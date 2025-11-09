Thế hệ bị 'quên lãng' ở đội tuyển Việt Nam: Trở lại và lợi hại hơn xưa

Thế hệ kỳ lạ của đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 11, HLV Kim Sang-sik gọi 2 nhân tố mới. Đó là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường. Ngoài ra, tiền đạo Phạm Gia Hưng cũng là nhân tố "cũ mà mới", khi chỉ vừa lên tuyển ở đợt tập trung trước.

Cả ba cầu thủ này đều sinh năm 2000. Họ là những đại diện cho một thế hệ từng rất tiềm năng, nhưng chật vật tìm kiếm sự thừa nhận ở cả V-League và đội tuyển Việt Nam.

Nói đến dấu ấn giải trẻ của thế hệ 2000, không thể bỏ qua thành tích ấn tượng năm 2016, khi U.16 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam giành vé lọt vào tứ kết U.16 châu Á.

Khổng Minh Gia Bảo (áo trắng) có lần đầu lên tuyển ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Ở vòng bảng, Nguyễn Hữu Thắng cùng đồng đội thua 0-7 trước U.16 Nhật Bản ở trận ra quân. Đến trận gặp U.16 Úc, U.16 Việt Nam lại để đối thủ dẫn 2 bàn, rồi kiên cường ngược dòng thắng với tỷ số 3-2. Sau đó, ở trận hạ màn, U.16 Việt Nam đánh bại U.16 Kyrgyzstan (3-1) để vào tứ kết. Dù thua U.16 Iran 5 bàn không gỡ, nhưng đây vẫn là hành trình đẹp.

Ngay trước đó, U.16 Việt Nam cũng đoạt ngôi á quân U.16 Đông Nam Á 2016, sau màn rượt đuổi phi thường với U.16 Úc (hòa 3-3, thua trên chấm luân lưu).

Vậy nhưng, thế hệ tài năng của Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Huỳnh Sang, Uông Ngọc Tiến, , Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hữu Tuấn, Hữu Thắng... sau đó "chìm nghỉm" ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

3 năm sau, U.19 Việt Nam của thế hệ 2000 (cùng 2001) cũng bị loại ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á 2018.

Khi U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 vào năm 2022, để lại dấu ấn trên hành trình đăng quang của thế hệ 2000 chỉ có Nhâm Mạnh Dũng, với cú đánh đầu tung lưới U.23 Thái Lan ở chung kết, cùng trung vệ Thanh Bình.

Mạnh Dũng được đánh giá là "ngọc quý", và rồi, chỉ được gọi lên đội tuyển quốc gia đôi lần. Thanh Bình lên tuyển nhiều hơn, nhưng lúc này, cũng không còn được HLV Kim Sang-sik ưu tiên.

Hai Long (áo trắng) là trụ cột đội tuyển hiếm hoi đến từ thế hệ 2000 ẢNH: MINH TÚ

Đáng ra, ở tuổi 25, lứa 2000 đang đóng vai trò quan trọng khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên tại AFF Cup 2024, nhân tố "tuổi Thìn" duy nhất có vai trò chỉ là Nguyễn Hai Long. Quá ít, so với một thế hệ từng được kỳ vọng rất nhiều.

Lứa 2001 dù cũng trụ lại ít, nhưng từng có giai đoạn lên tuyển ồ ạt khi HLV Philippe Troussier nắm quyền. Còn các lứa trước và sau đều đã có ít nhiều tên tuổi khẳng định năng lực.

Khởi sắc?

Ở đợt tập trung này, Gia Hưng, Gia Bảo và Việt Cường sẽ mang sứ mệnh mang thế hệ 2000 trở lại. Cùng với Trần Bảo Toàn và Hai Long, đội tuyển Việt Nam đang có 5 nhân tố đến từ thế hệ bị "lãng quên".

Hai Long là nhân tố sáng giá nhất. Tiền vệ 25 tuổi đã thuyết phục HLV Kim Sang-sik cho một suất đá chính khi chơi hay ở AFF Cup 2024, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, và cũng là tác giả của pha lập công quyết định đưa đội lên đỉnh cao.

Hai Long ngày càng khẳng định vai trò tại đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Với khả năng rê dắt, bứt tốc quãng ngắn, dứt điểm tốt bằng hai chân, Hai Long đang là tiền vệ tấn công tốt nhất của ông Kim.

Với Gia Bảo, Việt Cường và Gia Hưng, hành trình giành suất đá chính còn nhiều gian nan. Gia Bảo phải cạnh tranh với dàn trung vệ đã "ăn cơm tuyển" nhiều năm như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, nhưng cầu thủ của CLB Công an TP.HCM có thể ra sân ở trận đấu vốn không có nhiều áp lực phòng ngự như gặp Lào.

Việt Cường và Gia Hưng là làn gió mới tiềm năng để vực dậy tuyến tấn công đang rất thiếu ý tưởng.

Thế hệ 2000 đã được trao cơ hội làm lại, và hãy nhìn gương của Hai Long. Với những chàng trai mới 25 tuổi, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu.