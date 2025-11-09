Lịch thi đấu hôm nay: Ninh Bình đại chiến CLB CA TP.HCM, quyết không để đội CAHN bắt kịp

Ninh Bình có thể mất thế thượng phong, nếu...

Trên bảng xếp hạng, CLB Ninh Bình đang tạo khoảng cách 4 điểm với đội đứng thứ nhì là CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tuy nhiên, Hoàng Đức và các đồng đội đã chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận. Nếu thầy trò HLV Polking giành chiến thắng ở các trận đấu bù, ngôi đầu sẽ đổi chủ. Vì thế, CLB Ninh Bình cần phải đánh bại đội CA TP.HCM (trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 9.11) để duy trì khoảng cách, đồng thời tạo sức ép trước khi CLB CAHN đụng độ đội Hà Tĩnh (trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 10.11).

Trận đấu cực hay

CLB Ninh Bình vẫn rất mạnh, duy trì được mạch bất bại, nhưng không còn thể hiện được phong độ hủy diệt như giai đoạn đầu mùa. Trong 5 trận gần nhất, các học trò của HLV Albadalejo ghi 8 bàn và thủng lưới 4 lần. Ở 5 trận đầu mùa, Ninh Bình có 13 điểm, ghi 14 bàn và thủng lưới 4 lần. Rõ ràng, các đối thủ dần biết cách hạn chế sức mạnh tấn công của Ninh Bình. CLB Becamex TP.HCM, đội bóng vừa phải "thay tướng giữa dòng" cũng kiếm được 1 điểm trước Ninh Bình. Tương tự, dưới thời tân HLV Harry Kewell, CLB Hà Nội dù thất bại chung cuộc 1-2 nhưng đã khiến đội đầu bảng Ninh Bình rất vất vả.

CLB CAHN là đối trọng lớn nhất với CLB Ninh Bình ở mùa giải này ẢNH: MINH TÚ

Đó là lý do khiến CLB Ninh Bình cần phải dè chừng đội CA TP.HCM. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không có phong độ quá ấn tượng (chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất) nhưng luôn được đánh giá cao với lối đá phòng ngự phản công chặt chẽ, khoa học. Tốc độ, nhiệt huyết của 2 tiền vệ trung tâm là Quốc Cường, Đức Phú, khả năng tạt bóng của 2 hậu vệ cánh là Quang Hùng, Huy Toàn và các pha không chiến từ Tiến Linh sẽ là mối nguy với CLB Ninh Bình.

Trong khi đó, CLB CAHN được dự đoán nhiều khả năng giành chiến thắng trước đội Hà Tĩnh. Lối đá kiểm soát mà HLV Polking xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn. CLB CAHN cũng phòng ngự tốt hơn với 4 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa, nhận ít bàn thua nhất giải (5 bàn). Vấn đề lớn nhất của CLB CAHN có lẽ là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nếu không khắc phục được vấn đề này, thầy trò HLV Polking sẽ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Ninh Bình, bởi Hà Tĩnh có hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật.

Vòng 11 V-League 2025-2026 còn có 2 cặp đấu giữa những đội bóng cùng cảnh ngộ cũng hứa hẹn hấp dẫn. Đó là màn chạm trán giữa 2 đội đua trụ hạng là HAGL và CLB Thanh Hóa (17 giờ ngày 9.11) và cuộc đấu giữa 2 ứng viên vô địch đang sa sút là CLB Nam Định và đội Hà Nội (18 giờ ngày 10.11).