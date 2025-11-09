HAGL thoát thua Thanh Hóa nhờ bàn thắng nghẹt thở phút 100: Ông Vũ Tiến Thành ăn mừng cực lạ

Màn so tài giữa CLB HAGL và Thanh Hóa được xem là “trận cầu 6 điểm”, mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB HAGL là đội có phong độ tốt hơn khi bất bại trong 3 trận gần nhất được chơi trên sân nhà (thắng 2 trận, hòa 1 trận). Đặc biệt, kể từ đầu giải, CLB HAGL chỉ ghi 5 bàn thắng và tất cả đều đến trong 3 trận đấu này.

Không những vậy, mỗi khi đụng độ Thanh Hóa, CLB HAGL cũng thi đấu rất tốt. Ở mùa giải trước, CLB HAGL khiến Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn, phải chia điểm ở cả 2 trận. Đồng thời, vào tháng 9.2025, chính CLB HAGL đã “đá văng” CLB Thanh Hóa khỏi cúp quốc gia với thắng lợi 2-0.

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành có hành động ăn mừng độc đáo nhất thế giới Ảnh: Khả Hòa

Màn so tài giữa CLB HAGL (giữa) và Thanh Hóa được đánh giá sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua trụ hạng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB HAGL đánh mất hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, chịu sức ép nghẹt thở từ Thanh Hóa

Sự tự tin ấy tiếp tục được CLB HAGL thể hiện trong trận gặp Thanh Hóa chiều 9.11. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Lê Quang Trãi đã đẩy cao đội hình tấn công. Không phải để khán giả trên sân Pleiku đợi lâu, phút thứ 3, Minh Tâm đã sút tung lưới Thanh Hóa. Đáng tiếc, bàn thắng này của CLB HAGL đã không được công nhận khi VAR vào cuộc, xác định cầu thủ của đội chủ nhà đã việt vị.

Tuy nhiên, sau pha bóng này, CLB HAGL lại bất ngờ đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Thanh Hóa. Trong hơn 40 phút còn lại của hiệp 1, đội bóng phố núi phải lùi sâu đội hình, hứng chịu những đợt tấn công như vũ bão của đội khách.

Khác hoàn toàn những trận đấu trước, CLB Thanh Hóa chơi bóng đầy tốc độ. Không chỉ tấn công ở trung lộ, các học trò của HLV Choi Won-kwon còn thường xuyên đưa bóng sang 2 biên để tạt vào trong, tận dụng khả năng đánh đầu của Rimario. Phút 11, Lê Văn Thuận nhận bóng sau pha đánh đầu của Rimario, tung cú đá chìm cực căng làm bó tay thủ thành Trung Kiên. Rất may cho CLB HAGL là đội trưởng Filho Jairo đã có mặt kịp thời, phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau pha hỏng ăn đáng tiếc, sức ép mà CLB Thanh Hóa tạo ra còn lớn hơn. Chỉ tính riêng hiệp 1, đội bóng xứ Thanh có đến 8 lần dứt điểm, gấp 4 lần những gì mà CLB HAGL làm được. Kết thúc hiệp đấu, những nỗ lực của CLB Thanh Hóa cũng được đền đáp với lợi thế dẫn 1-0. Người mang về niềm vui cho đội khách là Mamadou với pha đánh đầu cực khó ở phút 45, không cho thủ thành Trung Kiên bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Mamadou ghi bàn mở tỷ số, giúp HLV Choi Won-kwon giải tỏa sức ép ẢNH: KHẢ HÒA

VAR lần thứ 2 từ chối bàn thắng, CLB HAGL vẫn tìm được bàn gỡ phút 90+10

Sang hiệp 2, CLB HAGL thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công, nỗ lực đẩy cao để tìm bàn gỡ. So với hiệp đấu trước đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của CLB HAGL cũng được cải thiện rất nhiều: gần 60%. Những cầu thủ được HLV Lê Quang Trãi tung vào sân như Du Học, Trần Gia Bảo, Conceicao cũng ngay lập tức cho thấy giá trị của mình với những pha xử lý khó chịu, giúp CLB HAGL có không dưới 4 cơ hội ăn bàn.

Phút 73, chân sút trẻ Trần Gia Bảo đệm bóng cận thành, làm rung lưới CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, VAR tiếp tục vào cuộc ở tình huống này, xác định Conceicao phạm lỗi với thủ thành CLB Thanh Hóa và lần thứ 2 từ chối bàn thắng của CLB HAGL.

Bàn thắng của trung vệ Quang Kiệt cứu HAGL khỏi trận thua. Sau trận, cầu thủ cao 1,95 m phát biểu: "Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi tại V-League. Nó sẽ ở mãi trong tôi. Hiệp 1 HAGL chơi ko tốt. Hiệp 2, HAGL chơi tốt hơn. Bàn thắng này là điểm tựa của tôi để lên U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực để được SEA Games 33" ẢNH: KHẢ HÒA

Hơn 15 phút cuối trận, CLB HAGL đẩy cao sức ép với hy vọng tìm bàn gỡ. Dù vậy, CLB HAGL không thể tiếp cận khung thành Thanh Hóa khi toàn bộ 11 cầu thủ đội khách lùi về phần sân nhà, chơi phòng thủ. Tưởng chừng như đội bóng phố núi phải thua trận trên sân nhà thì đến phút 90+10, trung vệ Đinh Quang Kiệt lập công, ấn định trận 1-1 cho CLB HAGL.

Có thể hiểu tại sao ông Thành lại phấn khởi đến mức ăn mừng theo cách độc đáo đến thế Ảnh: KHẢ HÒA





Thoát thua may mắn trên sân Pleiku, CLB HAGL có 8 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Phía đối diện, CLB Thanh Hóa cũng có 8 điểm như HAGL, nhưng xếp thứ 11 do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.