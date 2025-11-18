Đội tuyển Việt Nam nhận tình cảm đặc biệt tại Lào, quyết thắng trong cuộc đua giành vé châu Á

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thăm và động viên đội tuyển Việt Nam

Trong không khí ấm cúng và thân mật, ông Phan Minh Chiến – Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào – đã thay mặt đại sứ quán gửi lời thăm hỏi, khích lệ tinh thần toàn đội, đồng thời chúc đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà Lào, diễn ra vào tối 19.11 trên sân vận động quốc gia Lào.

Ông Phan Minh Chiến – Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt Ảnh: VFF

Tham tán Công sứ Phan Minh Chiến đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của ban huấn luyện và các cầu thủ, đặc biệt là nỗ lực thích nghi nhanh với điều kiện sinh hoạt và tập luyện tại Viêng Chăn.

Ông Phan Minh Chiến tin tưởng vào sự khát khao cống hiến của đội tuyển, đồng thời gửi lời chúc đội thi đấu tự tin, đoàn kết và đạt kết quả tốt nhất để tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua tại bảng F.



Đại diện đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang Sik cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dành cho đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng tại Lào Ảnh: VFF

Ông Kim Sang-sik khẳng định đây là nguồn động viên rất lớn, giúp toàn đội thêm quyết tâm mang đến một màn trình diễn đẹp mắt và hiệu quả trong trận đấu sắp tới, không chỉ hướng tới chiến thắng mà còn phục vụ đông đảo người hâm mộ Việt Nam nói chung, cộng đồng người Việt tại Lào nói riêng.

Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19.11. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang ổn định phong độ và thể trạng sau những buổi tập chuyên môn tại Viêng Chăn.

Chiều nay, đội sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu, sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm để củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

