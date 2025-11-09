Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại U.17 châu Á

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Quyết đấu Malaysia khi nào, tại sao không đài nào phát sóng?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/11/2025 09:41 GMT+7

Đội U.17 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U.17 châu Á 2026, nơi chúng ta sẽ có cuộc quyết đấu với đội U.17 Malaysia.

Ở vòng loại U.17 châu Á, đội U.17 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đối đầu các đội U.17 Singapore (19 giờ ngày 22.11), Bắc Mariana (19 giờ ngày 24.11), Hồng Kông (19 giờ 26.11) và cuối cùng là Malaysia (19 giờ ngày 30.11). Tất cả trận đấu này được diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do đây là vòng loại nên không đơn vị truyền thông tại Việt Nam mua bản quyền truyền hình các trận đấu của bảng C. Nếu U.17 Việt Nam vào được vòng chung kết U.17 châu Á, đơn vị phát sóng là K+.

Lúc này, đội U.17 Việt Nam đang tập huấn ở Nhật Bản để có bước chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U.17 châu Á. Chiều 8.11 theo giờ địa phương, đội U.17 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt rèn quân tại xứ sở mặt trời mọc.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Quyết đấu Malaysia khi nào, tại sao không đài nào phát sóng?- Ảnh 1.

Đội U.17 Việt Nam có sự chuẩn bị tích cực

ẢNH: VFF

"Quân xanh" của thầy trò HLV Cristiano Roland ở trận này là U.18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari, hiện đang thi đấu tại J-League 2, được đánh giá là đối thủ phù hợp để U.17 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình trong giai đoạn khởi động tại Nhật Bản.

Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá chuyên môn, HLV Cristiano Roland chia lực lượng thành hai đội hình, mỗi đội thi đấu một hiệp. Ở hiệp một, U.17 Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào; hàng tiền vệ Quý Vương, Ngọc Sơn, Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Sỹ Bách và tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp của hàng tiền vệ hai đội. Phút 28, U.17 Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ pha sút phạt đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực từ ngoài vòng cấm. Đến phút 43, cách biệt được nhân đôi sau một tình huống cố định khác, bóng đi căng khiến hàng thủ U.18 Imabari lúng túng, và Sỹ Bách nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland thay toàn bộ đội hình để trao cơ hội cho các cầu thủ còn lại. Dù thi đấu năng nổ và tạo được nhiều tình huống tấn công đáng chú ý, U.17 Việt Nam không ghi thêm bàn thắng nào và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Kết quả này mang lại tín hiệu tích cực cho U.17 Việt Nam trong quá trình hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị nhân sự trước khi bước vào vòng loại U.17 châu Á 2026. Theo kế hoạch, đội sẽ còn hai trận đấu tập nữa, lần lượt gặp Đại học Matsuyama vào ngày 11.11 và U.18 Ehime vào ngày 13.11, trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Quyết đấu Malaysia khi nào, tại sao không đài nào phát sóng?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu cụ thể các trận tại bảng C

ẢNH: VFF

 

Tin liên quan

Hy vọng gì ở những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam?

Hy vọng gì ở những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam?

Mỗi lần đội tuyển VN tập trung lại là dịp để người hâm mộ và giới chuyên môn tò mò về những nhân tố mới có thể góp mặt. Và ở đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho trận tái đấu chủ nhà Lào, HLV Kim Sang-sik đã không làm mọi người thất vọng với bản danh sách khá mới với những tân binh khá đặc biệt.

Lịch thi đấu hôm nay: Ninh Bình đại chiến CLB CA TP.HCM, quyết không để đội CAHN bắt kịp

Thế hệ bị 'quên lãng' ở đội tuyển Việt Nam: Trở lại và lợi hại hơn xưa

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Roland U.17 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận