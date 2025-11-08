Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội của cố vấn Park Hang-seo gây thất vọng, một ứng viên vô địch khác sảy chân

Đồng Nguyên Khang
08/11/2025 18:06 GMT+7

Chiều 8.11, ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo chỉ có được 1 điểm khi chạm trán đối thủ yếu hơn là Phú Thọ. Trong khi đó, CLB Quảng Ninh thất bại trước đội TP.HCM.

Bị gỡ hòa chỉ sau 3 phút, niềm vui ngắn chẳng tày gang

Trên sân nhà Việt Yên, CLB Bắc Ninh có HLV Park Hang-seo làm cố vấn, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với các đội dẫn đầu. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Paolo Foiani bởi CLB Phú Thọ không được đánh giá quá cao khi đội bóng này chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, CLB Bắc Ninh đã gặp rất nhiều khó khăn khi đội Phú Thọ chơi kín kẽ, gắn kết.

Phải đến phút 64, CLB Bắc Ninh mới ghi bàn mở tỷ số. Người ghi bàn là Phan Văn Hiếu với một cú đá phạt đền chính xác. Nhưng lợi thế này không duy trì được lâu. Chỉ 3 phút sau, Yago Ramos gỡ hòa cho CLB Phú Thọ. Trong những phút còn lại của trận đấu, CLB Bắc Ninh nỗ lực tấn công, có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận do Kaina Nunes mắc lỗi việt vị. Ngoại binh của CLB Bắc Ninh có thêm một số cơ hội ngon ăn nhưng tận dụng không thành công. Chung cuộc, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo bị đối thủ yếu hơn cầm hòa 1-1 trên sân nhà, chấp nhận chỉ có 1 điểm.

Bàn thắng của Văn Hiếu (giữa) là không đủ để giúp CLB Bắc Ninh giành trọn 3 điểm

ẢNH: CLB BẮC NINH

Đội của cố vấn Park Hang-seo nguy cơ bị bỏ xa

Trong khi đó, trên sân Bà Rịa, một ứng cử viên vô địch từ miền Bắc cũng gây thất vọng là CLB Quảng Ninh. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn nhận thất bại 0-1 trước đội TP.HCM. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Trương Nhạc Minh, tài năng trẻ sinh năm 2006.

Với kết quả này, cả CLB Bắc Ninh lẫn Quảng Ninh đều không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. 2 đội bóng này có cùng 10 điểm, lần lượt đứng thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng. CLB Bắc Ninh xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với 0). Nếu CLB Khánh Hòa giành chiến thắng trước đội Đồng Tháp trong trận đấu ngày 9.11, khoảng cách giữa CLB Bắc Ninh và Quảng Ninh và đội đầu bảng sẽ bị nới rộng lên thành 8 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm bình luận