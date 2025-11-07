Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Cuộc chiến của những người cùng khổ, HAGL không còn đường lùi

Khánh Châu
Khánh Châu
07/11/2025 15:39 GMT+7

Trước khi V-League bước vào quãng nghỉ kéo dài để đội tuyển VN và U.23 VN tập trung thi đấu quốc tế, các đội nhóm dưới đều muốn giành chiến thắng ở vòng 11 để tạm thoát vùng nguy hiểm.

HAGL và Thanh Hóa đấu 'chung kết ngược'

Ngày 8.11, PVF-CAND (đang xếp cuối bảng với 7 điểm) cần phải nỗ lực nhiều khi tiếp CLB Thể Công Viettel lúc 18 giờ. Ở trận thua 0-4 trước CLB Hà Nội, PVF-CAND đã lộ ra nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự. Vì thế, HLV Thạch Bảo Khanh cần gia cố tuyến dưới để giúp đội bóng của mình chơi hiệu quả hơn. Trước một Thể Công Viettel có phần nhỉnh hơn, PVF-CAND cần chơi tập trung để kiếm ít nhất 1 điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Cuộc chiến của những người cùng khổ, HAGL không còn đường lùi- Ảnh 1.

HAGL (phải) cần chơi nỗ lực và tập trung để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lúc 17 giờ ngày 9.11, trên sân Pleiku sẽ diễn ra trận "chung kết ngược" giữa HAGL và CLB Thanh Hóa. Sau 10 vòng đấu, cả 2 đội đều có 7 điểm, Thanh Hóa xếp hạng 12, còn HAGL hạng 13. Vì thế, đây được xem là trận đấu của "những người cùng khổ", mà đội nào cũng muốn lấy trọn 3 điểm để vươn lên.

HAGL đã chơi tốt hơn ở các vòng đấu vừa qua, giúp họ có hy vọng trụ hạng. Đội bóng phố núi nếu tiếp tục giữ được lửa như 3 trận vừa qua thì họ sẽ có triển vọng thắng Thanh Hóa. Các ngoại binh như Da Silva, Rodrigues, hay cầu thủ Việt kiều Ha Ryan càng đá càng hay. Bộ ba này sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho đội quân của HLV Lê Quang Trãi. Vấn đề mấu chốt là hàng phòng ngự HAGL cần phải chơi tập trung đến phút cuối cùng để tránh bị thủng lưới ở phút 89 như trận thua Hà Tĩnh ở vòng 10.

CLB Thanh Hóa cũng đang tích lũy từng điểm số để trụ hạng, nhưng mùa này họ không có lực lượng tốt, nên rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Pleiku. Thắng được Thanh Hóa, "đám trẻ của bầu Đức" sẽ tiến một bước dài để thoát khu vực cuối bảng mà họ hiện diện từ đầu giải đến nay.

Một đội bóng khác cũng đang ở tình cảnh khó khăn là CLB SLNA, sẽ tiếp Becamex TP.HCM trên sân Vinh lúc 18 giờ ngày 9.11. Mùa này SLNA quá khó khăn với tập thể trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc. Đội bóng xứ Nghệ đá không tốt ngay cả trên sân nhà, nên rất khó để bứt đi. Trong khi đó, Becamex TP.HCM vừa có chiến thắng quý hơn vàng ở vòng 10 trước Hải Phòng nên phần nào lấy lại được sự tự tin. Do đó, SLNA phải rất nỗ lực mới có thể chiến thắng ở trận đấu này.

Khó khăn nhất trong "những người cùng khổ" là CLB Đà Nẵng (7 điểm, xếp hạng 11) khi phải đá trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) lúc 18 giờ ngày 9.11. Đội quân của HLV Lê Đức Tuấn chỉ tập trung lấy điểm trên sân nhà, còn đi sân khách họ ít khi phát huy hết sức mạnh của mình. Trong khi đó, Hải Phòng lại chơi hay ở "thánh địa" Lạch Tray, nên sau vòng đấu này CLB Đà Nẵng khó lòng cải thiện được điểm số và thứ hạng.

Khám phá thêm chủ đề

Pleiku Thạch Bảo Khanh Lê Quang Trãi CLB Thanh Hoá Bảng xếp hạng
