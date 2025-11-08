Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND thoát đáy nhờ trận hòa cực hay Thể Công Viettel, HAGL chìm lỉm

Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2025 - 2026 theo kế hoạch ban đầu diễn ra lúc 18 giờ ngày 8.11 tại sân vận động PVF (Hưng Yên). Tuy nhiên, cuộc so tài bị hoãn 1 tiếng đồng hồ, vì Thể Công Viettel chưa thể đến sân do tắc đường. Vì cầu Thanh Trì xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe chở Thể Công Viettel bị tắc đường và không thể kịp đến địa điểm thi đấu.

PVF-CAND bất ngờ vượt lên dẫn trước

Dường như những trở ngại trong việc di chuyển đến sân trước trận cũng là dự báo cho chuyến làm khách đầy gian nan của Thể Công Viettel. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Popov với lực lượng và kinh nghiệm được đánh giá vượt trội đã tràn lên tấn công. Các cầu thủ ngành quân đội cầm bóng nhiều, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, chủ nhà PVF-CAND mới là đội có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Phút 20, Amarildo tung cú sút đầy bất ngờ từ rìa vòng cấm đưa bóng đi sệt rất khó chịu, khiến thủ môn Thể Công Viettel không kịp phản xạ. PVF-CAND có bàn thắng ngay trong cú sút đầu tiên tạo ra về phía khung thành Thể Công Viettel.

Amarildo sút hiểm hóc mở tỷ số cho PVF-CAND ẢNH: MINH TÚ

Trước khi hiệp 1 khép lại, Lucao (Thể Công Viettel) có 2 lần gây sóng gió về phía khung thành PVF-CAND. Dù vậy, thủ môn Đỗ Sỹ Huy và cột dọc đã lần lượt từ chối bàn thắng của chân sút người Brazil.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục gia tăng sức ép trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và chuyện gì đến cũng phải đến. Đội bóng ngành quân đội quân bình tỷ số 1-1 sau một tình huống cố định ở phút 73. Từ cú treo bóng của Trương Tiến Kinh, Colonna chọn vị trí hợp lý và đánh đầu hiểm hóc ghi bàn.

Colonna (phải) ghi bàn quân bình tỷ số, mở ra màn ngược dòng của Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Phút 80, sau tình huống phối hợp đá phạt góc, Khuất Văn Khang tung cú sút không quá mạnh nhưng đưa bóng đi qua rừng chân các cầu thủ của 2 đội vào lưới, còn thủ môn Sỹ Huy chỉ biết đứng nhìn. Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước 2-1.

Phút 90+3, từ cú tạt của Huy Hùng, Hoàng Vũ Samson băng cắt và dứt điểm một chạm đẳng cấp, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 2-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel.

HAGL tạm thời xuống đáy bảng V-League

Với kết quả, Thể Công Viettel vẫn giậm chân tại chỗ ở hạng 3 với 19 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng, vươn lên đứng hạng 10 với 8 điểm. HAGL bị đẩy xuống đứng chót bảng với 7 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 tính đến lúc này ẢNH: CMH



