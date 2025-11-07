‘Trục xương sống’ của U.23 Việt Nam lộ diện

Danh sách U.23 VN sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế Cúp Panda 2025 có 26 cầu thủ, được coi là lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi, với cả những cái tên đã lên đội tuyển quốc gia, bởi đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay. Vì HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển VN đấu với Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, nên đội U.23 sẽ thi đấu dưới sự chỉ đạo của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khi gặp các đội Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

U.23 Việt Nam h ÌNH THÀNH TRỤC DỌC

Cúp Panda 2025 là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, qua đó chốt phương án cho SEA Games 33. Song, khi SEA Games 33 đã cận kề, ông Đinh Hồng Vinh chắc chắn sẽ muốn tìm ra một "trục xương sống" để duy trì sự ổn định trong lối chơi và cách vận hành của U.23 VN. Ở vị trí chốt chặn, Trần Trung Kiên tỏ ra vượt trội so với Nguyễn Tân và Cao Văn Bình. Thủ thành của HAGL có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,91 m và khả năng làm chủ vòng cấm tốt. Bên cạnh đó, yếu tố giúp Trung Kiên được đánh giá cao là kinh nghiệm thi đấu, khi "người gác đền" 22 tuổi này từng bắt chính ở đội tuyển quốc gia, đồng thời ra sân rất nhiều tại V-League và trở thành trụ cột của HAGL kể từ mùa trước.

Bùi Vĩ Hào (phải) trở lại đội tuyển sau hơn 7 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ chân ẢNH: NGỌC LINH

Ở trung tâm hàng phòng ngự và tiền vệ, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Xuân Bắc là 2 ứng viên nặng ký cho vị trí chính thức. Trong dịp FIFA Days tháng 10 vừa qua, 2 cầu thủ của PVF-CAND cùng có lần đầu "ăn cơm tuyển". Chiến lược đan cài nhân sự này cũng nằm trong toan tính của ban huấn luyện. Từ những va vấp, cọ xát trong môi trường đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik muốn bồi dưỡng thêm cho cả Hiểu Minh và Xuân Bắc trước khi trở lại với U.23 VN. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường và Lê Viktor cũng sẽ cạnh tranh khốc liệt cho vị trí ở tuyến giữa. Còn ở vai trò dẫn dắt hàng tấn công, Nguyễn Đình Bắc là cái tên sáng giá nhất.

G IẢI BÀI TOÁN HÀNG CÔNG

Thông qua giải U.23 Đông Nam Á 2025 (VN đoạt chức vô địch), vòng loại U.23 châu Á 2026 và gần nhất là 2 trận giao hữu với U.23 Qatar hồi tháng 10, khâu dứt điểm là vấn đề cần cải thiện của U.23 VN. Lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik được đánh giá là thiếu một trung phong đích thực có thể gánh vác trọng trách ghi bàn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi tại CLB chủ quản, các tiền đạo trẻ VN khó lòng cạnh tranh vị trí đá cắm với các ngoại binh hoặc đàn anh giàu kinh nghiệm, do đó có rất ít cơ hội để mài giũa bản năng ghi bàn.

Danh sách U.23 VN Thủ môn: Trần Trung Kiên, Nguyễn Tân, Cao Văn Bình. Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh. Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường. Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào.

HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Việc nhiều cầu thủ ghi bàn cũng là điểm tích cực khi U.23 VN chơi tấn công đa dạng, không bị phụ thuộc vào cá nhân. Từ đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ khó bị đối thủ bắt bài hơn". Cũng theo ông Đức, HLV Kim có thể vẫn sẽ giữ phong cách linh hoạt cả về lối chơi lẫn cách sử dụng con người như thời gian qua. Trong bối cảnh đó, Đinh Xuân Tiến là sự bổ sung rất đáng giá cho U.23 VN. Xuân Tiến từng 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới tại giải U.23 Đông Nam Á, và đang thể hiện sự tiến bộ trong màu áo Thể Công Viettel khi liên tiếp ghi bàn trong những lần được trao cơ hội ra sân ở V-League. Bên cạnh đó, sự trở lại của Bùi Vĩ Hào cũng đáng chú ý. Chân sút gốc An Giang giúp HLV người Hàn Quốc có thêm nhiều phương án trong khâu tấn công, đặc biệt là ở vai trò tiền đạo mục tiêu. Tuy nhiên, Vĩ Hào đã phải nghỉ thi đấu thời gian dài do chấn thương, nên nhiều người lo ngại cầu thủ này sẽ không đạt phong độ tốt nhất khi vừa trở lại. t