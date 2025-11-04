Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thanh Hóa: Ông Lê Bá Hải làm Chủ tịch UBND P.Hạc Thành

Minh Hải
Minh Hải
04/11/2025 17:35 GMT+7

Ông Lê Bá Hải, Phó bí thư Đảng ủy P.Hạc Thành (Thanh Hóa), được bầu làm Chủ tịch UBND P.Hạc Thành thay cho ông Nguyễn Văn Hùng đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành.

Ngày 4.11, HĐND P.Hạc Thành (Thanh Hóa) tổ chức kỳ họp thứ 4 kiện toàn công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết.

Siêu phường Hạc Thành có Chủ tịch mới Lê Bá Hải thay thế Nguyễn Văn Hùng - Ảnh 1.

Ông Lê Bá Hải, tân Chủ tịch UBND P.Hạc Thành

ẢNH: PHÚC NGƯ

HĐND P.Hạc Thành đã bầu ông Lê Bá Hải, Phó bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch UBND P.Hạc Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay cho ông Nguyễn Văn Hùng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành.

Kỳ họp cũng đã công bố nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy P.Hạc Thành, giữ chức Chủ tịch HĐND P.Hạc Thành.

P.Hạc Thành được xem là "siêu" phường bởi đây là đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn, với gần 200.000 người, diện tích hơn 24,63 km2, hình thành trên cơ sở nhập nguyên trạng 10 phường ở khu vực trung tâm của TP.Thanh Hóa (cũ), gồm các phường: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Phú Sơn và một phần lớn dân số cùng diện tích của các phường Đông Thọ, Đông Vệ.

Sau sáp nhập, Đảng bộ P.Hạc Thành có 278 tổ chức Đảng, hơn 14.600 đảng viên. Đây là Đảng bộ cấp xã có số lượng tổ chức Đảng và số lượng đảng viên lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, HĐND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) cũng tổ chức kỳ họp thứ 3, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, đến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Sơn (Thanh Hóa); đồng thời, bầu Lê Xuân Hoàn, Phó bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2021 - 2026.

