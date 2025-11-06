CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo sở và liên đoàn, nhằm khích lệ tinh thần CLB nữ TP.HCM trước khi tham dự giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025-2026.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HFF, ông Trần Đình Huấn - Tổng thư ký HFF, bà Phan Ngọc Thảo - Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ VH-TT P.Sài Gòn, ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam, ông Hồ Hồng Thạch - Chủ tịch CLB Becamex TP.HCM; đại diện Ban giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải Trí OMEDIA cùng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ TP.HCM.

Lãnh đạo sở và liên đoàn gặp mặt, động viên các cầu thủ nữ TP.HCM thi đấu tốt tại đấu trường châu lục ẢNH: QUỐC KHANG

Kim Thanh trở lại "mái nhà xưa"

Tại buổi gặp mặt, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã báo cáo tổng quan về công tác chuẩn bị chuyên môn, thể lực và chiến thuật của đội bóng. Thay mặt các VĐV, thủ quân Huỳnh Như đã bày tỏ sự quyết tâm cao độ của toàn đội, cam kết nỗ lực thi đấu bằng tất cả khả năng và tinh thần thể thao cao thượng để mang lại thành tích tốt nhất, xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ thành phố.

Đáng chú ý, buổi gặp mặt này còn có sự xuất hiện của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Sau quãng thời gian khoác áo Thái Nguyên T&T, Kim Thanh đã xin thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản để trở lại "mái nhà xưa" và cùng các đồng đội tại CLB nữ TP.HCM đá Cúp C1 nữ châu Á mùa này.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân khích lệ tinh thần của Huỳnh Như và các đồng đội ẢNH: QUỐC KHANG

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Bóng đá nữ Việt Nam chỉ có một đại diện dự giải châu Á là CLB nữ TP.HCM nên càng phải thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Thay mặt lãnh đạo liên đoàn, tôi xin chúc đội thi đấu thành công" ẢNH: QUỐC KHANG

HLV Đoàn Thị Kim Chi thể hiện quyết tâm cao độ trước giải đấu ẢNH: QUỐC KHANG

Thủ môn Kim Thanh trở lại "mái nhà xưa". Cô được xem là người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 ẢNH: QUỐC KHANG

Bên cạnh đó, lực lượng CLB nữ TP.HCM còn có 6 ngoại binh gồm trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe, hậu vệ Ouni Samia (Tunisia), tiền vệ Sakura Yoshida, Tatiana Mason (Mỹ) và tiền đạo Maria Khan (quốc tịch Mỹ). Gorman Chloe và hậu vệ trái Ouni Samia là 2 tân binh của đội.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, CLB nữ TP.HCM vừa có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hà Nội. Huỳnh Như và đồng đội đã có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam, đạt kết quả 1 thắng (2-1) và 1 thua (2-3).

Tại giải đấu này, CLB nữ TP.HCM giữ vai trò chủ nhà bảng A, ra quân vào ngày 13.11 gặp Stallion Laguna (Philippines), chạm trán Lion City Sailors (Singapore, ngày 16.11) và đối đầu Melbourne City (Úc, ngày 19.11).









