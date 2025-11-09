'Tòa tháp' cao 1,95 m nói gì sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL, HLV Thanh Hóa buồn 'phát khóc'

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt vỡ òa sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL ảnh: Khả Hòa

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt ghi bàn chuyên nghiệp đầu tiên

Trong trận đấu vừa kết thúc trên sân Pleiku Arena không lâu, tuyển thủ U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt đã ghi dấu ấn bằng bàn gỡ 1-1 ở phút 90+10, giúp HAGL giật lại 1 điểm kịch tính trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thanh Hóa.

Nhờ vậy, HAGL của bộ đôi Vũ Tiến Thành - Lê Quang Trãi tạm xếp hạng 12, tạm hơn đội chót bảng Đà Nẵng 1 điểm, giảm được rất nhiều áp lực trước khi bước vào kỳ nghỉ dài giữa mùa.

Cá nhân trung vệ trẻ sinh năm 2007 này sẽ nhận được cú hích rất lớn trước khi tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam, bay sang Trung Quốc ngày 10.11 để chuẩn bị tham dự giải CFA Team China Panda Cup 2025, tiền đề để cùng HLV Kim Sang-sik tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đinh Quang Kiệt tranh chấp mạnh mẽ với Rimario ảnh: Khả Hòa

Trung vệ cao 1,95 m chia sẻ: "Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi tại V-League. Nó sẽ ở mãi trong tôi. Hiệp 1 HAGL chơi không tốt nhưng hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn. Bàn thắng này là điểm tựa của tôi để lên U.23 Việt Nam và sẽ nỗ lực để được dự SEA Games 33".

HLV trưởng HAGL Lê Quang Trãi hạnh phúc: "Tôi cho rằng hôm nay HAGL rất may mắn. Chúng tôi tiếp cận trận đấu không tốt. CLB Thanh Hóa thể hiện rất đáng khen ngợi, chơi trên sân khách nhưng áp đặt được chúng tôi. Họ tiếp cận trận đấu tốt, một trong những tình huống tạo cơ hội có bàn thắng.

Thiếu Hoàng Vĩnh Nguyên là 1 trong những nguyên nhân khiến tuyến giữa HAGL bước vào trận đấu chơi bóng không tốt. Nhưng chúng tôi không phải phụ thuộc 1 cá nhân, ngược lại HAGL sẽ xây dựng từng con người một. Như Môi Sê chẳng hạn, có lần đầu vào sân nhưng đã thể hiện tốt. Thời gian tới nếu tiếp tục thể hiện tốt thì tôi sẵn sàng sử dụng cậu ấy nhiều hơn.

Thái Sơn (xanh) tranh bóng cùng Thanh Sơn của HAGL ảnh: Khả Hòa

Bàn thắng của Quang Kiệt có thể liên quan đến việc chúng tôi đã làm việc với nhau. Trong phân tích của BHL, cậu ấy có chiều cao tốt, tôi dặn dò Quang Kiệt cần tận dụng hình thể và cần tận dụng khoảng trống tốt. Hy vọng Quang Kiệt sẽ cống hiến tốt cho U.23 Việt Nam sắp tới".

Tiếc ngẩn người về 3 điểm bị vuột khỏi tay vào những giây cuối cùng, HLV trưởng CLB Thanh Hóa Choi Won-kwon vẫn khen các học trò kèm nỗi buồn không nguôi: "Tôi đánh giá đây là trận đấu tốt của CLB Thanh Hóa. Thật tiếc khi chúng tôi để thua phút cuối. Rất tiếc. HAGL thi đấu tốt, họ tập trung từ đầu trận đến phút cuối, tôi đánh giá cao họ ở chỗ đó.

Tôi tôn trọng mọi quyết định của trọng tàì. Thật tiếc khi còn mấy giây nữa thì đánh mất 2 điểm. Chúng tôi cần phải có sự chỉ đạo, định hướng khi trận đấu diễn ra. Hôm nay chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Còn kế hoạch sắp tới là để sau. Nhưng ngay bây giờ CLB Thanh Hóa cần có nhà tài trợ để thay đổi tốt".