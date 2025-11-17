Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện cặp tiền đạo đấu Lào: Xuân Son và Hai Long trong kế hoạch nóng của thầy Kim

Hồng Nam
Hồng Nam
17/11/2025 19:04 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục mài giũa chiến thuật ở buổi tập chiều nay (17.11), khi những ngòi nổ chủ lực như Xuân Son, Hai Long, Tiến Linh, Hoàng Đức được HLV Kim Sang-sik lắp ghép vào hệ thống tấn công.

Hai Long háo hức sát cánh cùng Xuân Son

Thời gian chuẩn bị cho trận gặp Lào đang đếm ngược với đội tuyển Việt Nam. Chiều nay (17.11), Xuân Son cùng đồng đội tiếp tục bước vào buổi tập chiến thuật, phục vụ đấu pháp sẽ sử dụng ở lượt đấu thứ năm vòng loại Asian Cup 2027.

Khác với buổi tập "thả lỏng" khi đội mới đến Lào, khối lượng tập luyện đã được HLV Kim Sang-sik đẩy mạnh. Những gương mặt chủ lực đá chính ở cuộc so tài lúc 19 giờ ngày 19.11 đã dần lộ diện.

Bên cạnh Xuân Son vẫn đang ở trạng thái 50 - 50 (chưa rõ đá chính hay dự bị), những gương mặt cốt cán như Hai Long, Hoàng Đức đều nằm trong bản phác thảo đội hình chính mà HLV Kim Sang-sik đang có. 

Lộ diện cặp tiền đạo đấu Lào: Xuân Son và Hai Long trong kế hoạch nóng của thầy Kim- Ảnh 1.

Hai Long (áo trắng) sáng cửa đá chính, kết hợp cùng Son trên hàng công đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

"Tôi và đồng đội đang hào hứng bước vào trận đấu với Lào. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ cố gắng thể hiện, đóng góp vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam", Hai Long trả lời. Ở AFF Cup 2024, Hai Long là gương mặt đặc biệt, khi anh ghi bàn đầu tiên (sút xa vào lưới Lào), đồng thời cũng là tác giả của pha lập công quyết định (dứt điểm từ giữa sân vào lưới Thái Lan), giúp đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

Sau 11 tháng, Hai Long cùng đồng đội mới tái ngộ Xuân Son. Chân sút gốc Brazil nghỉ gần 1 năm để điều trị chấn thương gối ở trận chung kết lượt về với Thái Lan. 

Sau 4 giai đoạn trong liệu trình điều trị, Xuân Son đã có 3 tháng tập luyện trở lại, trong đó có 2 tháng tập với cường độ cao. Được ông Kim gọi lại đội tuyển, tiền đạo 28 tuổi đang đáp ứng tốt yêu cầu bài tập. 

"Xuân Son là cầu thủ tốt, chơi cùng vệ tinh xung quanh nên cũng hưởng lợi nhiều. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh đáng kể khi Son trở lại đội tuyển Việt Nam. 

Tuy nhiên, không chỉ Son, tất cả các cầu thủ sẵn sàng như nhau cho trận gặp Lào. Nếu được trao cơ hội, tất cả cố gắng thể hiện khả năng", Hai Long trải lòng. 

Lộ diện cặp tiền đạo đấu Lào: Xuân Son và Hai Long trong kế hoạch nóng của thầy Kim- Ảnh 2.

Hai Long (bìa phải) và Xuân Son trong buổi tập tối 17.11 tại Lào

Lộ diện cặp tiền đạo đấu Lào: Xuân Son và Hai Long trong kế hoạch nóng của thầy Kim- Ảnh 3.

Xuân Son hòa nhập tốt sau khi trở lại

ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 11 trận gặp Lào trong lịch sử, ghi 54 bàn và chỉ 3 lần lọt lưới. Ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 trên sân vận động Bình Dương (tháng 3), Việt Nam thắng Lào với tỷ số 5-0. Ở 2 trận gần nhất gặp Lào, Hai Long đều ghi bàn.

Theo tiền vệ của CLB Hà Nội, mặt sân tại Lào chưa đáp ứng chất lượng, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực thích nghi.

"Mặt sân tập không được tốt lắm, nhưng không phải điều quá lo ngại, cố gắng thích nghi tập trung vào chuyên môn", Hai Long nhấn mạnh.

Sáng mai (18.11), đội tuyển Việt Nam họp chiến thuật để phân tích cặn kẽ đối thủ Lào. Buổi chiều, HLV Kim Sang-sik cùng 1 cầu thủ sẽ tham gia họp báo. Đội có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào vào chiều cùng ngày, qua đó hoàn tất quá trình chuẩn bị. 

"Đội tuyển Việt Nam sắp có buổi họp phân tích Lào. Ban huấn luyện sẽ có phương án chiến thuật đối đầu Lào. Sau 1 năm, không chỉ Lào, đội tuyển Việt Nam cũng có thay đổi. Mọi người hãy đón chờ trận đấu xem có sự khác biệt ra sao", Hai Long kết luận. 

Tin liên quan

U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc bằng... thể hình và bóng bổng: Cuộc đấu trí càng nóng bỏng

U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc bằng... thể hình và bóng bổng: Cuộc đấu trí càng nóng bỏng

Nhờ dàn cầu thủ có thể hình cao lớn, U.23 Việt Nam đã cải thiện khả năng tì đè, không chiến, do vậy có thể đá sòng phẳng với U.23 Hàn Quốc ở trận hạ màn Panda Cup.

U.23 Việt Nam đủ sức đánh bại Hàn Quốc để vô địch Panda Cup

Chốt lịch thi đấu AFF Cup 2026: Tổ chức ngay sau World Cup, dài nhất lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Hai Long Lào đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận