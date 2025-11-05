Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I

Linh Nhi
Linh Nhi
05/11/2025 11:01 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và CLB bóng đá nữ TP.HCM I.

Chủ tịch FIFA viết trân trọng trong thư chúc mừng, cảm ơn Chủ tịch VFF

Đội nữ TP.HCM vừa xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025. 

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Ảnh: VFF

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I- Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I- Ảnh 3.

Đội nữ TP.HCM I thống trị bóng đá nữ Việt Nam

Ảnh: VFF

Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I- Ảnh 4.

Huỳnh Như (trái) là đầu tàu gương mẫu

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Những nỗ lực và thành tích không ngừng nghỉ của CLB nữ TP.HCM I trong suốt mùa giải đã được đền đáp, mang về danh hiệu quan trọng này. 

Xin chúc mừng từng thành viên trong đội bóng và CLB vì thành tích tuyệt vời này”. 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng cảm ơn VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì sự ủng hộ, công sức và cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam và bày tỏ mong sớm được gặp lại Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Đây là lời chúc mừng đặc biệt từ người đứng đầu FIFA, thể hiện sự ghi nhận của bóng đá thế giới đối với những nỗ lực không ngừng của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và CLB TP.HCM I nói riêng. 

Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng nữ TP.HCM I - CLB giàu truyền thống và đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

CLB TP.HCM I kết thúc mùa giải với 21 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ 14 trong lịch sử đội bóng và là chức vô địch thứ 10 trong 11 mùa giải dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam trẻ hóa để phát triển

Đội tuyển Việt Nam trẻ hóa để phát triển

FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia đang khiến cánh cửa dự Asian Cup 2027 mở rộng trước mặt đội tuyển VN. HLV Kim Sang-sik sẽ trẻ hóa đội tuyển vì tương lai phía trước.

HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên khen nhau tấm tắc sau chiến thắng tưng bừng của Hà Nội

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Nếu không thắng nổi SLNA, chủ nhà Ninh Bình sao nghĩ đến vô địch?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA Gianni Infantino hà nội VFF chủ tịch Bóng đá nữ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận