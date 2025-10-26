Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch FIFA đề xuất mở học viện bóng đá tại Việt Nam

Chủ tịch FIFA khen ngợi bóng đá Việt Nam có nhiều tiến bộ

Tại cuộc gặp, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định, ông luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Malaysia ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Infantino nhận định, trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực. Các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật. Đặc biệt, ông bày tỏ mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Chủ tịch FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Ý, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Thủ tướng và các lãnh đạo ASEAN chứng kiến lễ ký MoU giữa ASEAN - FIFA ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino đã vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 và các cuộc họp liên quan, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, Đông Nam Á sẽ có giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup được thành lập nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Giải đấu này cũng sẽ đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia trong khu vực thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới.