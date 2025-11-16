Đội tuyển Việt Nam xây hàng công cực mạnh cho AFF Cup: Có đủ Xuân Son và Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam khoác áo 'cũ mà mới'

Màn tái xuất của Nguyễn Xuân Son đã giúp hàng tấn công đội tuyển Việt Nam khôi phục nguyên trạng thời AFF Cup 2024. Đó là khi, HLV Kim Sang-sik có đủ cả hai chân sút Xuân Son và Tiến Linh, để xoay chuyển sơ đồ 1 tiền đạo (3-4-3) hoặc 2 tiền đạo (3-5-2) tùy thế trận.

Dù ở AFF Cup, công thức Tiến Linh ghép cặp Son không phải ưu tiên của ông Kim (Tiến Linh thường chỉ vào sân trong hiệp 2), nhưng con số đã chứng minh, khi Tiến Linh và Xuân Son cùng hiện diện, sức tấn công đội tuyển Việt Nam tăng lên nhiều lần.

Xuân Son mang đến sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Minh chứng rõ nét nhất, là những hiệp 2 bùng nổ mà đội tuyển Việt Nam đã có trước Singapore (bán kết lượt đi và về) và Thái Lan (chung kết lượt đi).

Với "súng hai nòng" gồm 2 tiền đạo đều chạy chỗ tìm khoảng trống và đánh đầu tốt, đội tuyển Việt Nam trở nên khó bị bắt bài hơn. Xuân Son cũng thường lùi xuống làm bóng, hút người, mở ra không gian để Tiến Linh làm phần việc giỏi nhất: săn tìm vị trí phù hợp và dứt điểm. Với 2 chân sút có thể thay nhau lĩnh ấn tiên phong, đội tuyển Việt Nam tấn công uyển chuyển và mềm dẻo hơn, đặc biệt ở khoảng thời gian cuối trận, khi đối thủ xuống sức.

Tất nhiên, sau 1 năm điều trị chấn thương, Xuân Son khó lấy lại vóc dáng, sức mạnh và cảm giác bóng như ở AFF Cup 2024.

Chân sút 28 tuổi đã tập với cường độ cao từ tháng 8 đến nay, hiện đáp ứng tốt giáo án của thầy Kim. Dù vậy, để hoàn toàn trở lại là chính mình, Xuân Son cần thêm thời gian.

Ở trận gặp Lào, anh có thể vào sân từ ghế dự bị. Nhưng dù góp mặt bao nhiêu phút ở trạng thái nào, chỉ cần Xuân Son hiện diện, sự tự tin và bùng nổ của đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại.

Tại AFF Cup, bởi Xuân Son quá mạnh mẽ và toàn năng, đội tuyển Việt Nam không cần một hệ thống tấn công đủ tốt, vẫn có thể ghi 21 bàn sau 8 trận (2,62 bàn/trận).

Song, khi Xuân Son chỉ đang bước những bước chập chững đầu tiên trở lại, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng lối đá nhuyễn và ban bật ăn ý hơn, để Xuân Son có thể chơi tốt mà không cần hao tổn nhiều năng lượng (dẫn đến rủi ro chấn thương).

Xuân Son mang đến sự gắn kết và tự tin cho đồng đội ẢNH: NGỌC LINH

Thuận lợi cho ông Kim, là Tiến Linh đang hoàn thiện ở khả năng cầm, chạm bóng và dẫn dắt lối chơi. Hàng tấn công đội tuyển Việt Nam vẫn ổn về mặt con người, chỉ cần một "chất keo" gắn kết. Xuân Son mang đến chất keo ấy.

Sự xuất hiện của một cầu thủ đẳng cấp mà cả đội có thể nhìn vào sẽ mang đến sức sống mới cho hệ thống của ông Kim.

Tầm nhìn đến Asian Cup

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không xây dựng hàng công thuần túy chỉ để... đấu đội tuyển Lào.

Ngay từ lúc này, đội tuyển Việt Nam cần hướng đến tầm nhìn xa hơn. Đó là trận gặp Malaysia vào tháng 3.2026, AFF Cup diễn ra vào tháng 7.2026, cùng Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, đều diễn ra trong năm 2027.

Đó đều là những giải đấu khó, với những đối thủ tầm cỡ. Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là "ông kẹ" với lực lượng nội binh tốt, Indonesia có thể triệu tập cầu thủ con lai do AFF Cup 2026 diễn ra vào mùa hè. Ở châu Á, vẫn còn khoảng cách lớn giữa Việt Nam và nhóm đầu.

Do đó, cuộc cách tân hàng công đang diễn ra đồng thời ở 3 mũi nhọn: nội binh, U.23 và ngoại binh nhập tịch.

Hoàng Hên có thể sớm lên tuyển ẢNH: CLB HÀ NỘI

Về nội binh, ông Kim vẫn tin tưởng trung phong Tiến Linh, bên cạnh thử nghiệm con người mới như Gia Hưng, Việt Cường. Với lứa U.23, Đình Bắc, Thanh Nhàn và Quốc Việt là những nhân tố đáng tin, sẽ trở lại đội tuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giải trẻ.

Còn với ngoại binh nhập tịch, sau thành công rực rỡ của Xuân Son, ông Kim sẽ nhắm tới Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ công sinh năm 1994 đã có quốc tịch Việt Nam, có thể lên tuyển vào năm sau khi được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phê duyệt điều kiện thi đấu.

Ngoài ra, Geovane Magno cũng đang chờ được cấp quốc tịch, sau khi Bộ VH-TT-DL đã gửi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ, theo đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Kim.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi, dù rằng để có diện mạo mới, rất cần nỗ lực đến từ cả thầy và trò.