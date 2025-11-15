Trung vệ cao 1,95 m sẽ đấu U.23 Uzbekistan: U.23 Việt Nam có thêm ‘vũ khí’ tấn công?

U.23 Việt Nam tăng cường khả năng phòng ngự lẫn tấn công bóng bổng

Ở trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc hôm 12.11, 3 trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam được ra sân ngay từ đầu là Lý Đức, Nhật Minh và Hiểu Minh. Đây cũng là những trung vệ tốt nhất của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik tại các giải đấu quốc tế quan trọng nhất của chúng ta, gồm giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 9.

Đinh Quang Kiệt có thể xuất hiện trong trận đấu với U.23 Uzbekistan Ảnh: HAGL FC

Tuy nhiên, trong trận đấu với U.23 Uzbekistan vào 14 giờ 30 ngày 15.11, nhiều khả năng trung vệ Đinh Quang Kiệt sẽ được thử nghiệm, thay thế 1 trong 3 người gồm Nhật Minh, Hiểu Minh hoặc Lý Đức.

Đầu tiên, Panda Cup tại Trung Quốc chỉ là giải đấu giao hữu. Với các giải đấu này, các HLV sẽ tranh thủ thử nghiệm những gương mặt mà họ có, giúp các gương mặt này sẵn sàng cả về tâm lý lẫn khả năng phối hợp với các đồng đội, chuẩn bị cho những trận đấu ở các giải chính thức sắp diễn ra.

Ngoài ra, đối thủ U.23 Uzbekistan sở hữu một vài yếu tố mà U.23 Việt Nam có thể cần đến vai trò của trung vệ cao lớn Đinh Quang Kiệt. Đội bóng Trung Á không ngần ngại sử dụng các tình huống tấn công bóng bổng. Trong bối cảnh ấy, nếu U.23 Việt Nam có thêm 1 trung vệ có thể hình tốt, chúng ta sẽ có thêm xác suất khống chế thành công các tình huống bóng bổng của đối phương. Trong số các trung vệ của U.23 Việt Nam hiện nay, không cầu thủ nào sở hữu thể hình tốt hơn Đinh Quang Kiệt.

Còn trong tấn công, khi U.23 Việt Nam phải đối diện với hàng thủ cao lớn, giỏi tranh chấp tay đôi như hàng thủ của U.23 Uzbekistan, biết đâu chiều cao 1,95 m của Đinh Quang Kiệt mang lại lợi thế cho chúng ta.

Nhân tố chưa từng có

Trong những tình huống U.23 Việt Nam được hưởng những quả đá phạt bên phần sân của U.23 Uzbekistan, nếu các trung vệ Quang Kiệt, Lý Đức (1,82 m) và Hiểu Minh (1,84 m) cùng tham gia tấn công, xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương, khả năng tấn công bằng bóng bổng của chúng ta sẽ rất lợi hại.

Đội hình xuất quân của U.23 Việt Nam sẽ có thay đổi? Ảnh: Minh Tú

Khi đó, hàng thủ của U.23 Uzbekistan sẽ phải phân tán lực lượng để kèm những cầu thủ vừa nêu. Đó là chưa kể họ còn cần phải để mắt đến những tiền đạo và tiền vệ tấn công có thể hình khá của U.23 Việt Nam, như Vĩ Hào (1,81 m), Đình Bắc (1,80 m), Văn Trường (1,82 m). Chính vì thế, lực lượng phòng ngự của U.23 Uzbekistan sẽ bị dàn mỏng, giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong việc chiến thắng họ ở các tình huống tấn công bóng bổng.

Thậm chí, Đinh Quang Kiệt không nhất thiết phải được sử dụng đủ 90 phút, chỉ cần anh được tung vào sân ở thời điểm phù hợp, U.23 Việt Nam có thể tạo ra sự hiệu quả khi thay người. 1 trung vệ cao đến 1,95 m là điều mà bóng đá Việt Nam chưa có trước đây, ở cấp độ các đội tuyển. Tin rằng HLV Kim Sang-sik và các trợ lý của mình sẽ không bỏ qua lợi thế này ở các giải đấu quốc tế.