Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam: Cũng chạm trán Malaysia nhưng không… có nhập tịch

Linh Nhi
Linh Nhi
07/11/2025 06:59 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến kỷ lục đoạt 5 tấm HCV liên tiếp tại SEA Games 33, nơi Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán Malaysia trận đầu tiên.

Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam: Cũng chạm trán Malaysia nhưng không… có nhập tịch- Ảnh 1.

Huỳnh Như muốn lập kỷ lục 5 HCV SEA Games liên tiếp

ảnh: Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Việt Nam đá tại đâu?

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia vào lúc 18 giờ 30 ngày 5.12. Đây là khởi đầu thuận lợi vì Malaysia bị xem là đội yếu nhất bảng.

Tiếp đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận cực kỳ khắc nghiệt trước 2 kình địch Philippines (18 giờ 30 ngày 8.12) và Myanmar (16 giờ ngày 11.12). Philippines từng vô địch ASEAN Cup 2022 trong khi Myanmar vào đến chung kết vào đến chung kết SEA Games 32 tại Campuchia và ASEAN Cup 2025 tại Hải Phòng.

Khác với đội tuyển Việt Nam thi đấu trọn vẹn vòng bảng ở thành phố Songkhla trước khi chuyển về Bangkok cho vòng knock-out, thầy trò HLV Mai Đức Chung đóng quân ở thành phố Chonburi, thi đấu trên sân Chonburi được xây năm 2010 có sức chứa gần 9.000 chỗ ngồi.

Huỳnh Như chinh phục kỷ lục

Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam: Cũng chạm trán Malaysia nhưng không… có nhập tịch- Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu cao nhất ở mọi nội dung tại SEA Games 33

ảnh: VFF

Dự kiến sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14.12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh HCĐ tổ chức ngày 17.12 tại sân Chonburi.

Đây sẽ là giải đấu có ý nghĩa lớn với đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như. Ở tuổi 33, SEA Games này có thể sẽ là một trong những giải đấu cuối cùng của kỷ lục gia danh hiệu của bóng đá Việt Nam.

Vào lúc này, Huỳnh Như đang sở hữu 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp kể từ năm 2017 đến 2023. Nếu đăng quang ở Chonburi vào ngày 17.12 tới, cô gái vàng quê Vĩnh Long sẽ lập kỷ lục mới với 5 tấm HCV SEA Games liên tiếp.

Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển nữ Việt Nam: Cũng chạm trán Malaysia nhưng không… có nhập tịch- Ảnh 3.

Lịch thi đấu chính thức đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33

ảnh: VFF

