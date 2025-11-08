Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trường Tươi Đồng Nai thắng sát nút Quy Nhơn: Cựu tiền đạo U.23 Việt Nam sắm vai người hùng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/11/2025 20:10 GMT+7

Tối 8.11, CLB Trường Tươi Đồng Nai suýt phải chia điểm với đội Quy Nhơn ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026, nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng của Hồ Thanh Minh.

CLB Trường Tươi Đồng Nai làm chủ trận đấu

Trên sân nhà Bình Phước, CLB Trường Tươi Đồng Nai gặp tương đối nhiều khó khăn trước đội khách Quy Nhơn. Lưu Tự Nhân đã trở lại đội hình xuất phát và cùng Minh Vương sắm vai những nhân tố chủ đạo trong các đường lên bóng. 

Dẫu vậy, các học trò của HLV Việt Thắng bế tắc trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật của CLB Quy Nhơn. Cao Văn Triền, tiền vệ kỳ cựu bên phía đội khách cũng hỗ trợ phòng ngự tốt, bẻ gãy không ít tình huống tấn công của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Vì thế, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trường Tươi Đồng Nai thắng sát nút Quy Nhơn: Cựu tiền đạo U.23 Việt Nam sắm vai người hùng- Ảnh 1.

Tự Nhân (trái) bị đeo bám quyết liệt

ẢNH: KHẢ HÒA

Trường Tươi Đồng Nai thắng sát nút Quy Nhơn: Cựu tiền đạo U.23 Việt Nam sắm vai người hùng- Ảnh 2.

Minh Vương chưa để lại dấu ấn trong 45 phút đầu tiên

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngay đầu hiệp 2, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thay người khi tiền đạo Alex Sandro nhường chỗ cho Thanh Minh. Tiếp theo đó, Ngọc Tiến và Quốc Lộc được tung vào sân thay 2 tiền vệ trung tâm Ngọc Đức, Xuân Trường. Ý đồ của HLV Việt Thắng là để các cầu thủ trẻ, khỏe, giàu năng lượng làm tăng nhịp độ tấn công cho CLB Trường Tươi Đồng Nai, gây sức ép lớn hơn về phía khung thành CLB Quy Nhơn. Lúc này, Minh Vương, Tự Nhân sẽ lùi về đá tiền vệ trung tâm. 

Phương án này phát huy hiệu quả. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng đã làm rung mành lưới đối phương. Phút 61, Thanh Minh, cựu tiền đạo đội U.23 Việt Nam có cài người khôn ngoan rồi tâng bóng qua đầu thủ môn CLB Quy Nhơn, mở tỷ số trận đấu. 

Trường Tươi Đồng Nai thắng sát nút Quy Nhơn: Cựu tiền đạo U.23 Việt Nam sắm vai người hùng- Ảnh 3.

Thanh Minh (số 17) đang có phong độ cao, ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất cho CLB Trường Tươi Đồng Nai

ẢNH: KHẢ HÒA

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bởi trong khoảng thời gian còn lại, CLB Trường Tươi Đồng Nai không tận dụng tốt cơ hội mình tạo ra. Trong khi đó, đội khách Quy Nhơn gần như không tổ chức được pha tấn công nào nguy hiểm. Sự cơ động của các cầu thủ trẻ bên phía CLB Trường Tươi Đồng Nai đã giúp đội chủ nhà đoạt lại bóng tương đối nhanh. CLB Quy Nhơn buộc phải chơi bóng dài ở khoảng 10 phút cuối trận và với cách tấn công đơn điệu này, các học trò HLV Trịnh Duy Quang không thể tạo khác biệt. 

Chung cuộc, CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 1-0. Với kết quả này, thầy trò HLV Việt Thắng có 17 điểm, tạm chiếm ngôi đầu của đội Khánh Hòa (15 điểm). Vào chiều 9.11, nếu thắng CLB Đồng Tháp, đội bóng phố biển sẽ đòi lại vị trí số 1. 

Khám phá thêm chủ đề

CLB Trường Tươi Đồng Nai Giải hạng nhất CLB Quy Nhơn Minh Vương
