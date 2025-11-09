Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Quyết đấu Malaysia khi nào, tại sao không đài nào phát sóng?

Ở vòng loại U.17 châu Á, đội U.17 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đối đầu các đội U.17 Singapore (19 giờ ngày 22.11), Bắc Mariana (19 giờ ngày 24.11), Hồng Kông (19 giờ 26.11) và cuối cùng là Malaysia (19 giờ ngày 30.11). Tất cả trận đấu này được diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do đây là vòng loại nên không đơn vị truyền thông tại Việt Nam mua bản quyền truyền hình các trận đấu của bảng C. Nếu U.17 Việt Nam vào được vòng chung kết U.17 châu Á, đơn vị phát sóng là K+.

Lúc này, đội U.17 Việt Nam đang tập huấn ở Nhật Bản để có bước chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U.17 châu Á. Chiều 8.11 theo giờ địa phương, đội U.17 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt rèn quân tại xứ sở mặt trời mọc.

Đội U.17 Việt Nam có sự chuẩn bị tích cực ẢNH: VFF

"Quân xanh" của thầy trò HLV Cristiano Roland ở trận này là U.18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari, hiện đang thi đấu tại J-League 2, được đánh giá là đối thủ phù hợp để U.17 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình trong giai đoạn khởi động tại Nhật Bản.

Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá chuyên môn, HLV Cristiano Roland chia lực lượng thành hai đội hình, mỗi đội thi đấu một hiệp. Ở hiệp một, U.17 Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào; hàng tiền vệ Quý Vương, Ngọc Sơn, Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Sỹ Bách và tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp của hàng tiền vệ hai đội. Phút 28, U.17 Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ pha sút phạt đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực từ ngoài vòng cấm. Đến phút 43, cách biệt được nhân đôi sau một tình huống cố định khác, bóng đi căng khiến hàng thủ U.18 Imabari lúng túng, và Sỹ Bách nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland thay toàn bộ đội hình để trao cơ hội cho các cầu thủ còn lại. Dù thi đấu năng nổ và tạo được nhiều tình huống tấn công đáng chú ý, U.17 Việt Nam không ghi thêm bàn thắng nào và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Kết quả này mang lại tín hiệu tích cực cho U.17 Việt Nam trong quá trình hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị nhân sự trước khi bước vào vòng loại U.17 châu Á 2026. Theo kế hoạch, đội sẽ còn hai trận đấu tập nữa, lần lượt gặp Đại học Matsuyama vào ngày 11.11 và U.18 Ehime vào ngày 13.11, trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản.