Chủ tịch FIFA gửi quà đặc biệt, cảm ơn Chủ tịch VFF và chúc mừng đội nữ TP.HCM I

Chủ tịch FIFA viết trân trọng trong thư chúc mừng, cảm ơn Chủ tịch VFF

Đội nữ TP.HCM vừa xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn Ảnh: VFF

Đội nữ TP.HCM I thống trị bóng đá nữ Việt Nam Ảnh: VFF

Huỳnh Như (trái) là đầu tàu gương mẫu

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Những nỗ lực và thành tích không ngừng nghỉ của CLB nữ TP.HCM I trong suốt mùa giải đã được đền đáp, mang về danh hiệu quan trọng này.

Xin chúc mừng từng thành viên trong đội bóng và CLB vì thành tích tuyệt vời này”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng cảm ơn VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì sự ủng hộ, công sức và cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam và bày tỏ mong sớm được gặp lại Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Đây là lời chúc mừng đặc biệt từ người đứng đầu FIFA, thể hiện sự ghi nhận của bóng đá thế giới đối với những nỗ lực không ngừng của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và CLB TP.HCM I nói riêng.

Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng nữ TP.HCM I - CLB giàu truyền thống và đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.



CLB TP.HCM I kết thúc mùa giải với 21 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ 14 trong lịch sử đội bóng và là chức vô địch thứ 10 trong 11 mùa giải dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi.

