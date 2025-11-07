Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM có lợi thế lớn ở Cúp C1 nữ châu Á: Xem trên kênh nào?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
07/11/2025 15:36 GMT+7

Với lợi thế sân nhà, CLB nữ TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục tái hiện lại thành công mà họ từng chạm đến tại Cúp C1 nữ châu Á mùa trước.

CLB nữ TP.HCM thi đấu khung giờ thuận lợi

Theo lịch thi đấu, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng A với vai trò chủ nhà sẽ lần lượt gặp Stallion Laguna (Philippines, 19 giờ ngày 13.11), Lion City Sailors (Singapore, 19 giờ ngày 16.11) và Melbourne City (Úc, 19 giờ ngày 19.11) trên sân Thống Nhất.

Trên lãnh thổ Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Cúp C1 nữ châu Á. Đây là tin vui, khi người hâm mộ có thể đón xem và tiếp lửa cho CLB nữ TP.HCM qua kênh K+ Sport.

CLB nữ TP.HCM có lợi thế lớn ở Cúp C1 nữ châu Á: Xem trên kênh nào?- Ảnh 1.

Việc được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất là lợi thế lớn cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tái lập thành tích vượt qua vòng bảng như mùa giải trước

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng. Theo thể thức thi đấu, các đội đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Huỳnh Như cùng các đồng đội có lịch thi đấu được xem là thuận lợi, khi gặp đối thủ đáng gờm nhất là Melbourne City ở lượt trận cuối cùng. Như vậy, cô trò HLV Kim Chi sẽ cố gắng giành tối đa số điểm trong 2 trận đấu đầu tiên với Stallion Laguna và Lion City Sailors, qua đó dễ lên phương án chiến thuật khi chạm trán với đại diện của Úc.

Mùa trước cũng trên sân nhà Thống Nhất, CLB nữ TP.HCM gây ấn tượng mạnh khi vào đến vòng bán kết của Cúp C1 nữ châu Á. Vì vậy ở mùa này, với việc được thi đấu trên sân nhà, Huỳnh Như cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua vòng bảng.

Lịch thi đấu bảng A - Cúp C1 nữ châu Á

Ngày 13.11: Melbourne City - Lion City Sailors (15 giờ), CLB nữ TP.HCM - Stallion Laguna (19 giờ)

Ngày 16.11: Stallion Laguna - Melbourne City (15 giờ), Lion City Sailors - CLB nữ TP.HCM (19 giờ)

Ngày 19.11: Stallion Laguna - Lion City Sailors (15 giờ), Melbourne City - CLB nữ TP.HCM (19 giờ)


