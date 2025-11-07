Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lý do bất ngờ Nguyễn Trần Việt Cường xách vali lên đội tuyển: Đá cặp cùng Son, tại sao không?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
07/11/2025 00:02 GMT+7

Trong số các tân binh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Trần Việt Cường hứa hẹn sẽ đem đến sự bùng nổ cho hàng công.

Lý do bất ngờ Nguyễn Trần Việt Cường xách vali lên đội tuyển: Đá cặp cùng Son, tại sao không?- Ảnh 1.

Việt Cường ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng

ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển Việt Nam đón tân binh hàng công

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trần Việt Cường được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam, thậm chí được HLV Park Hang-seo đặt kỳ vọng với tấm băng đội trưởng.

Khi đó, Việt Cường hội tụ đầy đủ mọi tố chất của một chân sút giàu tiềm năng: Thể hình tốt (cao 1,80 m), tốc độ và phong cách đi bóng mạnh mẽ như một chú báo, không chiến tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng ở cả trong và ngoài vòng cấm.

Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) khi đó đặt kỳ vọng rất lớn chàng trai sinh năm 2000 này sẽ là Tiến Linh mới, giúp tạo ra cặp song sát lợi hại như Công Phượng - Văn Toàn của HAGL.

Lý do bất ngờ Nguyễn Trần Việt Cường xách vali lên đội tuyển: Đá cặp cùng Son, tại sao không?- Ảnh 2.

Việt Cường mở tỷ số cho Becamex TP.HCM trận gặp CLB Hà Nội

ảnh: Đông Huyền

Thế nhưng, kỳ vọng đó cũng đem đến mặt trái cho chàng trai trẻ, khiến chân sút này có quãng thời gian bị khựng lại và mất tập trung, tiếp đó là những chấn thương khiến sự nghiệp của anh luôn có những đứt quãng đáng tiếc.

Rất may là cùng với kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn, Việt Cường đã kịp tìm lại được động lực chơi bóng. Dù mùa bóng này vẫn có những trận vắng mặt vì chấn thương, nhưng ngay khi trở lại chân sút này lập tức để lại dấu ấn đậm nét.

Bước ngoặt sự nghiệp của Việt Cường

Đến lúc này, Việt Cường đã có 2 bàn thắng (vào lưới CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng) cùng 1 kiến tạo. Đêm 5.11, anh ngoài sút tung lưới Đình Triệu từ chấm 11 m còn có 1 quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm buộc tuyển thủ này phải rất vất vả cản phá.

Lý do bất ngờ Nguyễn Trần Việt Cường xách vali lên đội tuyển: Đá cặp cùng Son, tại sao không?- Ảnh 3.

Việt Cường có lối chơi tốc độ, trực diện rất mạnh mẽ

ảnh: Độc Lập

Sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh nhận xét: "Năm Việt Cường mới 16 tuổi tôi đã đưa cậu ấy lên đội 1 Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) rồi. Đây là chàng trai rất tiềm năng và đã thi đấu rất nhiều cấp độ đội tuyển.

Đã có lúc Việt Cường hơi thiếu tập trung nên có lúc phong độ đi xuống. Nhưng gần đây Việt Cường đã chững chạc hơn, sinh hoạt tốt hơn, thay đổi nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu Việt Cường đá vị trí của Minh Khoa cũng sẽ hay như Minh Khoa. Việt Cường mà thay đổi sẽ có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam".

Mọi thứ như một khởi đầu mới cho Nguyễn Trần Việt Cường, sau cuộc gọi từ HLV Kim Sang-sik mở ta cơ hội để anh cống hiến và thể hiện năng lực ở đội tuyển Việt Nam nơi có đàn anh TIến Linh. Hy vọng rằng đây sẽ là động lực để anh bùng nổ hơn nữa ở tuổi 25. Và biết đâu, nếu Cường đá tốt và hợp với Xuân Son, ông Kim sẽ có thêm phương án cực mới cho đội tuyển Việt Nam?

Tin liên quan

Nóng: Xuân Son và Đình Triệu tái xuất đội tuyển Việt Nam, thầy Kim gọi gương mặt cực ‘lạ’

Nóng: Xuân Son và Đình Triệu tái xuất đội tuyển Việt Nam, thầy Kim gọi gương mặt cực ‘lạ’

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 đã được HLV Kim Sang-sik công bố, với điểm nhấn là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son và thủ môn Nguyễn Đình Triệu - 2 nhân vật xuất sắc tại AFF Cup 2024.

Danh sách U.23 Việt Nam mới nhất: Bùi Vĩ Hào trở lại, có cầu thủ cao 1,95 m

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Việt Cường Becamex TP.HCM Đặng Trần Chỉnh Tiến Linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận