức đưa ra câu trả lời cho FAM về việc từ chối đơn kháng cáo của FAM. FIFA còn có cả giấy khai sinh gốc của nhóm 7 cầu thủ, chứng minh FAM hoàn toàn sai trái. Thậm chí, cơ quan này còn chỉ rõ FAM làm việc thiếu trách nhiệm và gần như không thể biện minh cho những việc mình làm sai. Vì thế, nếu FAM đưa vụ kiện đến CAS, chúng ta gần như có thể dự đoán đến kết cục sau cùng. Với những lý lẽ yếu ớt, thật khó để FAM giành chiến thắng trước FIFA”.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã từng tuyên bố, dù CAS có kết luận thế nào, AFC cũng sẽ xử lý vụ bê bối mà bóng đá Malaysia gây ra. Có thể hiểu, đội tuyển Malaysia sẽ bị trừng phạt rất nặng, với nguy cơ gần như chắc chắn bị xử thua đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup. 


Nóng: FIFA đã hồi đáp FAM vụ nhập tịch lậu, AFC sẽ xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia- Ảnh 3.

Phán quyết bằng văn bản đã được FIFA gửi đến FAM 

Ảnh: Chụp màn hình

