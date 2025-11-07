Kể cả Xuân Son không đá phút nào khi đấu Lào ngày 19.11, cũng không gây sốc!

Chưa đá cho CLB đã lên tập trung đội tuyển

Sau 309 ngày rời xa sân cỏ vì chấn thương trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024, vào ngày 10.11 tới tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại đội tuyển VN, dù anh chưa đá cho CLB Nam Định kể từ thời điểm đó. HLV Kim Sang-sik sau khi cập nhật tiến trình hồi phục của chân sút 28 tuổi này đã gọi anh lên tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào vào ngày 19.11 trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2026.

Trước mắt, tổ y tế của đội tuyển VN sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe của Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024. Kế đến, ê kíp BHL sẽ đánh giá cảm giác bóng và các yếu tố liên quan đến thể lực, vận động của Xuân Son. Thậm chí, ông Kim còn kỳ vọng có thể tung Xuân Son vào sân trong trận gặp Lào, từ băng ghế dự bị.

Xuân Son sẽ gia tăng sức tấn công cho đội tuyển VN ảnh: Ngọc Linh

Việc Xuân Son trở lại là tin rất vui cho đội tuyển VN bởi hàng tấn công chơi không tốt trong thời gian qua. Người hâm mộ bóng đá VN cũng rất quan tâm đến Xuân Son khi anh từng chơi rất hay, giúp đội tuyển VN đăng quang ở AFF Cup 2024.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Sự xuất hiện của Xuân Son có thể hiểu là sự làm nóng, trong môi trường từng mang lại vinh quang cho anh. Chúng ta không cần chờ đợi Xuân Son đá chính thức, thậm chí nếu cậu ấy không ra sân trận gặp Lào cũng là bình thường. Nếu Xuân Son có được vài phút ra sân sẽ là sự khích lệ cho cậu ấy và hàng công đội tuyển VN. Mong muốn đầu tiên của đội tuyển VN là có thể kiểm tra thể lực, tận mắt chứng kiến Xuân Son sau thời gian dài xa cách bước chạy sẽ thế nào, cảm giác ra sao. HLV Kim Sang-sik khi cần cũng có thể có trao đổi riêng. Và nếu Xuân Son không vào sân một phút nào cũng đừng bất ngờ. Nhưng có mặt ở đợt tập trung này chắc chắn sẽ là sự kích thích rất tốt cho cậu ấy".

C HỜ NHÂN TỐ MỚI

Cũng ở đợt tập trung này, đội tuyển VN sẽ được tăng cường hỏa lực với chân sút Nguyễn Trần Việt Cường đang có phong độ cao trong màu áo Becamex TP.HCM. Tiền đạo 25 tuổi này từng được HLV Park Hang-seo đặt rất nhiều kỳ vọng, thậm chí từng trao băng đội trưởng U.23 VN. Khi thể lực đã ổn và chuyên môn tiến bộ, chàng trai cao 1,80 m đang là thủ lĩnh mới trên hàng công của Becamex TP.HCM sau khi Tiến Linh ra đi. Ngoài lối chơi mạnh mẽ, thường xộc thẳng vào trung lộ để xuyên thủng hàng thủ đối phương, Việt Cường còn có khả năng sút xa và đá phạt rất đáng gờm. Ở đội tuyển VN, anh sẽ cạnh tranh cùng Tuấn Hải cho vai trò tiền đạo trái, trong khi Gia Hưng (vừa ghi bàn cho Ninh Bình FC) sẽ dự bị cho vị trí của Tiến Linh.

Danh sách đội tuyển VN Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Ninh Bình FC), Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel). Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (CLB Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định), Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM). Tiền vệ: Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Trần Bảo Toàn (CLB Ninh Bình), Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CLB Công an Hà Nội). Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình FC), Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM).

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik tiếp tục gọi thủ môn Nguyễn Đình Triệu bên cạnh Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Việt. Đình Triệu đang có phong độ rất tốt trong màu áo CLB Hải Phòng, trong khi Văn Lâm cũng chơi rất hay, góp phần giúp CLB Ninh Bình đang tạm dẫn đầu V-League.

Ở hàng thủ, HLV Kim Sang-sik lần đầu gọi trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM) bên cạnh chào đón sự trở lại của Thành Chung, Tiến Dũng, Văn Đô và Bảo Toàn.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Tôi cho rằng 3 thủ môn được gọi lên đội tuyển VN lần này đều hợp lý. Thậm chí trong trận gặp Lào không quá căng thẳng, chưa biết chừng thủ môn trẻ Văn Việt đang bắt rất tốt cho Thể Công Viettel sẽ được trao cơ hội. Điều này cũng tương tự với Gia Bảo, Văn Đô hay Bảo Toàn, Gia Hưng. Nếu Thành Chung, Đình Triệu trở lại là sự gia cố tốt cho hàng phòng ngự thì những nhân tố mới mẻ kể trên sẽ tạo ra sự cạnh tranh mới cho đội tuyển VN. Có thể thấy rõ khi dồn lực lượng mạnh nhất cho U.23 VN, ông Kim đã gọi lên đội tuyển VN những người đang có phong độ cao ở V-League để lấy trọn 3 điểm trước Lào trong trận cuối cùng của đội tuyển VN trong năm 2025".