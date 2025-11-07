Lý do bất ngờ Nguyễn Trần Việt Cường xách vali lên đội tuyển: Đá cặp cùng Son, tại sao không?

Việt Cường ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển Việt Nam đón tân binh hàng công

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trần Việt Cường được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam, thậm chí được HLV Park Hang-seo đặt kỳ vọng với tấm băng đội trưởng.

Khi đó, Việt Cường hội tụ đầy đủ mọi tố chất của một chân sút giàu tiềm năng: Thể hình tốt (cao 1,80 m), tốc độ và phong cách đi bóng mạnh mẽ như một chú báo, không chiến tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng ở cả trong và ngoài vòng cấm.

Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) khi đó đặt kỳ vọng rất lớn chàng trai sinh năm 2000 này sẽ là Tiến Linh mới, giúp tạo ra cặp song sát lợi hại như Công Phượng - Văn Toàn của HAGL.

Việt Cường mở tỷ số cho Becamex TP.HCM trận gặp CLB Hà Nội ảnh: Đông Huyền

Thế nhưng, kỳ vọng đó cũng đem đến mặt trái cho chàng trai trẻ, khiến chân sút này có quãng thời gian bị khựng lại và mất tập trung, tiếp đó là những chấn thương khiến sự nghiệp của anh luôn có những đứt quãng đáng tiếc.

Rất may là cùng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn, Việt Cường đã kịp tìm lại được động lực chơi bóng. Dù mùa bóng này vẫn có những trận vắng mặt vì chấn thương, nhưng ngay khi trở lại chân sút này lập tức để lại dấu ấn đậm nét.

Bước ngoặt sự nghiệp của Việt Cường

Đến lúc này, Việt Cường đã có 2 bàn thắng (vào lưới CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng) cùng 1 kiến tạo. Đêm 5.11, anh ngoài sút tung lưới Đình Triệu từ chấm 11 m còn có 1 quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm buộc tuyển thủ này phải rất vất vả cản phá.

Việt Cường có lối chơi tốc độ, trực diện rất mạnh mẽ ảnh: Độc Lập

Sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh nhận xét: "Năm Việt Cường mới 16 tuổi tôi đã đưa cậu ấy lên đội 1 Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) rồi. Đây là chàng trai rất tiềm năng và đã thi đấu rất nhiều cấp độ đội tuyển.

Đã có lúc Việt Cường hơi thiếu tập trung nên có lúc phong độ đi xuống. Nhưng gần đây Việt Cường đã chững chạc hơn, sinh hoạt tốt hơn, thay đổi nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu Việt Cường đá vị trí của Minh Khoa cũng sẽ hay như Minh Khoa. Việt Cường mà thay đổi sẽ có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam".

Mọi thứ như một khởi đầu mới cho Nguyễn Trần Việt Cường, sau cuộc gọi từ HLV Kim Sang-sik mở ta cơ hội để anh cống hiến và thể hiện năng lực ở đội tuyển Việt Nam nơi có đàn anh TIến Linh. Hy vọng rằng đây sẽ là động lực để anh bùng nổ hơn nữa ở tuổi 25. Và biết đâu, nếu Cường đá tốt và hợp với Xuân Son, ông Kim sẽ có thêm phương án cực mới cho đội tuyển Việt Nam?