Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN bùng nổ tốp đầu, Nam Định và HAGL đua trụ hạng?

Đỗ Hoàng Hên tiếp tục chơi nổi bật trong màu áo CLB Hà Nội ảnh: CLB Nam Định

CLB Nam Định và CLB Hà Nội níu chân nhau tại V-League

Vòng 11 LPBank V-League 2025 - 2026 đã khép lại trong đêm 10.11 với 2 cặp đấu giữa 2 nhà vô địch V-League là CLB Nam Định và CLB Hà Nội cùng với CLB Công an Hà Nội tiếp CLB Hà Tĩnh trên sân nhà.

CLB Nam Định sẽ có một kỳ nghỉ dài trong áp lực cực kỳ lớn, khi trận hòa 1-1 trên sân Thiên Trường - trong đó tuyển thủ Xuân Mạnh ghi bàn rất đẹp - khiến họ chưa thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Với chỉ 10 điểm sau 11 trận, nhà đương kim vô địch LPBank V-League 2 mùa gần nhất tạm xếp hạng 10/14, nằm dưới cả SLNA và chỉ hơn đội chót bảng Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. HAGL đứng thứ 12 với 8 điểm.

Highlight Nam Định 1-1 Hà Nội

Xuân Mạnh (trái) ghi 1 bàn rất đẹp cho CLB Hà Nội ảnh: CLB Nam Định

Đây rõ ràng là một thành tích quá dưới kỳ vọng của đội bóng thành Nam, sau một mùa làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng, mua sắm rầm rộ với hàng loạt ngôi sao quốc tế cập bến.

Rất có thể giai đoạn V-League nhường chỗ cho các đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sẽ chứng kiến những thay đổi nữa của CLB Nam Định, thậm chí là chiến lược dài hạn của họ.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng chưa thể quá vui khi trận hòa này làm lỡ mất cơ hội bước vào kỳ nghỉ dài với một vị trí trong tốp 5. Tuy nhiên, đây sẽ là cột mốc quan trọng để HLV Harry Kewell thực sự có đủ thời gian để toàn tâm ý đại tu lại từ con người đến lối chơi cho đội bóng thủ đô.

CLB CAHN gây sức ép mạnh mẽ

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Phúc ăn mừng bàn thắng cùng HLV Polking ảnh: Minh Tú

Trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN đã dễ dàng thắng đậm CLB Hà Tĩnh 3-0 trong đó tuyển thủ U.23 Việt Nam Phạm Minh Phúc ghi bàn mở tỷ số và Quang Hải ấn định kết quả chung cuộc.

Chiến thắng này không chỉ giúp CLB CAHN củng cố vị trí nhì bảng với 23 điểm mà còn thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình FC (27 điểm) chỉ còn 4 điểm trong cảnh còn tới 2 trận chưa đấu trong tay.

Điều này đồng nghĩa nếu thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục giữ được mạch thắng liên tiếp đã kéo dài sang con số 3, thì khả năng họ bắt kịp và qua mặt Ninh Bình FC là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh đã bị ngắt chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ thầy trò HLV Công Mạnh cũng không phiền lòng lâu vì đang có bằng 15 điểm với CLB Hà Nội để nằm trong nửa trên của bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu sau vòng 11