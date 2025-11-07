Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai gian nan tìm lại ngôi đầu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/11/2025 00:00 GMT+7

Ở vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đối mặt nguy cơ mất điểm khi phải chạm trán đối thủ khó chịu là đội Quy Nhơn.

Giải hạng nhất sẽ trở lại vào ngày 7.11 bằng cuộc đối đầu giữa đội Đại học Văn Hiến và CLB Trẻ PVF-CAND, diễn ra lúc 16 giờ trên sân Thống Nhất. Trận đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính khi 2 đội khá ngang tài ngang sức, không kém các trận đấu của những đội tốp đầu như CLB Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh... Vị trí của 2 đội bóng này trên bảng xếp hạng lần lượt là 8 và 7. Đội Đại học Văn Hiến đang tạm thua đối thủ 1 điểm và sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà để vượt mặt CLB Trẻ PVF-CAND.

Đến ngày 8.11, những ứng viên vô địch sẽ xuất trận. Lúc 16 giờ, CLB Bắc Ninh tiếp đón đội Phú Thọ và nhiều khả năng giành trọn 3 điểm khi thực lực của 2 đội tương đối chênh lệch. Thầy trò HLV Paulo Foiani cần 1 chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai gian nan tìm lại ngôi đầu- Ảnh 1.

Xuân Trường và các đồng đội đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 4-2 trước đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM ở vòng 6

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cùng giờ, cuộc đại chiến giữa CLB TP.HCM và đội Quảng Ninh sẽ diễn ra trên sân Bà Rịa. Đây đều là 2 đội bóng có thực lực và tham vọng thăng hạng. Lúc này, CLB TP.HCM của HLV Nguyễn Minh Phương được đánh giá cao hơn khi xếp thứ 3 với 11. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn cũng chỉ kém 1 điểm và sẵn sàng vượt lên trên bất cứ lúc nào.

Lúc 18 giờ, trên sân Bình Phước, CLB Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón đội khách Quy Nhơn. Với những Xuân Trường, Minh Vương... đoàn quân của HLV Việt Thắng nằm ở thế "cửa trên". Nhưng nếu cứ chơi như ở trận gặp đội Thanh Niên TP.HCM tại vòng 6, đội chủ nhà có nguy cơ mất điểm. CLB Quy Nhơn giờ cũng đang sở hữu phong độ cao, vừa thắng thuyết phục CLB TP.HCM để leo lên vị trí thứ 4 với 10 điểm.

Nếu CLB Trường Tươi Đồng Nai sẩy chân, họ rất có thể bị đội đầu bảng Khánh Hòa nới rộng khoảng cách. Lúc 17 giờ ngày 9.11, đội bóng phố biển sẽ được chơi trên sân nhà 19.8 với CLB Đồng Tháp, đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng thầy trò HLV Trần Trọng Bình sẽ giành trọn 3 điểm. Trước đó 1 giờ, CLB Long An tiếp đón đội Thanh Niên TP.HCM.

Lịch thi đấu giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai gian nan tìm lại ngôi đầu- Ảnh 2.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 7 giải hạng nhất 2025-2026

ẢNH: FPT PLAY



