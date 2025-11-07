Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Quyết định cực đặc biệt của thầy Kim, Xuân Son và Vĩ Hào cũng không ngờ tới

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/11/2025 03:35 GMT+7

Sau chấn thương, cả Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào đều chưa được thi đấu bất kỳ phút nào nhưng vẫn được gọi lên đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cũng có ngoại lệ

Trước đây, HLV Kim Sang-sik bày tỏ quan điểm rằng ông triệu tập cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam dựa trên phong độ, năng lực chứ không phải danh tiếng. Điều đó có nghĩa là một ngôi sao lớn đến đâu, nhiều fan đến cỡ nào cũng không được gọi, nếu không sở hữu những màn trình diễn tốt trước thềm FIFA Days. Tuy nhiên, ngoại lệ đã xuất hiện ở đợt FIFA Days tháng 11. HLV Kim Sang-sik quyết định điền tên Xuân Son vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Gần 1 năm qua, kể từ AFF Cup 2024, chân sút của CLB Nam Định không có một phút thi đấu chính thức nào. Phong độ, thể trạng của anh là một dấu hỏi lớn.

Vậy dựa vào đâu mà HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định đó? Về mặt chuyên môn, chúng ta có thể khẳng định rằng Xuân Son vượt trội các tiền đạo nội khác. Ngay cả khi không có phong độ tốt nhất, anh cũng đủ sức gây ra nhiều sóng gió cho Lào, đội bóng không được đánh giá cao trong khâu phòng ngự. Nếu Xuân Son có thể ghi bàn, sự tự tin, nguồn cảm hứng chơi bóng của anh sẽ trở lại sớm hơn. Từ đó, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi.

Quyết định cực đặc biệt của thầy Kim, Xuân Son và Vĩ Hào cũng không ngờ tới- Ảnh 1.

Xuân Son xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Bên cạnh đó, khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề. Ở 2 trận gặp Nepal, các học trò HLV Kim Sang-sik chỉ ghi được 4 bàn, trong đó có 1 bàn là đối thủ phản lưới, 3 bàn còn lại thuộc về Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Khi chỉ 1 tiền đạo biết ghi bàn, sự có mặt của Xuân Son là rất quan trọng bởi anh giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự, mở ra nhiều cách tấn công khác nhau. Xuân Son có thể làm tường cho đồng đội, là điểm đến cho những đường bóng dài, bóng bổng và cũng đủ khả năng hoạt động độc lập. Vì thế, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Xuân Son là điều dễ hiểu.

Vĩ Hào có gì đặc biệt?

Tương tự Xuân Son, Vĩ Hào cũng dính một chấn thương nặng. Anh bị đứt dây chẳng cổ chân, cần 8 tháng để hồi phục. Hiện tại, anh cũng đã quay trở lại tập luyện bình thường cùng CLB Becamex TP.HCM và sẵn sàng thi đấu. Bản thân cầu thủ này từng không lạc quan về khả năng dự SEA Games 33 và việc được gọi lên U.23 Việt Nam lần này khiến anh bất ngờ.

Sau khoảng thời gian chấn thương, Vĩ Hào vẫn là cầu thủ có giá trị cao nhất trong lứa U.23 Việt Nam hiện tại khi được Transfermarkt định giá 325.000 euro (khoảng 9,8 tỉ đồng), nhỉnh hơn một chút so với các trụ cột hiện tại như Khuất Văn Khang (300.000 euro) hay Nguyễn Đình Bắc (275.000 euro). Điều này phần nào thể hiện đẳng cấp của chân sút quê An Giang.

Quyết định cực đặc biệt của thầy Kim, Xuân Son và Vĩ Hào cũng không ngờ tới- Ảnh 2.

Vĩ Hào vẫn là cầu thủ đẳng cấp bậc nhất lứa U.23 Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Lần này, bên cạnh Vĩ Hào, HLV Kim Sang-sik triệu tập 4 tiền đạo khác là Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Đình Bắc. Những cầu thủ này đều có thể chơi được cả 3 vị trí trên hàng công (tiền đạo trái - phải và tiền đạo cắm). Tuy nhiên, người chơi tiền đạo cắm tốt hơn cả chính là Vĩ Hào. Đây cũng là vị trí mà HLV Kim Sang-sik cần thêm sự lựa chọn bởi ở những giải đấu gần nhất, ông thường xuyên phải kéo Lê Viktor hay thậm chí là Công Phương lên đá cao nhất.

Cá nhân Vĩ Hào cũng chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Anh chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang-sik nhờ khả năng hoạt động xông xáo, nhiệt huyết, dứt điểm khá ổn. Ở AFF Cup 2024, anh thậm chí được thi đấu nhiều hơn đàn anh Tiến Linh, đóng góp nhiều vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Việc tạo điều kiện cho chân sút đẳng cấp như Vĩ Hào cũng là bước tính toán khôn ngoan của HLV Kim Sang-sik. Thuyền trưởng người Hàn Quốc rõ ràng không chỉ muốn có Vĩ Hào ở SEA Games 33 mà còn hướng đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi điểm mạnh về thể chất của Vĩ Hào sẽ được phát huy khi đội U.23 Việt Nam chạm trán những đội bóng hàng đầu châu lục.

