Lộ diện cặp tiền đạo đấu Lào: Xuân Son và Hai Long trong kế hoạch nóng của thầy Kim

Hai Long háo hức sát cánh cùng Xuân Son

Thời gian chuẩn bị cho trận gặp Lào đang đếm ngược với đội tuyển Việt Nam. Chiều nay (17.11), Xuân Son cùng đồng đội tiếp tục bước vào buổi tập chiến thuật, phục vụ đấu pháp sẽ sử dụng ở lượt đấu thứ năm vòng loại Asian Cup 2027.

Khác với buổi tập "thả lỏng" khi đội mới đến Lào, khối lượng tập luyện đã được HLV Kim Sang-sik đẩy mạnh. Những gương mặt chủ lực đá chính ở cuộc so tài lúc 19 giờ ngày 19.11 đã dần lộ diện.

Bên cạnh Xuân Son vẫn đang ở trạng thái 50 - 50 (chưa rõ đá chính hay dự bị), những gương mặt cốt cán như Hai Long, Hoàng Đức đều nằm trong bản phác thảo đội hình chính mà HLV Kim Sang-sik đang có.

Hai Long (áo trắng) sáng cửa đá chính, kết hợp cùng Son trên hàng công đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

"Tôi và đồng đội đang hào hứng bước vào trận đấu với Lào. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ cố gắng thể hiện, đóng góp vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam", Hai Long trả lời. Ở AFF Cup 2024, Hai Long là gương mặt đặc biệt, khi anh ghi bàn đầu tiên (sút xa vào lưới Lào), đồng thời cũng là tác giả của pha lập công quyết định (dứt điểm từ giữa sân vào lưới Thái Lan), giúp đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

Sau 11 tháng, Hai Long cùng đồng đội mới tái ngộ Xuân Son. Chân sút gốc Brazil nghỉ gần 1 năm để điều trị chấn thương gối ở trận chung kết lượt về với Thái Lan.

Sau 4 giai đoạn trong liệu trình điều trị, Xuân Son đã có 3 tháng tập luyện trở lại, trong đó có 2 tháng tập với cường độ cao. Được ông Kim gọi lại đội tuyển, tiền đạo 28 tuổi đang đáp ứng tốt yêu cầu bài tập.

"Xuân Son là cầu thủ tốt, chơi cùng vệ tinh xung quanh nên cũng hưởng lợi nhiều. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh đáng kể khi Son trở lại đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, không chỉ Son, tất cả các cầu thủ sẵn sàng như nhau cho trận gặp Lào. Nếu được trao cơ hội, tất cả cố gắng thể hiện khả năng", Hai Long trải lòng.

Hai Long (bìa phải) và Xuân Son trong buổi tập tối 17.11 tại Lào

Xuân Son hòa nhập tốt sau khi trở lại ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 11 trận gặp Lào trong lịch sử, ghi 54 bàn và chỉ 3 lần lọt lưới. Ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 trên sân vận động Bình Dương (tháng 3), Việt Nam thắng Lào với tỷ số 5-0. Ở 2 trận gần nhất gặp Lào, Hai Long đều ghi bàn.

Theo tiền vệ của CLB Hà Nội, mặt sân tại Lào chưa đáp ứng chất lượng, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực thích nghi.

"Mặt sân tập không được tốt lắm, nhưng không phải điều quá lo ngại, cố gắng thích nghi tập trung vào chuyên môn", Hai Long nhấn mạnh.

Sáng mai (18.11), đội tuyển Việt Nam họp chiến thuật để phân tích cặn kẽ đối thủ Lào. Buổi chiều, HLV Kim Sang-sik cùng 1 cầu thủ sẽ tham gia họp báo. Đội có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào vào chiều cùng ngày, qua đó hoàn tất quá trình chuẩn bị.

"Đội tuyển Việt Nam sắp có buổi họp phân tích Lào. Ban huấn luyện sẽ có phương án chiến thuật đối đầu Lào. Sau 1 năm, không chỉ Lào, đội tuyển Việt Nam cũng có thay đổi. Mọi người hãy đón chờ trận đấu xem có sự khác biệt ra sao", Hai Long kết luận.