Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/11/2025 21:33 GMT+7

Việc bị cầm chân trên sân nhà Thiên Trường đã khiến CLB Nam Định bước vào kỳ nghỉ trong áp lực của cuộc đua trụ hạng V-League, trong khi CLB CAHN thu hẹp khoảng cách với Ninh Bình FC.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?- Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Hên tiếp tục chơi nổi bật trong màu áo CLB Hà Nội

ảnh: CLB Nam Định

CLB Nam Định và CLB Hà Nội níu chân nhau tại V-League

Vòng 11 LPBank V-League 2025 - 2026 đã khép lại trong đêm 10.11 với 2 cặp đấu giữa 2 nhà vô địch V-League là CLB Nam Định và CLB Hà Nội cùng với CLB Công an Hà Nội tiếp CLB Hà Tĩnh trên sân nhà.

CLB Nam Định sẽ có một kỳ nghỉ dài trong áp lực cực kỳ lớn, khi trận hòa 1-1 trên sân Thiên Trường - trong đó tuyển thủ Xuân Mạnh ghi bàn rất đẹp -  khiến họ chưa thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Với chỉ 10 điểm sau 11 trận, nhà đương kim vô địch LPBank V-League 2 mùa gần nhất tạm xếp hạng 10/14, nằm dưới cả SLNA và chỉ hơn đội chót bảng Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. HAGL đứng thứ 12 với 8 điểm. 

Highlight Nam Định 1-1 Hà Nội

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?- Ảnh 2.

Xuân Mạnh (trái) ghi 1 bàn rất đẹp cho CLB Hà Nội

ảnh: CLB Nam Định

Đây rõ ràng là một thành tích quá dưới kỳ vọng của đội bóng thành Nam, sau một mùa làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng, mua sắm rầm rộ với hàng loạt ngôi sao quốc tế cập bến.

Rất có thể giai đoạn V-League nhường chỗ cho các đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ chứng kiến những thay đổi nữa của CLB Nam Định, thậm chí là chiến lược dài hạn của họ.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng chưa thể quá vui khi trận hòa này làm lỡ mất cơ hội bước vào kỳ nghỉ dài với một vị trí trong tốp 5. Tuy nhiên, đây sẽ là cột mốc quan trọng để HLV Harry Kewell thực sự có đủ thời gian để toàn tâm ý đại tu lại từ con người đến lối chơi cho đội bóng thủ đô.

CLB CAHN gây sức ép mạnh mẽ

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?- Ảnh 3.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Phúc ăn mừng bàn thắng cùng HLV Polking

ảnh: Minh Tú

Trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN đã dễ dàng thắng đậm CLB Hà Tĩnh 3-0 trong đó tuyển thủ U.23 Việt Nam Phạm Minh Phúc ghi bàn mở tỷ số và Quang Hải ấn định kết quả chung cuộc.

Chiến thắng này không chỉ giúp CLB CAHN củng cố vị trí nhì bảng với 23 điểm mà còn thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình FC (27 điểm) chỉ còn 4 điểm trong cảnh còn tới 2 trận chưa đấu trong tay.

Điều này đồng nghĩa nếu thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục giữ được mạch thắng liên tiếp đã kéo dài sang con số 3, thì khả năng họ bắt kịp và qua mặt Ninh Bình FC là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh đã bị ngắt chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ thầy trò HLV Công Mạnh cũng không phiền lòng lâu vì đang có bằng 15 điểm với CLB Hà Nội để nằm trong nửa trên của bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?- Ảnh 4.

Lịch thi đấu sau vòng 11

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định

Xuân Mạnh ghi siêu phẩm, CLB Hà Nội và huyền thoại Harry Kewell hòa thót tim Nam Định

CLB Hà Nội lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu khi hòa 1-1 trên sân Nam Định ở vòng 11 V-League 2025 - 2026.

Lộ diện trưởng đoàn mát tay U.23 Việt Nam dự giải đấu cực hấp dẫn ở Trung Quốc

Kaka và Figo vinh danh nhà vô địch FC Pro Festival 2025

Khám phá thêm chủ đề

V-League Bảng xếp hạng CLB Nam Định CAHN CLB Hà Nội CLB Hà Tĩnh Minh Phúc Xuân Mạnh Harry Kewell
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận