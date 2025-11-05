HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên khen nhau tấm tắc sau chiến thắng tưng bừng của Hà Nội

CLB Hà Nội đã có trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu giải để giành trọn 3 điểm trước đội khách PVF-CAND. Với nhiệm vụ buộc phải thắng, HLV Harry Kewell tung vào sân đội hình tấn công với các cầu thủ Đỗ Hoàng Hên, Daniel, Luiz Fernando đá cao trên hàng công.

Ở trận này, Hoàng Hên được HLV Harry Kewell xếp đá cao bên hành lang phải như một tiền đạo cánh đã phát huy hết khả năng của cầu thủ vừa được nhập quốc tịch VN cách đây chưa lâu.

Đỗ Hoàng Hên (giữa) đã có một trận đấu xuất sắc ảnh: Minh Tú

Được tạo không gian nhiều hơn, Hoàng Hên chơi năng nổ với 2 pha lập công giúp CLB Hà Nội thắng đậm. 2 bàn còn lại do Daniel và Tuấn Hải ghi. Không chỉ ghi 2 bàn thắng, Đỗ Hoàng Hên còn có những pha di chuyển vào trong và chuyền những đường bóng thông minh tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội của mình. Một trong những pha phối hợp hay của Hoàng Hên đem đến bàn thắng cho CLB Hà Nội, đó là cú mở bóng cho Văn Tùng để cầu thủ này chuyền vào trong giúp Tuấn Hải ấn định chiến thắng 4-0.

Chơi sáng tạo, có kỹ thuật cá nhân tốt và dứt điểm đẳng cấp, Đỗ Hoàng Hên sẽ còn nhiều đóng góp cho CLB Hà Nội trong thời gian tới, đồng thời nhiều khả năng Hoàng Hên sẽ được gọi vào đội tuyển VN nếu hồ sơ của anh được FIFA thông qua.

Không chỉ Hoàng Hên, mà trận này các cầu thủ khác của CLB Hà Nội đều chơi hay, đặc biệt là Nguyễn Văn Quyết. Văn Quyết có đường chuyền khởi phát cho bàn mở tỷ số của Daniel và anh cũng có những pha triển khai bóng tấn công rất lợi hại. Các ngoại binh Luiz Fernando, Daniel cũng chơi rất xuất sắc ở trận đấu này.

Thắng CLB PVF-CAND không chỉ giúp cho CLB Hà Nội lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng mà trận đấu này cũng mở ra tương lai tươi sáng cho đội bóng của bầu Hiển. CLB Hà Nội đã lấy lại hình ảnh mạnh mẽ của mình trước đây với lối chơi tấn công đa dạng và phòng ngự chắc chắn. Nếu tiếp tục giữ phong độ như thế này, việc họ chen chân vào tốp 3 sẽ không còn xa.

HLV Harry Kewell nói gì về Hoàng Hên?

Sau trận, HLV Harry Kewell nói: "Toàn đội đã chơi rất tốt. Chúng tôi có cấu trúc rõ ràng, hiểu nhau trong lối chơi và duy trì được nhịp độ suốt cả trận. Tất cả các cầu thủ đều đang nỗ lực để cạnh tranh vị trí, điều đó rất tích cực vì chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Có cạnh tranh, chúng tôi sẽ có thêm động lực để tiến bộ, và hôm nay điều đó đã thể hiện rõ qua chất lượng của toàn đội. Tôi hài lòng khi thấy chúng tôi phòng ngự tốt và kiểm soát thế trận hiệu quả.



Tôi ngạc nhiên về tốc độ thích nghi của các cầu thủ. Họ hiểu và tiếp thu rất nhanh triết lý của tôi. Tôi ấn tượng với cách họ suy nghĩ về trận đấu bởi bóng đá là môn của tư duy, không chỉ là chạy trên sân hay chơi bản năng".



Cựu danh thủ người Úc phát biểu: "Hên đã chơi rất tốt. Tôi chưa bao giờ nói rằng thể lực của Hên không đủ tốt. Tôi nói là sau thời gian dài không được thi đấu thường xuyên, rất khó để lấy lại cảm giác bóng và thể trạng, nhất là trong lối chơi mà chúng tôi đang xây dựng. Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của Hên, chỉ là anh ấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi và chúng tôi phải bảo vệ cầu thủ, bảo vệ tập thể bằng cách có những sự thay đổi hợp lý".



Còn Hoàng Hên phát biểu: "HLV Kewell rất hiểu cầu thủ CLB Hà Nội vì ông ấy từng là cầu thủ đẳng cấp. Tôi rất vui vì Hà Nội đã thắng mà công sức của HLV trưởng rất lớn. Về chiến thuật, HLV đã có những sáng kiến tuyệt vời và chúng tôi đều nhất trí với những ý tưởng tấn công ấy. Chúng tôi như được tiếp thêm sự tự tin và sẽ tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Kewell. Bản thân tôi rất hạnh phúc vì đã ghi bàn giúp Hà Nội chiến thắng. Sẽ tuyệt vời nếu tôi được gọi lên đội tuyển Việt Nam"

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) thắng HAGL 1-0 bằng bàn thắng từ chấm 11 m của Atshimene Chales. Tiếc cho HAGL bởi ở trận này họ đã chơi khá hay với thế trận phòng ngự chắc chắn, nhưng một chút sơ sẩy nơi hàng phòng ngự đã bị thua bàn ở phút 89. Thất bại trước HLHT, HAGL xếp áp chót với 7 điểm. Trong khi đó, HLHT vươn lên hạng 5 với 15 điểm.