Hy vọng gì ở những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam?

C ẦU THỦ TỪNG ĐÁ PHỦI "LỌT vào MẮT XANH" THẦY K IM

Khổng Minh Gia Bảo là nhân tố nhận được nhiều sự quan tâm nhất, bởi anh thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu sân 7 người toàn quốc của hệ thống Vietfootball trong những năm gần đây, với vai trò tiền đạo. Còn ở CLB Công an TP.HCM hiện tại, Bảo chơi ở vị trí sở trường trung vệ. Cầu thủ sinh năm 2000 gốc Hà Nội được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tại lò CAND cùng với những cái tên như Giáp Tuấn Dương, Văn Phương, Quang Thịnh, Hoàng Văn Toản... Thường xuyên được ra sân ở giải hạng nhất, Gia Bảo và các đồng đội có cơ hội được cọ xát, tích lũy cơ hội, học hỏi các bậc đàn anh để trưởng thành.

Thi đấu ở giải phủi trên địa bàn Hà Nội, được trải nghiệm sân chơi phạm vi sân nhỏ, áp lực cao cũng phần nào giúp cho Bảo hoàn thiện năng lực cá nhân, kỹ năng phòng ngự 1 đấu 1 và kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp. Để rồi từ đó, trung vệ này từng bước hoàn thiện mình và góp mặt tại sân chơi V-League. Người đã đặt niềm tin và rèn giũa Gia Bảo thành trung vệ đá chính tại giải đấu cao nhất VN là HLV Văn Sỹ Sơn. Trong màu áo Quảng Nam, Gia Bảo từng bước tiến bộ một cách chắc chắn qua từng trận. Từ một cầu thủ gần như vô danh, Khổng Minh Gia Bảo trở thành trung vệ quan trọng của Quảng Nam, góp công lớn giúp đội bóng miền Trung chơi thành công tại V-League 2023-2024.

Gia Bảo (phải) luôn thi đấu xông xáo, nhiệt huyết trong màu áo đội Công an TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Gia Bảo chính là việc đầu quân cho đội bóng Công an TP.HCM. Và dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Lê Huỳnh Đức, Gia Bảo đã phát huy được hầu hết sức mạnh của mình. Phong cách đơn giản, mạnh mẽ, tập trung trong những tình huống phòng ngự cá nhân. Cùng với đó là lối chơi thông minh trong cách phán đoán tình huống và phối hợp tốt với đồng đội. Màn trình diễn chắc chắn và xuất sắc trong màu áo mới đã giúp Gia Bảo lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik. Ngoài Gia Bảo, một gương mặt khác cũng khá thú vị là Nguyễn Trần Việt Cường, tiền đạo đã chơi tốt trên hàng công của CLB Becamex TP.HCM.

"G IA VỊ" CẦN THIẾT

Tất nhiên, những gương mặt mới tuy gây được rất nhiều sự chú ý nhưng có lẽ việc triệu tập nhân tố trẻ lên đội tuyển lần này, thầy Kim muốn xây dựng lớp kế cận trong tương lai. Ông sẽ không mạo hiểm dùng người mới ở đội hình xuất phát khi họ chưa có nhiều thời gian thực chiến trong tư cách tuyển thủ quốc gia. Trận đấu với đội tuyển Lào lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 19.11 mang tính chất quyết định với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển VN cần phải thắng và chờ đợi cơ hội đi tiếp. Khi Liên đoàn Bóng đá châu Á chưa đưa ra án phạt với đội tuyển Malaysia, đội tuyển VN vẫn đứng thứ hai ở bảng F (sau Malaysia).

Ông Kim sẽ trọng dụng bộ khung chính, nhân sự đã thắng Nepal (cả lượt đi và lượt về) chắc chắn được tái xuất ở đội hình ra sân. Những nhân tố như Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Linh... sẽ vẫn đảm đương vai trò trụ cột. Sự xuất hiện các tân binh mang lại nhiều tín hiệu tích cực và có thể sẽ được sử dụng như "kép phụ" ở hiệp 2. Nếu được thi đấu, Gia Bảo có thể hỗ trợ được các cựu binh nhờ sức trẻ, sự bật vọt và khả năng phát động tấn công. Sự năng động và phạm vi hoạt động của Việt Cường cũng sẽ giúp thầy Kim có thêm những lựa chọn, các phương án tấn công trở nên đa dạng.

Quan trọng hơn, bầu không khí ở đội tuyển VN trở nên tươi mới hơn nhờ sự góp mặt của các tân binh. Họ như một thứ "gia vị" làm tăng thêm độ sâu về chuyên môn của đội tuyển. Sự quyết tâm, cố gắng và tính cạnh tranh lành mạnh của những nhân tố mới cũng sẽ thúc đẩy các cầu thủ cũ cần phải nỗ lực hơn. Khổng Minh Gia Bảo hay Việt Cường lên đội tuyển sẽ mở đường và tăng thêm niềm tin, khát khao, hy vọng cho nhiều tài năng trẻ. Cứ cống hiến hết mình, cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở. Điều đó tốt cho tất cả!