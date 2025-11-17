U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc bằng... thể hình và bóng bổng: Cuộc đấu trí càng nóng bỏng

U.23 Việt Nam không ngại U.23 Hàn Quốc

Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam từng thua đậm 0-6 trước Hàn Quốc. Trong đó, bàn mở tỷ số của Hàn Quốc đến từ một pha không chiến. Kim Min-jae, trung vệ khi ấy khoác áo Bayern Munich, băng vào như một "mũi lao" để đánh đầu xé lưới Đặng Văn Lâm.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng hàng thủ Việt Nam bất lực đứng nhìn. Kim Min-jae cao 1,9 m, chính là biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá Hàn Quốc. To khỏe, bền bỉ, mạnh mẽ vô song ở các pha tranh chấp, các cấp độ đội tuyển Hàn Quốc đã duy trì sự áp đảo ở nhiều giải đấu nhờ những cầu thủ kiểu Kim Min-jae.

Kim Min-jae (số 4) là biểu tượng cho sức mạnh thể chất của bóng đá Hàn Quốc ẢNH: OSEN

Trong khi đó, các lứa đội tuyển Việt Nam lâu nay vẫn bị nhìn nhận là "thấp bé nhẹ cân", lấy sự mềm dẻo, khéo léo bù cho sức vóc. Từng một thời, đội tuyển Việt Nam hay U.23 Việt Nam bị áp đảo bởi những đối thủ cao hơn cả... cái đầu.

Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. U.23 Việt Nam đã cải thiện thể hình trong một thập kỷ qua, với chiều cao trung bình được nâng nhẹ từ 1,71 m lên 1,76 m. Các cầu thủ cao trên 1,8 m xuất hiện nhiều hơn, tiêu biểu như lứa U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 (2019) có Nguyễn Thành Chung (1,8 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m) hay Huỳnh Tấn Sinh (1,85 m).

Với những cầu thủ cao lớn hơn, bóng đá trẻ Việt Nam không còn sợ hãi những đối thủ to khỏe. Trong tay ông Đinh Hồng Vinh lúc này là 9 cầu thủ cao trên 1,8 m, trong đó Đinh Quang Kiệt (1,96 m) và Trần Trung Kiên (1,91 m) có chiều cao vượt trội thế hệ đi trước.

Riêng ở hàng thủ, ông Kim có tới 6 cầu thủ cao lớn. Nhờ vậy, U.23 Việt Nam chẳng còn phải "ngước nhìn" đối thủ.

Năm 2018, U.23 Việt Nam thua 1-2 trước U.23 Hàn Quốc, đánh bại U.23 Úc, U.23 Iraq và U.23 Qatar. Năm 2020, U.23 Việt Nam hòa 0-0 trước U.23 Jordan và U.23 UAE. Đến năm 2022, U.23 Việt Nam hòa 1-1 với U.23 Hàn Quốc. Gần nhất, U.23 Việt Nam hòa 1-1 với U.23 Hàn Quốc hồi tháng 3, rồi thắng 1-0 trước U.23 Trung Quốc cách đây 5 ngày ở Panda Cup.

U.23 Việt Nam đã cải thiện thể hình ẢNH: VFF

Dù ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam vẫn thua kém Hàn Quốc. Song ở lứa trẻ, nơi các cầu thủ đang trên đường hoàn thiện kỹ chiến thuật, khoảng cách đã thu hẹp tối thiểu.

U.23 Việt Nam có thể thắng hoặc thua U.23 Hàn Quốc ở màn thư hùng lúc 14 giờ 30 ngày mai (18.11), bởi bóng đá trẻ vốn khó nói. Song chắc chắn, nếu có thua, học trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ không thua vì bị áp đảo hình thể hay tâm lý.

U.23 Việt Nam đang có lứa cầu thủ đẹp và tiềm năng, đủ đua sức với bất cứ đối thủ lớn nào.

Biết mình, biết người

U.23 Việt Nam đã thua U.23 Uzbekistan, bởi không thể triển khai bóng mạch lạc trước "biển người" pressing của đối thủ.

U.23 Uzbekistan nhanh, khỏe và kèm người khoa học. Đại diện Trung Á đã lấp kín trung lộ, gây áp lực tầm cao rất mạnh để đoạt bóng phản công.

Đó là bài học cho U.23 Việt Nam. Những đội bóng hàng đầu châu Á luôn chơi trực diện và không khoan nhượng. Để triển khai lối chơi, học trò ông Đinh Hồng Vinh phải phối hợp bài bản, đĩnh đạc cầm nhịp và làm chủ cuộc chơi trước áp lực, đồng thời dứt điểm hiệu quả hơn.

U.23 Việt Nam tích lũy dần qua từng trận ẢNH: VFF

Băng hình phân tích lỗi sai trong trận gặp U.23 Uzbekistan, cũng như tư liệu về U.23 Hàn Quốc đã được ban huấn luyện U.23 Việt Nam trình bày ở buổi họp chiến thuật. Sau 2 trận, Đình Bắc cùng đồng đội, cũng như chính đối thủ, đã lộ hết điểm mạnh, yếu. Quãng thời gian 2 ngày chuẩn bị không dài để xây dựng lối chơi mới, nhưng đủ để điều chỉnh những chi tiết nhỏ, như cách kèm người, bọc lót hay chống phản công.

U.23 Việt Nam sẽ phải căng mình chống đỡ sức mạnh pressing, với những pha vào bóng nhanh và rát của U.23 Hàn Quốc (đội có thể đá rắn hơn U.23 Uzbekistan). Hàng thủ cũng cần tập trung trước những pha "không kích" của dàn tiền đạo rất khỏe bên phía Hàn Quốc.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế. Sau 2 trận căng thẳng, guồng máy của ông Đinh Hồng Vinh đã "nóng".

Tâm thế tự tin, lối đá kỷ luật và đầy chủ động là nền tảng vững chắc để U.23 Việt Nam vận hành. Các pha đánh biên, pressing đoạt bóng tấn công nhanh... đã giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội suốt 2 trận đã qua. Như ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ, quan trọng là "kỷ luật và tinh thần".

Khai mở được 2 yếu tố này, U.23 Việt Nam sẽ ra sân đấu sòng phẳng. Dù có thua, đó cũng phải là trận thua "đã mắt".