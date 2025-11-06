Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á

Nghi Thạo
Nghi Thạo
06/11/2025 22:06 GMT+7

Chiều 6.11 tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt và động viên CLB nữ TP.HCM, trước khi Huỳnh Như và các đồng đội bước vào hành trình chinh phục Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo sở và liên đoàn, nhằm khích lệ tinh thần CLB nữ TP.HCM trước khi tham dự giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025-2026. 

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HFF, ông Trần Đình Huấn - Tổng thư ký HFF, bà Phan Ngọc Thảo - Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ VH-TT P.Sài Gòn, ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, ông Hồ Hồng Thạch - Chủ tịch CLB Becamex TP.HCM; đại diện Ban giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải Trí OMEDIA cùng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ TP.HCM.

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á- Ảnh 1.

Lãnh đạo sở và liên đoàn gặp mặt, động viên các cầu thủ nữ TP.HCM thi đấu tốt tại đấu trường châu lục

ẢNH: QUỐC KHANG

Kim Thanh trở lại "mái nhà xưa"

Tại buổi gặp mặt, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã báo cáo tổng quan về công tác chuẩn bị chuyên môn, thể lực và chiến thuật của đội bóng. Thay mặt các VĐV, thủ quân Huỳnh Như đã bày tỏ sự quyết tâm cao độ của toàn đội, cam kết nỗ lực thi đấu bằng tất cả khả năng và tinh thần thể thao cao thượng để mang lại thành tích tốt nhất, xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ thành phố.

Đáng chú ý, buổi gặp mặt này còn có sự xuất hiện của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Sau quãng thời gian khoác áo Thái Nguyên T&T, Kim Thanh đã xin thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản để trở lại "mái nhà xưa" và cùng các đồng đội tại CLB nữ TP.HCM đá Cúp C1 nữ châu Á mùa này.

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á- Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân khích lệ tinh thần của Huỳnh Như và các đồng đội

ẢNH: QUỐC KHANG

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á- Ảnh 3.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Bóng đá nữ Việt Nam chỉ có một đại diện dự giải châu Á là CLB nữ TP.HCM nên càng phải thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Thay mặt lãnh đạo liên đoàn, tôi xin chúc đội thi đấu thành công"

ẢNH: QUỐC KHANG

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á- Ảnh 4.

HLV Đoàn Thị Kim Chi thể hiện quyết tâm cao độ trước giải đấu

ẢNH: QUỐC KHANG

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á- Ảnh 5.

Thủ môn Kim Thanh trở lại "mái nhà xưa". Cô được xem là người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023

ẢNH: QUỐC KHANG

Bên cạnh đó, lực lượng CLB nữ TP.HCM còn có 6 ngoại binh gồm trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe, hậu vệ Ouni Samia (Tunisia), tiền vệ Sakura Yoshida, Tatiana Mason (Mỹ) và tiền đạo Maria Khan (quốc tịch Mỹ). Gorman Chloe và hậu vệ trái Ouni Samia là 2 tân binh của đội.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, CLB nữ TP.HCM vừa có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hà Nội. Huỳnh Như và đồng đội đã có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam, đạt kết quả 1 thắng (2-1) và 1 thua (2-3). 

Tại giải đấu này, CLB nữ TP.HCM giữ vai trò chủ nhà bảng A, ra quân vào ngày 13.11 gặp Stallion Laguna (Philippines), chạm trán Lion City Sailors (Singapore, ngày 16.11) và đối đầu Melbourne City (Úc, ngày 19.11).



Tin liên quan

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và CLB bóng đá nữ TP.HCM I.

Mới: Vụ CLB nữ TP.HCM nhận gần 9 tỉ đồng từ AFC, được sử dụng cụ thể thế nào?

'Tiền thưởng CLB nữ TP.HCM từ AFC được đảm bảo chi trả minh bạch, rõ ràng’

Khám phá thêm chủ đề

CLB nữ TP.HCM CÚP C1 NỮ CHÂU Á Trần Thị Kim Thanh Huỳnh Như
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận