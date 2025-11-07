Nếu CAS xử FIFA thua FAM, bóng đá thế giới không còn chỗ dựa của niềm tin!

Án phạt của FIFA làm thay đổi cán cân bóng đá Đông Nam Á

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Việc FIFA giữ nguyên án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo sẽ khiến đội tuyển Malaysia suy yếu đáng kể. Tiếp theo, quyết định này gây ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Đông Nam Á. Nhiều nền bóng đá trong khu vực sẽ nhìn tấm gương của Malaysia, không còn dám nhập tịch cầu thủ ồ ạt, theo kiểu bất chấp nguồn gốc của các cầu thủ này".

Án phạt của FIFA với bóng đá Malaysia rất quan trọng với bóng đá Đông Nam Á Ảnh: Minh Tú

Vài năm trở lại đây, nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á là những đội tuyển mạnh tay nhất thế giới, trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Ví dụ như Indonesia sử dụng đến 19 cầu thủ nhập tịch, trong tổng số 23 cầu thủ có tên trong danh sách tham dự vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra hồi đầu tháng 10. Malaysia cũng tràn ngập cầu thủ nhập tịch, các đội tuyển Philippines và Campuchia cũng vậy…

Nhưng không phải việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển nào cũng minh bạch. Đội tuyển Malaysia là 1 ví dụ sinh động. Để có được thành tích nhất thời, để nhanh chóng vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 sau hơn 10 năm chỉ toàn hòa và thua, Malaysia nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel theo cách bất chấp. FAM "phù phép" hồ sơ của những cầu thủ nhập tịch nói trên, biến ông, bà của những cầu thủ này từ chỗ sinh ra tại Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, thành sinh ra ở… Malaysia.

Bị trả về đúng năng lực thực

Đội tuyển Việt Nam sẽ được cạnh tranh công bằng hơn, sau khi những cầu thủ nhập tịch sai quy định của các đối thủ bị loại bỏ Ảnh: Minh Tú

Cựu Phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định: "Đặt trường hợp FIFA không xử lý bóng đá Malaysia, không loại trừ khả năng sẽ có nền bóng đá khác học theo cách của FAM, đó là sử dụng cầu thủ nhập tịch thiếu minh bạch. Điều đó, sẽ khiến cho bóng đá Đông Nam Á rất khó kiểm soát, nhiều đội bóng trong khu vực sẽ mạnh lên không đúng thực chất, tạo nên sự thiếu công bằng cho các đội còn lại, những đội và những nền bóng đá làm việc nghiêm túc, minh bạch như đội tuyển Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam. Từ đó, các cuộc đua ở những giải đấu tại Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, sự phát triển của các nền bóng đá trong khu vực cũng sẽ lệch lạc theo".

Thành ra, quyết định của FIFA, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan, giữ nguyên án phạt đối với những người này không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia, ảnh hưởng đến suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (Malaysia có thể bị xử thua và bị loại), mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á trong tương lai.

Với những lý lẽ trên đây, có thể hình dung việc FAM kiện FIFA lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) như một hành động cứu vớt danh dự trong vô vọng. Nếu CAS xử FIFA thua, bóng đá thế giới không còn chỗ dựa của niềm tin.





