U.23 Việt Nam với hàng phòng ngự cực giỏi… tấn công

Lợi thế về thể hình của U.23 Việt Nam

Trong danh sách 26 cầu thủ U.23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik công bố chiều 6.11, có 8 hậu vệ, gồm Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Nhật Minh.

Trung vệ Hiểu Minh (4) có khả năng tham gia tấn công rất tốt Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số này, Võ Anh Quân và Nguyễn Đức Anh là những hậu vệ biên, những người còn lại sở trường thi đấu ở vị trí trung vệ. Trong số đó, Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m) là những người có ưu thế về mặt thể hình, có khả năng tham gia tấn công rất tốt.

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, Nguyễn Hiểu Minh ghi 2 bàn cho U.23 Việt Nam, trở thành 1 trong 2 người ghi nhiều bàn thắng cho chúng ta tại giải đấu này, ngang với thành tích của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Phạm Lý Đức ghi được 1 bàn tại giải U.23 Đông Nam Á nói trên.

Sau đó, ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, ngày 14.10, Nguyễn Hiểu Minh chính là người đánh đầu dội vào hậu vệ đội tuyển Nepal, trước khi bóng vào lưới, giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng duy nhất. Điều đó phản ánh, việc trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn khi lên tham gia tấn công, không phải là điều ngẫu nhiên. Các bàn thắng có sự đóng góp của trung vệ này cứ lặp đi lặp lại, phản ánh anh rất nguy hiểm trong các pha không chiến ở những tình huống cố định, khi Hiểu Minh đứng trong khu vực cấm địa của đối phương.

Phương án gây bất ngờ

Với Lê Văn Hà, cầu thủ này không ghi bàn thắng cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở các giải quốc tế gần nhất, nguyên nhân là vì Lê Văn Hà ít khi được đá chính. Dù vậy, với chiều cao lên đến 1,84 m, Lê Văn Hà vẫn rất lợi hại khi lên tham gia tấn công, mỗi khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm phương án tính toán cho U.23 Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Trường hợp tương tự cũng có thể đến từ phía trung vệ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt. Với chiều cao lên đến 1,96 m, trung vệ đang khoác áo CLB HAGL có ưu thế gần như tuyệt đối trước các cầu thủ ở Đông Nam Á trong các pha không chiến.

Giống như Lê Văn Hà, ở giai đoạn hiện nay, nhiều khả năng Đinh Quang Kiệt chưa có ngay suất thi đấu chính thức ở đội tuyển U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, trong những tình huống cụ thể, ở một số trận đấu cụ thể, HLV Kim Sang-sik có khả năng sử dụng Đinh Quang Kiệt làm phương án tấn công bất ngờ cho đối thủ ở giai đoạn cuối cũng một vài trận đấu.

Ví dụ như khi đội tuyển U.23 Việt Nam gặp bế tắc trong tấn công, khi đối thủ phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà, HLV Kim Sang-sik có thể đẩy Đinh Quanh Kiệt lên thẳng hàng tiền đạo, xuất hiện thường trực trong khu vực cấm địa của đối phương, với nhiệm vụ đón các pha bóng bổng.

Khi đó, U.23 Việt Nam sẽ có thể phương án mới, có thể tạo nên bất ngờ, vì phương án sử dụng Đinh Quang Kiệt đá ở vị trí… tiền đạo sẽ không nằm trong kế hoạch phòng bị của các đối thủ mà chúng ta sẽ chạm trán tại SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 năm nay.