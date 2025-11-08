Lịch thi đấu V-League hôm nay: Tân binh nếm trải sự khốc liệt, HLV Popov thừa thắng xông lên

Sự nghiệt ngã của V-League

PVF-CAND bước chân vào V-League mùa này với tấm vé mang đến nhiều bất ngờ. CLB Quảng Nam rút lui khiến suất lên hạng vốn đã định hình bỗng rơi vào tay đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh.

Từ một mùa giải tưởng chừng sẽ tiếp tục ở môi trường hạng nhất, PVF-CAND được đẩy ngay lên sân chơi cao nhất, nơi thách thức lẫn áp lực đều lớn hơn nhiều lần. Nhưng cũng chính vì thế chiến thắng mở màn trước SLNA ở vòng 1 lại tạo nên cảm giác phấn khởi và hy vọng. Một tân binh "chân ướt chân ráo" lên V-League, chưa có nhiều thời gian hoàn thiện lực lượng, nhưng ngay lập tức biết cách tạo điểm nhấn bằng thắng lợi 2-1, khiến khán giả tin rằng đội bóng trẻ trung này không góp mặt cho đủ tụ.

Tuyển thủ U.23 VN Nguyễn Xuân Bắc (trái) cùng CLB PVF-CAND đang chật vật ở V-League ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi nghiệt ngã. Từ vòng 2 trở đi, tất cả kỳ vọng dần biến thành nỗi lo lắng. 9 trận gần nhất, PVF-CAND không thể giành chiến thắng nào, trong đó có 5 thất bại và 4 trận hòa, con số đủ để nói lên sự chật vật, non nớt của đội bóng tân binh. Đáng nói không ít trận đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh nắm lợi thế dẫn bàn, nhưng việc thiếu bản lĩnh trong thời điểm then chốt khiến họ để đối thủ lật ngược thế cờ. Sau 10 vòng đấu, PVF-CAND đang đứng chót bảng với 7 điểm, ghi 10 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 20 lần (nhiều nhất giải tính đến lúc này). Đội chủ sân PVF vẫn có những mảng miếng tấn công, với lực lượng cầu thủ trẻ có năng lực cá nhân như Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn... Nhưng ở V-League, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu mới là yếu tố chính quyết định thành bại, và PVF-CAND thiếu đúng điểm này.

Mở màn cho vòng 11, PVF-CAND phải đối đầu với một trong những đội bóng già dặn, có tổ chức và tham vọng bậc nhất V-League là Thể Công Viettel. Đội bóng ngành quân đội hiện xếp thứ 3, bám sát nhóm dẫn đầu và được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên cạnh tranh chức vô địch mùa này. Mặc dù trong vài vòng đấu gần đây, Thể Công Viettel thể hiện phong độ hơi phập phù (thua HAGL 1-2, rồi chỉ thắng đội Thanh Hóa với tỷ số tối thiểu), nhưng vẫn không phủ nhận được sự vượt trội về mọi mặt của thầy trò HLV Velizar Popov với PVF-CAND.

Thể Công Viettel sở hữu dàn cầu thủ kinh nghiệm, từ hàng phòng ngự cho đến tuyến giữa, cùng các ngoại binh chất lượng chuyên môn tốt. Bộ đôi tiền đạo Lucao và Pedro Henrique đang là "ngòi nổ" đáng gờm trong tay HLV Popov. Dù vậy, vấn đề của Thể Công Viettel thời gian gần đây nằm ở khâu dứt điểm, khi các chân sút chưa thực sự tận dụng triệt để cơ hội. Tuy nhiên, trước một đối thủ có hàng phòng ngự yếu nhất giải như PVF-CAND, các chân sút của đội bóng ngành quân đội sẽ biết cách khai thác như thế nào.

Về lý thuyết, PVF-CAND có điểm tựa sân nhà. Nhưng lợi thế này chỉ phát huy tác dụng khi đội bóng có nền tảng tâm lý vững vàng. Lúc này, PVF-CAND đang ở tâm thế khác: mỗi trận đấu giống như một bài kiểm tra áp lực, nơi sai lầm có thể gây ra chuỗi hiệu ứng tiêu cực về tâm lý. HLV Thạch Bảo Khanh hiểu rằng một thất bại nữa sẽ khiến PVF-CAND không chỉ giậm chân ở đáy bảng, mà còn có nguy cơ bước vào giai đoạn tạm nghỉ hơn 2 tháng trong trạng thái hoang mang, dễ dẫn tới những thay đổi lớn trong nội bộ.