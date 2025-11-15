Đội tuyển Việt Nam 'máu lửa' hơn nhờ nhân tố mới

Đội tuyển Việt Nam phải thay đổi

Đội tuyển VN vẫn đang trên hành trình bám đuổi tấm vé dự Asian Cup 2027 với ngôi nhì bảng, được 9 điểm sau 4 trận. Dù gần như chắc chắn đoạt tấm vé dự VCK do trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thất bại vụ giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch, nhưng rất khó trông đợi đội tuyển VN sẽ tiến xa với con người và lối chơi hiện tại.

Đội tuyển VN cần chơi máu lửa hơn ở trận gặp Lào ẢNH: NHẬT ANH

Ở cả hai trận thắng trước Nepal (lượt 3 và 4) hồi tháng 10, những yếu kém của đội tuyển VN đã lộ rõ. Hàng thủ thiếu chắc chắn dù không chịu nhiều áp lực, tuyến tiền vệ thiếu sáng tạo và không có khả năng giữ nhịp chơi mạch lạc, cùng hàng công rời rạc, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Màn thể hiện này có thể giúp đội tuyển VN vượt qua vòng loại, nhưng để tái lập thành tích vào tứ kết năm 2019, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn khoảng cách xa phải san lấp.

Đó là lý do cánh cửa đội tuyển quốc gia chưa bao giờ dễ dàng tiếp cận đến thế cho những cầu thủ thậm chí chưa nhiều người biết đến. Ở đợt tập trung tháng 9, ông Kim đồng ý để Đinh Quang Kiệt (HAGL), Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình) lên đội tuyển. Còn hiện tại, Gia Hưng tiếp tục được giữ lại, bên cạnh Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM) là những tân binh có tên. HLV Kim Sang-sik cần làn gió mới để tái tạo lối chơi, thay vì dựa trên những miếng ghép đã sa sút phong độ.

Tất nhiên, không phải cuộc cách tân nào cũng mang lại "quả ngọt". 2 năm trước, HLV Philippe Troussier thất bại, bởi lứa trẻ không đáp ứng yêu cầu thay thế đàn anh. Rủi ro tương tự có nguy cơ xuất hiện với đội bóng của ông Kim. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi bên cạnh khoảng 4, 5 tân binh, HLV người Hàn Quốc vẫn ưu tiên lứa cũ. Cứ phải an toàn để… thắng cái đã.

Dù vậy, với đối thủ dưới cơ như Lào, những thử nghiệm sẽ (và cần phải) xuất hiện. Phải thử và dám chấp nhận sai, đội tuyển VN mới tìm được con đường "lột xác". Lối chơi và đẳng cấp sẽ không được nâng tầm nếu duy trì khuôn mẫu dùng người cũ.

D IỆN MẠO MỚI

Ở trận lượt về với Nepal, ông Kim sắp xếp tân binh Nguyễn Hiểu Minh đá chính. Lập tức, cầu thủ của PVF-CAND để lại ấn tượng với pha đánh đầu hiểm buộc đối thủ phản lưới nhà. Thủ môn Trần Trung Kiên cũng ra vào hợp lý, bắt bóng bổng tốt và sạch lưới trong trận ra mắt.

Xa hơn, tại AFF Cup 2024, chính niềm tin của HLV Kim Sang-sik vào Nguyễn Đình Triệu, Doãn Ngọc Tân, Bùi Vĩ Hào… đã kết thành trái ngọt. Đội tuyển VN đã vô địch Đông Nam Á nhờ những cầu thủ "bình dân", nhưng rực sáng khi được đặt vào hệ thống phù hợp.

Vậy nên, trước cơ hội đá chính của Gia Bảo hay Việt Cường ở trận gặp Lào, bên cạnh thực lực của những cầu thủ này, cần đặt câu hỏi: liệu ông Kim đã xây dựng chiến thuật đủ tốt để các tân binh tỏa sáng ngay khi được lắp ghép vào hay chưa?

Ở khâu phòng ngự, đội tuyển VN có lẽ không cần lo ngại sức ép lớn từ Lào. Cơ hội cho Gia Bảo sẽ xuất hiện, đặc biệt trong hiệp 2, khi VN cần một trung vệ nhanh, khỏe và máu lửa để gây áp lực tầm cao, đè bẹp ý đồ phản kháng của đối thủ. Còn trên hàng công, Việt Cường và Gia Hưng có thể vào sân trong 20 - 25 phút cuối. Chân sút của Becamex TP.HCM tì đè, bứt tốc đều ổn và có kỹ năng của một tiền đạo hiện đại. Đặc biệt, khi Xuân Son trở lại, sẵn sàng trở thành "hải đăng" để soi đường cho hệ thống tấn công, khoảng trống sẽ mở ra cho những tiền đạo mới mẻ phô diễn khả năng.

Cả Việt Cường, Gia Hưng hay Gia Bảo không chỉ cùng sinh năm 2000 (đồng nghĩa đang ở ngưỡng "chín"), mà còn đầy khát khao. Pha trộn nhiệt huyết của tân binh và kinh nghiệm của cựu binh để tạo thành món cocktail hoàn chỉnh đòi hỏi sự khéo léo của HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển VN cần tiếp tục thích nghi và chuyển mình, tận dụng từng trận đấu để mài giũa đấu pháp. Để khi lứa U.23 trở lại vào tháng 3 năm sau, ông Kim sẽ có hệ thống đủ vững vàng để chinh chiến tại AFF Cup và Asian Cup.

Dù rằng thời gian 9 ngày tập luyện có thể không đủ để nâng cấp lối chơi, nhưng với những điều chỉnh nhỏ, cộng với nhuệ khí được nâng lên nhờ sức cạnh tranh từ nhân tố mới, đội tuyển VN sẽ thay áo mới để thắng đậm Lào.