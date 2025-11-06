Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
06/11/2025 16:48 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 thành viên U.23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10.11 tham dự giải giao hữu CFA Team China Panda Cup, chuẩn bị cho SEA Games 33 với điểm nhấn là sự trở lại của Bùi Vĩ Hào.

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam quyết săn HCV ở SEA Games 33

ảnh: Minh Tú

Bùi Vĩ Hào trở lại U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung ngày 10.11 tới tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh trong giai đoạn đầu tiên.

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m- Ảnh 2.

Danh sách U.23 Việt Nam

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào kể từ sau chấn thương cổ chân trong buổi tập trước thềm Cúp quốc gia mùa bóng trước. Chân sút của Becamex TP.HCM đã được điều trị đặc biệt ở trung tâm RTD Rehap của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ và trở lại sớm hơn dự kiến.

Đúng như dự đoán trước đó của Báo Thanh Niên, lần tập trung này HLV Kim Sang-sik ưu tiên dồn lực lượng mạnh nhất cho U.23 Việt Nam, quy tụ đầy đủ các tuyển thủ quốc gia như Trung Kiên, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh, Xuân Bắc, Hiểu Minh...

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m- Ảnh 3.

Vĩ Hào ghi bàn và tỏa sáng ở AFF Cup 2024

ảnh: Ngọc Linh

Ngoài ra, trong danh sách 26 cầu thủ có những cái tên đã ghi điểm tốt ở các đợt tập trung trước và đạt phong độ cao ở V-League như Lý Đức, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Quốc Việt... Đáng chú ý, trung vệ Đinh Quang Kiệt (cao 1,96 m) - cầu thủ cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam - cũng có tên sau màn trình diễn nổi bật trong màu áo HAGL.

Khi SEA Games 33 đã đến gần, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 sẽ là đợt tổng duyệt quan trọng. Do vậy, U.23 Việt Nam với quân số mạnh nhất sẽ được "va đập" thực sự hiệu quả, để đánh giá lại những ưu và khuyết đểm trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan.

Khởi đầu giấc mơ săn vàng trên đất Thái

Dự kiến đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bay sang thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tham dự giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025, đối đầu với các đội bóng mạnh như U.23 Trung Quốc (ngày 12.11), U.23 Uzbekistan (15.11) và U.23 Hàn Quốc (18.11).

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam được chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Minh Tú

Còn nhớ U.23 Việt Nam dù vắng nhiều trụ cột khoác áo đội tuyển Việt Nam đã chơi ấn tượng với 3 trận hòa trước các đối thủ kể trên ở giải CFA Team China hồi tháng 3.2025, trong đó riêng Cao Văn Bình đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sau khi trở về từ Trung Quốc, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại trong đợt tập huấn tại phường Vũng Tàu từ ngày 23.11 - 29.11, sau đó di chuyển tới TP.HCM và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2.12 để tham dự SEA Games 33.

Tại vòng bảng, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội U.22 Lào vào ngày 5.12 và U.22 Malaysia vào ngày 11.12.2025. Cả 2 trận đấu đều diễn ra tại sân 700th Anniversary, Chiangmai. Vòng bán kết diễn ra ngày 15.12 và các trận tranh HCĐ, chung kết diễn ra ngày 18.12 trên sân Rajamangala tại TP.Bangkok.

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m- Ảnh 5.

 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Sea games CFA Team China Panda Cup Kim Đinh Hồng Vinh trung quốc Hàn Quốc Uzbekistan Vĩ Hào
