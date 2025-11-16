Xuân Son rê bóng, đồng đội trầm trồ ngắm nhìn: Chắc chắn đá trận gặp Lào

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Lào

Chiều 16.11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân đến Lào. HLV Kim Sang-sik đã có trong tay lực lượng tối ưu, sẵn sàng cho lượt đấu thứ năm ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 1 ngày nghỉ phục hồi thể lực, các cầu thủ bước vào bài tập đối kháng, chiến thuật với sự tập trung cao nhất. HLV Kim Sang-sik khẳng định dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam cần tôn trọng đối thủ, thi đấu cẩn trọng và nỗ lực để giành lấy 3 điểm.

Xuân Son tiếp tục tập luyện xông xáo, nỗ lực cùng đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1997 đã "nuốt trọn" giáo án của HLV Kim Sang-sik từ khi tập trung lên tuyển ẢNH: VFF

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

HLV Kim Sang-sik quan sát học trò tập luyện để đánh giá hiệu suất, qua đó tính toán cân nhắc lựa chọn người đá chính ẢNH: VFF

Chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu cao độ từ các cầu thủ. Các bài tập chuyền bóng phối hợp cần diễn ra nhanh, chính xác, trực diện. Ông Kim không cho phép học trò cầm bóng lâu hay chần chừ trong các pha xử lý. Sự quyết đoán và gọn gàng luôn là ưu tiên để vận hành triết lý của ông Kim ẢNH: VFF

Quang Hải tiếp tục sắm vai nhân tố quan trọng. Anh vắng mặt ở đợt tập trung trước do chấn thương, nay đã trở lại để cạnh tranh suất đá chính ẢNH: VFF

Các cầu thủ chăm chú quan sát các pha xử lý của Xuân Son. Tiền đạo Gia Hưng khẳng định "Xuân Son ở đẳng cấp khác", trong khi hậu vệ Xuân Mạnh nói "Xuân Son mang đến nhuệ khí mới cho đội tuyển Việt Nam". Xuân Son sẽ thi đấu trước Lào. Còn đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc ẢNH: VFF

"Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ các đàn anh, tôi đã hòa nhập tốt hơn. Mục tiêu của tôi là mỗi ngày trong sân phải quyết tâm thi đấu bù lại những cái mình không có. Khi lên đội tuyển Việt Nam, tôi chỉ cố gắng tập luyện chăm chỉ, để thể hiện với ban huấn luyện. Tôi mong mình sẽ có cơ hội thể hiện nhiều nhất", tân binh Khổng Minh Gia Bảo (trái) chia sẻ. ẢNH: VFF