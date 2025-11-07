Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Gà son' trẻ Văn Bình tỏa sáng đúng lúc cho CLB Công an TP.HCM

Cao Như Vịnh
Cao Như Vịnh
07/11/2025 16:13 GMT+7

Bàn thắng phút 87 của Bùi Văn Bình không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại nhóm đầu V-League 2025 - 2026 mà còn là bước ngoặt của chân sút trẻ này.

'Gà son' trẻ Văn Bình tỏa sáng đúng lúc cho CLB Công an TP.HCM- Ảnh 1.

Bùi Văn Bình tỏa sáng đem về 3 điểm quan trọng cho CLB Công an TP.HCM trên sân Hòa Xuân

ảnh: Đông Nghi

Chiến thắng muộn nghẹt thở của CLB Công an TP.HCM

Tại vòng 10 V-League 2025 - 2026, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) hành quân đến sân Hòa Xuân với áp lực lớn sau 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cuộc đối đầu này càng thêm đặc biệt khi HLV Lê Huỳnh Đức có dịp tái ngộ đội bóng cũ SHB Đà Nẵng, nơi ông từng gắn bó suốt nhiều năm trong vai trò cầu thủ và huấn luyện.

Trong trận đấu đội bóng sông Hàn chơi áp sát mạnh mẽ, CLB CA TP.HCM đã gặp rất nhiều khó khăn trong cách triển khai bóng. Những mũi nhọn như Tiến Linh, Lee Williams hay Makrillos Peter bị khóa chặt, trong khi tuyến giữa của đội bóng áo trắng mất liên kết.

Khi tất cả đều nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng, bước ngoặt đã đến ở phút 87, khi tiền đạo trẻ Bùi Văn Bình (số 27) vừa mới vào sân thay người, nhanh như chớp cướp bóng, bứt tốc rồi tung cú sút chìm hiểm hóc ấn định chiến thắng 1-0 cho CLB CA TP.HCM.

'Gà son' trẻ Văn Bình tỏa sáng đúng lúc cho CLB Công an TP.HCM- Ảnh 2.

Pha đi bóng dứt điểm thành bàn của 

Văn Bình

ảnh: Đông Nghi

Sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 2003 chia sẻ: "Khoảnh khắc ghi bàn thật sự khiến tôi vỡ òa hạnh phúc, đặc biệt khi có thể góp công giúp đội có được chiến thắng sau các trận có kết quả không như mong muốn.

Khoác trên người áo CA TP.HCM là niềm tự hào lớn đối với tôi, ở đây tôi được học hỏi nhiều điều, rèn luyện bản thân mỗi ngày. Mong muốn lớn nhất của tôi là cùng anh em chiến đấu hết mình vì mục tiêu cao nhất".

Cơ hội lớn cho Bùi Văn Bình

Bùi Văn Bình (cao 1,78 m) quê ở tỉnh Vĩnh Long, từng là học viên của lò trẻ PVF sau đó là Sài Gòn FC và CLB TP.HCM. Đầu mùa này, anh gia nhập CLB CA TP.HCM sau khi gây ấn tượng mạnh trong 2 mùa giải hạng nhất, trong đó có danh hiệu Vua phá lưới giải hạng nhất 2023 - 2024 với 11 bàn thắng.

'Gà son' trẻ Văn Bình tỏa sáng đúng lúc cho CLB Công an TP.HCM- Ảnh 3.

HLV Lê Huỳnh Đức luôn mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ tiềm năng như Văn Bình

ảnh: Đông Nghi

Đến thời điểm này của V-League 2025 - 2026, Văn Bình được HLV Huỳnh Đức tin tưởng đưa ra sân thi đấu trong 5 trận, đã ghi 2 bàn thắng từ băng ghế dự bị, một thành tích đáng khen cho "gà son" trẻ lần đầu lên đá ở sân chơi lớn như V-League.

Anh được xem là quân bài dự bị chiến lược trên hàng công của HLV Huỳnh Đức. Bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng không chỉ mang lại 3 điểm quý giá mà còn mở ra hy vọng mới cho hàng công đội bóng đang cần thêm sự tươi mới, cũng như cơ hội thể hiện cho chính anh.

Thắng lợi trên sân Hòa Xuân giúp CLB CA TP.HCM trở lại tốp 5 với 17 điểm sau 10 vòng. Quan trọng hơn, chân sút 22 tuổi Bùi Văn Bình đã tự tin hơn rất nhiều. Không chỉ là người dự bị đáng tin cậy của Tiến Linh, nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ anh hoàn toàn có thể sát cánh cùng đàn anh trên hàng công

