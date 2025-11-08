Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng 11 V-League:

Ông Vũ Tiến Thành đấu trí trợ lý thầy Kim: Cuộc chiến cực khó lường giữa 'lửa và nước'

Bùi Huy
08/11/2025 12:33 GMT+7

Trận đấu trên sân Pleiku ở vòng 11 V-League 2025-2026 vào ngày 9.11 giữa HAGL và Thanh Hóa hứa hẹn rất đáng xem, không chỉ bởi tính chất sống còn trong cuộc đua trụ hạng mà còn vì màn đấu trí giữa hai gương mặt đối lập: Giám đốc kỹ thuật HAGL Vũ Tiến Thành và HLV trưởng Thanh Hóa Choi Won-kwon.

Màn đấu trí của 2 chiến lược gia phong cách trái ngược

Nếu ông Vũ Tiến Thành là ngọn lửa nóng bỏng, luôn truyền năng lượng và tinh thần quyết liệt cho học trò, thì ông Choi lại giống như dòng nước lạnh - điềm tĩnh, kỷ luật và sẵn sàng dập tắt đối phương bằng những toan tính thực dụng. 2 ông là 2 phong cách hoàn toàn trái ngược ở V-League. Ông Choi Won-kwon từng làm trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam.

Cả HAGLThanh Hóa đều đang có 7 điểm, bằng với 3 đội khác trong nhóm cuối bảng. Vì thế, trận đối đầu trên sân Pleiku tối 9.11 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội thắng sẽ có cơ hội thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi đội thua sẽ tiếp tục chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

- Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Thành gắn bó với HAGL

ẢNH: NGỌC LINH

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trận đấu được dời lịch một ngày, càng khiến người hâm mộ thêm phần chờ đợi.

HAGL có lợi thế sân nhà và vừa đánh bại ứng viên vô địch Thể Công Viettel tại Pleiku Arena. Sự tự tin đã trở lại với đội bóng phố núi, đặc biệt khi lứa cầu thủ trẻ của họ dần thích nghi với triết lý "phòng ngự chủ động - tấn công tốc độ" mà ông Vũ Tiến Thành đang xây dựng.

Trong khi đó, Thanh Hóa của ông Choi vẫn giữ bản sắc quen thuộc: phòng ngự chắc, phản công sắc, đề cao kỷ luật và sự an toàn. Một bên là lửa bùng cháy, bên kia là nước chảy lặng lẽ - cuộc đọ sức giữa hai triết lý đối nghịch hứa hẹn sẽ rất khó lường.

- Ảnh 2.

HLV Choi Won-kwon nổi tiếng điềm tĩnh

ẢNH: MINH TÚ

Cả hai đội đều đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối nên trận đấu được dự đoán sẽ vô cùng kịch tính. "Nước" và "lửa" sẽ không ai chịu nhường ai; khả năng cao kết quả sẽ hòa có bàn thắng, trong đó HAGL có thể ghi bàn mở tỷ số. Sau 90 phút ở Pleiku, câu trả lời sẽ có - ai dập được lửa và ai khiến nước phải sôi lên vì khát khao chiến thắng.

SLNA - Becamex TP.HCM: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Một đội bóng khác trong nhóm "7 điểm" là SLNA sẽ tiếp Becamex TP.HCM (11 điểm) trên sân Vinh. Dù đội khách được đánh giá cao hơn, nhưng lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên có thể giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tạo nên bất ngờ ở vòng 11 V-League.

Vòng trước, SLNA đã chơi cực kỳ kiên cường trên sân Ninh Bình và chỉ để thủng lưới ở phút 85. Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể giành điểm. HLV Văn Sĩ Sơn đã thốt lên sau trận: “Có gì phải buồn vì thất bại kia chứ. Chúng tôi thua đội đầu bảng cơ mà”.

Highlight Becamex TP.HCM 2-1 Hải Phòng: Lội ngược dòng ấn tượng

Người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ tin rằng, SLNA đủ sức giành 3 điểm khi trở lại “chảo lửa” thành Vinh – nơi từng khiến nhà đương kim vô địch Nam Định phải ôm hận. Tuy nhiên, Becamex TP.HCM do HLV Đặng Trần Chỉnh dẫn dắt cũng đang thăng hoa. Trận hòa 1-1 tại Ninh Bình và chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng là minh chứng rõ ràng cho phong độ dần ổn định của đội bóng thành phố. Xét tổng thể, đây là cặp đấu rất cân tài cân sức – “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Hải Phòng - Đà Nẵng: “Thánh địa” Lạch Tray và thử thách của đội khách

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng (17 điểm) được xem là “cửa trên” khi tiếp đón SHB Đà Nẵng (7 điểm).Trước trận thua 1-2 tại Bình Dương ở vòng 8, đội bóng đất Cảng từng có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp. Đặc biệt, tại “pháo đài” Lạch Tray, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang giữ thành tích cực ấn tượng: thắng 4 và hòa 1 (trước Ninh Bình).

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang rất nỗ lực chắt chiu từng điểm số để thoát khỏi nhóm cuối. Họ vừa có 2 trận hòa liên tiếp với Thép Xanh Nam Định và SLNA, cùng trận thua sát nút 0-1 trước Công an TP.HCM. Tuy nhiên, việc phải hành quân ra đất Cảng hứa hẹn là thử thách lớn, khi Hải Phòng đang chơi như “lên đồng” trên sân nhà.

Vòng 9 V-League vì thế không chỉ là những cuộc đối đầu căng thẳng ở nhóm cuối, mà còn là nơi chứng kiến những màn đấu trí đầy sắc màu - giữa “lửa” và “nước”, giữa khát vọng trụ hạng và bản lĩnh vượt khó.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

