'Cánh tay phải' của ông Kim nghỉ việc sau 3 tháng: V-League khắc nghiệt, Thanh Hóa có trụ nổi

Trợ lý HLV Kim Sang-sik rời ghế không phải vì chuyên môn

Quyết định chia tay ông Choi Won-kwon, trợ lý một thời của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam, được CLB Thanh Hóa đưa ra cách đây 2 ngày.

Chiến lược gia người Hàn Quốc rời ghế vì vấn đề tài chính. "Trong bối cảnh CLB Thanh Hóa tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực, ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhưng cần thiết, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng HLV", đội thông báo.

HLV Choi Won-kwon ra đi không phải vì lý do chuyên môn. Sau 10 trận, CLB Thanh Hóa có 8 điểm, đứng hạng 11. Dù vị trí có gây thất vọng so với giai đoạn thành công cùng HLV Velizar Popov (vô địch Cúp quốc gia 2023 và 2023 - 2024), nhưng có thể thông cảm cho ông Choi.

Ông Choi Won-kwon chia tay CLB Thanh Hóa ẢNH: CLB THANH HÓA

Những trận đã qua, đá máu lửa và nhiệt huyết nhất ở CLB Thanh Hóa có lẽ chỉ dừng lại ở một số gương mặt, nổi bật có nhóm trẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ... vốn đang độ tuổi sung mãn và cần duy trì phong độ để cạnh tranh ở U.23 Việt Nam. Còn lại, nhuệ khí đội bóng xứ Thanh không còn giữ được trọn vẹn, nhưng thật khó để trách cầu thủ. Khúc mắc tài chính (trong đó có vấn đề chậm lương, thưởng cùng các khoản đãi ngộ khác) ở CLB Thanh Hóa khó đảm bảo cho cầu thủ có nền tảng tinh thần ổn định để yên tâm cống hiến.

Ông Choi Won-kwon đã nỗ lực chèo lái CLB Thanh Hóa giành 6 điểm trong 5 trận gần nhất. 2 tháng qua, đội bóng xứ Thanh chỉ thua 1 trận, trước Thể Công Viettel (0-1) vốn mạnh áp đảo.

Với nguồn lực hạn chế cả về con người lẫn tiền bạc, cựu trợ lý thầy Kim chỉ có thể... làm được đến đấy. Nhất là khi, ông Choi mới có 3 tháng huấn luyện đội bóng xứ Thanh, và đây cũng là lần đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc nắm quyền tại V-League.

Làm HLV trưởng khắc nghiệt hơn nhiều khi đóng vai trợ lý, trong bối cảnh ông Choi còn là người mới, chỉ đang trong quá trình hòa nhập với một đội bóng vốn dĩ tồn tại quá nhiều khó khăn.

CLB Thanh Hóa bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phạt cấm 3 kỳ chuyển nhượng vì nợ tiền ngoại binh. Cộng với tồn đọng tài chính trước đó, HLV Choi Won-kwon ở lại cũng khó vực dậy được tập thể. Và có lẽ, cũng hiếm ai có thể làm tốt hơn ông Choi.

Khắc nghiệt như V-League

2 trong số 5 thầy ngoại ở V-League đã rời ghế, đó là HLV Makoto Teguramori (CLB Hà Nội) và Choi Won-kwon (CLB Thanh Hóa). Tuy nguyên nhân ra đi khác nhau, nhưng tựu trung, V-League vẫn là "đất dữ" với HLV ngoại.

Popov là thầy ngoại hiếm hoi thành công ở Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Dù cầm quân ở đội... giàu hay nghèo, các HLV cũng cần học cách thích nghi với văn hóa bóng đá Việt Nam, điều chỉnh linh hoạt, mềm dẻo trong các mối quan hệ chồng chéo, phức tạp, nhưng vẫn phải giữ được đẳng cấp và chính kiến. Đội nhiều hay ít tiền cũng đều có những cạm bẫy riêng.

Không phải ai cũng làm được điều đó. 10 năm qua, chỉ có Chun Jae-ho, Bozidar Bandovic (CLB Hà Nội), Alexandre Polking (CLB Công an Hà Nội) và Velizar Popov (Thanh Hóa) là những thầy ngoại chạm tay vào danh hiệu. Con số quá ít với lượng HLV ngoại đã đến V-League.

Số lượng HLV ngoại ở V-League hiện tại là 5. Polking (CLB CAHN), Popov (Thể Công Viettel) và Gerald Albadalejo (Ninh Bình) vẫn vững ghế khi giúp đội đứng trong tốp 4. CLB Hà Nội thay HLV Teguramori bằng Harry Kewell, trong khi CLB Nam Định bổ nhiệm HLV Mauro Jeronimo, người cũ của PVF-CAND.

Với mức lương cao và quyền lực lớn (như trường hợp Popov ở Thể Công Viettel được trao toàn quyền chọn cầu thủ), các HLV ngoại luôn nhận kèm áp lực nặng nề.

Nếu không có thành tích, khó đảm bảo chỗ đứng cho các thầy ngoại. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá nói chung, đặc biệt ở V-League, nơi "cối xay tướng" đang hoạt động với 6 lượt thay HLV từ đầu giải.