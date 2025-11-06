Tân binh đội tuyển Việt Nam Khổng Minh Gia Bảo: Nhân tố 'sốc' của CLB CA TP.HCM, là ai?

Trung vệ Khổng Minh Gia Bảo không có chiều cao quá lý tưởng, nhưng....

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 11 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik quyết định gọi nhân tố rất lạ ở hàng thủ. Đó là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo, người đang khoác áo CLB Công an TP.HCM.

Tối qua (5.11), CLB Công an TP.HCM thắng tối thiểu 1-0 trên sân Đà Nẵng. Học trò HLV Lê Huỳnh Đức tạm vươn lên hạng 5, chỉ kém hạng ba của Thể Công Viettel đúng 1 điểm.

Hành trình vươn lên của đội bóng mùa trước còn đua trụ hạng mang dấu ấn của nhiều gương mặt. Mà trong đó, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo là miếng ghép quan trọng ở hàng thủ.

Khổng Minh Gia Bảo trong màu áo CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Khổng Minh Gia Bảo sinh năm 2000, từng thuộc lò đào tạo CLB Công an Nhân dân (nay là CLB Công an Hà Nội). Gia Bảo bắt đầu có suất đá chính ở tuổi 22 trong màu áo Ninh Bình (tiền thân đội bóng này là Phù Đổng Ninh Bình), với 16 trận tại giải hạng nhất 2022. Lần lượt ở mùa 2023 và 2023 - 2024, Khổng Minh Gia Bảo chỉ chơi 6 trận và 14 trận. Lúc này, Gia Bảo vẫn chưa phải nhân tố sáng giá, khi chật vật tìm chỗ đứng ở hạng nhất.

Trung vệ 25 tuổi chỉ bắt đầu bước ra ánh sáng ở mùa 2024 - 2025, khi đá 20 trận tại V-League cho CLB Quảng Nam của HLV Văn Sỹ Sơn. Khổng Minh Gia Bảo được nhận xét chơi tròn vai ở hàng thủ.

Với chiều cao khiêm tốn 1,75 m, nhưng tranh chấp và đọc tình huống ổn, Khổng Minh Gia Bảo đã đứng vững trước áp lực của những ngoại binh hàng đầu, dù rằng, anh thuộc nhóm lên V-League khá muộn.

Tương lai Khổng Minh Gia Bảo tưởng như bất an khi CLB Quảng Nam giải thể, thì bất ngờ, cầu thủ sinh năm 2000 có bến đỗ mang tên CLB Công an TP.HCM.

Đội chủ sân Thống Nhất khi đó vừa chuyển giao và cần xây dựng lại khung đội hình. Vỏn vẹn 1 mùa đá V-League không phải con số ấn tượng khi đặt Khổng Minh Gia Bảo cạnh những cầu thủ khác. Vậy nhưng, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chọn tin tưởng, khi nhìn thấy tiềm năng của học trò.

Cựu HLV Đà Nẵng đã đúng. Khổng Minh Gia Bảo lập tức trở thành trụ cột với 9/10 trận đá chính từ đầu mùa ở V-League, trong đó có 8 trận, anh đá trọn 90 phút.

Khổng Minh Gia Bảo (áo trắng) phải nỗ lực nếu muốn đá chính ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Điểm yếu của Khổng Minh Gia Bảo nằm ở lối chơi quyết liệt (nhận 4 thẻ vàng sau 9 trận). Ở trận thua 0-1 của CLB Công an TP.HCM trước CLB Công an Hà Nội, Gia Bảo mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua khi để Alan Grafite dễ dàng tì đè vượt qua. HLV Lê Huỳnh Đức nói học trò "non nớt", nhưng trong mùa giải thứ hai đá V-League, khó trách Gia Bảo còn thiếu sót.

Chỉ khác là, so với các hậu vệ còn lại, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn là nhân tố nỗ lực, giữa một tập thể xáo trộn và đang nỗ lực định hình lối chơi của CLB Công an TP.HCM.

Định hình hàng thủ

Hàng thủ đang là phòng tuyến HLV Kim Sang-sik thử nghiệm tích cực nhất.

Trước Khổng Minh Gia Bảo, đã có 2 trung vệ "lạ" gồm Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM) và Đinh Quang Kiệt (HAGL) được triệu tập để thử chân hồi tháng 9.

Tuy cả hai không chứng tỏ được nhiều (minh chứng là ông Kim không gọi lại ở các đợt tập trung sau), nhưng ít nhất, Quang Kiệt và Hoàng Phúc đã được thử nghiệm.

Lên tuyển chưa chắc đã được đá chính hay trụ lại, song với những cầu thủ như Hoàng Phúc hay Khổng Minh Gia Bảo, chỉ cần cố gắng đủ nhiều, cơ hội sẽ đến. Dù cơ hội ấy có khi chỉ là đợt triệu tập kéo dài vài ngày, nhưng là thứ nhiều cầu thủ phải phấn đấu cả sự nghiệp mới có thể chạm tới. Đó là phần thưởng để những cái tên còn xa lạ như Gia Bảo tiếp tục hoàn thiện.

Ở hàng thủ, ông Kim đang có 5 trung vệ: Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, và Khổng Minh Gia Bảo. 4 nhân tố đầu đã rất quen thuộc, với 7 năm khoác áo tuyển. Nhưng, hầu hết đã (hoặc sắp) chạm ngưỡng 30. Một số đã sa sút phong độ.

HLV Kim Sang-sik cần làn gió mới, và sự hiện diện của Gia Bảo mang thông điệp mà chiến lược gia người Hàn Quốc muốn gửi gắm. Trung vệ của CLB Công an TP.HCM có 1 tuần tập luyện để chứng tỏ mình.

Biết đâu, cơ hội sẽ đến, như cái cách ông Kim đã đưa những người hùng "vô danh" như Doãn Ngọc Tân hay Nguyễn Đình Triệu bước ra ánh sáng.