Xuân Son rê bóng, đồng đội trầm trồ ngắm nhìn: Chắc chắn đá trận gặp Lào

Xuân Son đã tập luyện đối kháng cường độ cao với hiệu suất tốt ở buổi tập chiều nay (16.11) của đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Lào
Chiều 16.11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân đến Lào. HLV Kim Sang-sik đã có trong tay lực lượng tối ưu, sẵn sàng cho lượt đấu thứ năm ở vòng loại Asian Cup 2027.
Sau 1 ngày nghỉ phục hồi thể lực, các cầu thủ bước vào bài tập đối kháng, chiến thuật với sự tập trung cao nhất. HLV Kim Sang-sik khẳng định dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam cần tôn trọng đối thủ, thi đấu cẩn trọng và nỗ lực để giành lấy 3 điểm.
Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào
