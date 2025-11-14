Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Nam Định bất ngờ có tân HLV người Bồ Đào Nha, ông Vũ Hồng Việt làm sếp lớn

Thu Bồn
Thu Bồn
14/11/2025 17:24 GMT+7

CLB Nam Định vừa chính thức bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha làm tân thuyền trưởng của đội bóng, trong khi ông Vũ Hồng Việt nhận vai trò mới. Đây là bước thay đổi quan trọng ở sân Thiên Trường, trong bối cảnh đội bóng thành Nam cần hướng đi mới để cải thiện phong độ.

Ngày 14.11 tại sân vận động Thiên Trường, Giám đốc điều hành Vũ Hồng Việt đã trao quyết định bổ nhiệm cho HLV người Bồ Đào Nha - Mauro Jeromino. Tân thuyền trưởng sinh năm 1987 bày tỏ sự hào hứng khi được dẫn dắt một đội bóng giàu truyền thống như CLB Nam Định.

"Tôi rất vinh dự được làm việc tại CLB Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt và có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để đạt những kết quả tốt nhất. Mùa giải năm nay, CLB Nam Định dự 4 đấu trường, đó vừa là thách thức vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy", HLV Mauro chia sẻ trong buổi gặp gỡ các cầu thủ tại sân Thiên Trường.

CLB Nam Định bất ngờ có tân HLV người Bồ Đào Nha, ông Vũ Hồng Việt làm sếp lớn- Ảnh 1.

Ông Vũ Hồng Việt (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho HLV Mauro Jeromino

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

HLV Mauro Jeromino trước đây làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng từng nắm đội PVF thi đấu tại giải hạng nhất.

Tân HLV của CLB Nam Định ra mắt khi nào?

HLV Mauro Jeromino sẽ có trận đấu ra mắt vào ngày 23.11, khi CLB Nam Định tiếp đón CLB Long An trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.

Bên cạnh việc bổ nhiệm HLV trưởng, CLB Nam Định cũng tái cơ cấu bộ máy điều hành. Ông Vũ Hồng Việt trở thành Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành CLB Nam Định. Hai ông Nguyễn Quốc Phong và Lâm Văn Thỏa giữ vai trò phó giám đốc điều hành, trong khi ông Nguyễn Trung Kiên đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật.

CLB Nam Định bất ngờ có tân HLV người Bồ Đào Nha, ông Vũ Hồng Việt làm sếp lớn- Ảnh 2.

Trước đây, HLV Mauro Jeromino có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng ở giải hạng nhất

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Những thay đổi này diễn ra trong thời điểm đội bóng cần tạo luồng gió mới để vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch V-League, CLB Nam Định đang gặp nhiều trắc trở ở mùa giải 2025-2026. Đội bóng thành Nam hiện xếp thứ 10, chỉ thắng 2/10 trận, hòa 4 và thua 4.

